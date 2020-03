La vera trincea del mondo ​resta New York

Non c’è, nell’immaginario collettivo, simbolo più forte di New York. Dopo il crollo delle torri gemelle, è lì che si cambia il mondo. Ed è lì che si sta combattendo la Stalingrado del Coronavirus. Raddoppio dei casi ogni tre giorni, gran parte degli ospedali al collasso. E – come da copione cinematografico – il governatore Cuomo che guida il popolo alla resistenza.



La città ha – purtroppo – tutti gli ingredienti per fare divampare l’incendio. Densità abitativa senza pari tra le metropoli occidentali, trasporti tanto obbligati quanto igienicamente arretrati, condizioni atmosferiche proibitive, e un numero rapidamente crescente di focolai epidemici difficilissimi da circoscrivere. In uno scenario sociale che condensa, in poche miglia quadrate, il meglio e il peggio degli Stati Uniti: ricchezze smisurate e povertà estreme, l’individualismo più sfrenato e l’opinione pubblica più informata. Se New York vince la sua battaglia, o se la perde: sarà questo il segnale globale.



Come in tutte le battaglie decisive, non sono i tecnici a dettare la linea ma il comandante in capo. E il linguaggio è senza mezze misure, come conviene allo stato di guerra. A Trump che si lamentava perché non lo aveva ringraziato per i 400 ventilatori inviati, Cuomo ha risposto che gliene aveva chiesto 30000. I morti li avrebbe messi in conto al presidente. Per la ruvida e aggressiva franchezza, le sue conferenze stampa sono diventate il principale evento mediatico. E in molti, nel partito democratico, si chiedono se il governatore di New York non sarebbe stato un avversario ben più efficace di Biden, alle presidenziali di novembre. Sempre che la data non slitti. E che la politica di guerra non cambi il corso di quella di pace.

