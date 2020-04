I governatori che duellano ​nello Stato frammentato

Tra le molte cose che questa epidemia sta mettendo in luce nell’ organizzazione della nostra vita collettiva c’è, sicuramente, l’irrazionalità, alla lunga insostenibile, dell’ assetto dei poteri pubblici in Italia. L’unità del comando politico è oggi molto indebolita e ogni decisione legittima dello Stato centrale deve fronteggiare di volta in volta venti potentati locali che gli si ergono contro; ognuno dei quali ordina per conto proprio, dispone, autorizza e vieta, fissa calendari e contesta quelli stabiliti dagli altri, sulla base di orientamenti che sono sempre di tipo particolaristico e, ancor di più, concepiti in funzione della salvaguardia degli interessi di altrettante classi politiche di livello regionale e subregionale, che al Nord e soprattutto in Lombardia avranno molto di cui rispondere nei prossimi mesi.



Il Coronavirus è stato il primo, vero, banco di prova del federalismo italiano, in un contesto in cui all’ordine del giorno non sta più, come è successo negli ultimi decenni, la questione fiscale, e quindi l’orgoglio della ricchezza e della produttività, ma l’organizzazione di una risposta efficace ad una crisi di sanità pubblica. Su questo terreno, il governo regionale dell’emergenza non solo ha mostrato più di una falla, ma specialmente in Lombardia è stato chiamato direttamente in causa dalla catastrofe del modello sociale che sta alla base degli equilibri di potere nella società locale. Non è bastato in questo caso avere gli ospedali migliori, perché quella concentrazione di strutture all’avanguardia e di una medicina orientata sul fronte delle terapie più remunerative, così attrattiva in tempi normali, si è rivelata del tutto inefficace per fronteggiare una crisi che al contrario esigeva ed esige la mobilitazione di strutture, professionalità e competenze tipiche di uno Stato sociale solido e ben finanziato.



Troppi presidi sono rimasti infatti sguarniti, troppe postazioni sono state abbandonate, in nome di un’efficienza realizzata in qualche caso a scapito di una efficace protezione della salute di tutti.



A questo aspetto della crisi si è venuto affiancando una conduzione altalenante della cosa pubblica a livello locale. Messaggi contraddittori che sommavano in breve sequenza di tempo richieste di chiusura totale e successive spinte ad aprire, per poi invocare di nuovo il lockdown e ancora il diritto a ripartire; tentativi di costruire una struttura parallela a quella della Protezione civile subito abortiti, che hanno visto però il richiamo in servizio di una figura ben nota come quella di Guido Bertolaso, subito messa fuori gioco dal contagio, e la costruzione a tempo di record di una mastodontica quanto sostanzialmente inutile struttura ospedaliera nell’area della ex Fiera, centinaia di posti letto che ha tutt’oggi ospitano poco più di una decina di pazienti. E poi, ancora, contro qualsiasi evidenza, l’ordine di indossare le mascherine e, in mancanza di quelle, pensate un po’, sciarpe o foulard a protezione di bocca e naso. Poi è stata la volta dei test sierologici da fare prima di tutti e ora della richiesta di rimettersi al lavoro, tutti, forse no, solo alcuni, e sempre dietro parere degli scienziati. Tutto questo senza nessuna forma di coordinamento nazionale, anzi forzando sempre i termini di un corretto confronto istituzionale, mettendo per così dire la «controparte» di fronte al fatto compiuto. Stimolando, per giunta, le inevitabili controrisposte da parte degli altri attori coinvolti, a cominciare dal presidente della Regione Campania De Luca, il più esposto di tutti sul fronte mediatico, colui che in queste settimane si è costruito una reputazione incarnando il ruolo di inflessibile custode delle ragioni di sanità pubblica dei propri concittadini. Come dargli torto.



Il Mezzogiorno, che in questa emergenza si è dovuto difendere dal rischio del contagio difendendosi essenzialmente dalla minaccia degli spostamenti territoriali (è viva nella memoria di tutti l’immagine della grande fuga da Milano, la sera del lockdown italiano), per quali fondate ragioni dovrebbe accettare oggi la restaurazione di una piena libertà di movimento sul territorio nazionale? D’altra parte, chi ha detto a De Luca che un’eventuale ripartenza della Lombardia debba significare l’autorizzazione agli italiani o a chicchessia a spostarsi liberamente lungo la penisola? E che senso ha la minaccia di alzare i muri ai confini regionali? Solo, evidentemente, un esercizio abusivo del potere simbolico giustifica una mossa del genere. Una specie di surrogazione di autorità che in questo Paese nessuno sembra più disposto a riconoscere in capo allo Stato centrale. Non senza ragione per la verità.



Ma cosa sarebbe un’Italia e che cosa già è questa Italia delle mille voci in contrasto, dell’inestricabile selva di decreti e ordinanze. In una parola, della drammatica assenza di un principio unitario di governo da cui emani un comando politico certo, univoco, capace di indicare con chiarezza la prospettiva all’intero Paese.

Questa crisi mette in evidenza tutti i difetti della classe dirigente italiana, dimostra l’insufficienza di un ceto politico che tanto a livello nazionale che locale è fatto di persone mediocri. Tutto questo è vero, ma ci mette anche e drammaticamente di fronte agli esiti di una frammentazione dell’autorità che per ripetere le linee di demarcazione di mere entità amministrative senza vera storia quali sono le regioni italiane appare a maggior ragione carica di minacce e foriera di molti pericoli. Dunque va bene mettere sul banco degli imputati Fontana, Conte e Di Maio, De Luca ed Emiliano. Ma chi ha voluto la sciagurata riforma del titolo V della Costituzione porta una responsabilità maggiore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA