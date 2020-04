La débâcle di Milano ​e l'Italia senza modelli

Milano e la Lombardia sono sul banco degli imputati. Nei giorni scorsi, la tentazione di fare del Coronavirus l’occasione per un processo al suo ceto politico, alla Lega di Salvini in modo particolare, e più in generale al posto che la regione e il suo capoluogo occupano nelle geografie simboliche (e materiali) del Paese è stata e resta forte. In effetti, l’epidemia ha messo a nudo un intero sistema di potere e le sue molteplici connessioni, politica, sanità, economia.



Si è visto che cos’è un modello che sotto la spinta di interessi economici potentissimi ha gravemente indebolito in questi anni la rete dell’assistenza sanitaria territoriale e della medicina di base per concentrare risorse e competenze professionali intorno a nodi ospedalieri e centri di ricerca all’avanguardia, orientati verso la cura di patologie altamente remunerative. Strutture ben note oltre i confini regionali, come il San Raffaele, l’Humanitas, l’Istituto europeo di oncologia hanno efficacemente messo a frutto in questi decenni l’interesse dell’alta borghesia milanese per il trattamento di malattie a cui era ed è particolarmente sensibile, patologie del cuore e tumorali che spaventano chiunque e contro le quali i nuovi ceti possidenti dell’economia finanziarizzata hanno cercato in questi anni un’assicurazione efficace.



La morte di molti, troppi, anziani nelle case di riposo, in quelle residenze sanitarie assistite che sono il fiore all’occhiello del welfare regionale e in alcuni casi, come il Pio Albergo Trivulzio, profondamente legati alla storia politica e civile di Milano (oltre che alla sua cronaca giudiziaria) ha aggravato il quadro accusatorio.



In una società orientata alla competizione, alla ricchezza e agli stili di vita che questa si porta appresso, la vecchiaia è troppo spesso vissuta come un intralcio, un’ eccedenza sociale da trattare come tale. La morte dei vecchi, per disattenzione, scarsa cura, mancanza di materiale protettivo, l’idea stessa che i luoghi della loro degenza potessero diventare spazi di alleggerimento delle terapie intensive, dice di per sé che cosa pensiamo della vecchiaia, che posto le attribuiamo nello spazio della nostra organizzazione sociale. Ad un certo punto è parso che Milano fosse tutto questo. E con molta soddisfazione, chi a Milano non ci vive si è lasciato andare a questa e ad argomentazioni come questa. E così, l’ambizione del capoluogo lombardo ad esercitare una qualche supremazia morale, ad offrirsi al resto del Paese come un esempio e un modello, come di fatto è accaduto in questi anni, è apparsa non solo, come si dice in questi casi, mal riposta, ma destituita di legittimità.



Messo di fronte ad una emergenza vera, il modello lombardo è andato in mille pezzi e la sua classe dirigente, politica ed economica, ha dato una scarsissima prova di sé. L’epidemia infuria qui da più tempo che altrove, ha mietuto più vittime che in qualsiasi altro posto nel nostro Paese e recede solo con molta lentezza. È, in verità, molto difficile giudicare in frangenti come questi. E chi giudica lo fa senza avere controprove attendibili.

Che sarebbe successo altrove, che sarebbe stato, per parlar chiaro, della sanità meridionale se fosse stata investita in pieno, com’è successo in Lombardia, dal contagio? L’infrastruttura medica e il quadro politico avrebbero retto meglio di quanto non abbiano fatto sanitari e amministratori milanesi? Sappiamo tutti di cosa stiamo parlando. Il punto è che in queste settimane una differenza profonda si è incisa nel tessuto vivo del Paese ed è uno spartiacque di natura morale, investe la sfera della sensibilità, gli affetti, e separa quegli italiani che hanno vissuto la tragedia e le scelte che questa ha comportato, da quella parte che ha cercato solo di evitare di essere travolta.



Non c’è in questo senso nessun modello meridionale da contrapporre a quello lombardo crollato. C’è sicuramente da essere soddisfatti per come una società ha nel complesso obbedito al richiamo del buon senso e della prudenza, disponendosi disciplinatamente sulla scia dei propri amministratori, ma non è permesso coltivare nessuna illusione sulla capacità di risposta del sistema nel Sud d’Italia. Certo, il rovesciarsi sulle strutture di pronto soccorso di centinaia e centinaia di malati terrorizzati e in condizioni allarmanti nei giorni della crescita velocissima della curva dei contagi, il collasso delle terapie intensive, le case di riposo per anziani totalmente indifese ed esposte, gli errori di gestione dell’emergenza in alcuni ospedali, la commistione di interessi tra sanità pubblica e privata, tutto questo ha ragioni politiche e pone un tema enorme di giustizia che qualcuno dovrà raccogliere nei prossimi mesi, ma nel fuoco dell’emergenza prendere decisioni, provare ad orientarsi, fare delle scelte sotto l’incalzare martellante degli eventi è qualcosa che bisogna provare per poter esprimere un giudizio.



Se il ceto politico lombardo ha fallito e se il modello milanese si è sgretolato, questo non apre nessuno spazio ad un presunto modello meridionale, che non c’è, ma dice solo che l’Italia oggi non ha un modello di riferimento. Non ha un polo morale al quale rivolgersi e sembra incapace di elaborare una risposta culturale che sia all’altezza della crisi profonda che sta vivendo. Ci siamo semplicemente rassegnati a vederci portare via la vita che avevamo e ora cerchiamo di consolarci con qualche vaga promessa tecnologica, ma senza veramente aver messo a fuoco che cosa voglia dire quella nuova normalità di cui tanto si discute. Come se in gioco ci fosse soltanto il lavoro e la produzione e non invece, come è e sarà, dimensioni fondamentali dell’esistere, che riscrivono in profondità la nostra sfera affettiva, i gesti che le danno espressione, e una gran quantità di questioni etiche (per non parlare di quelle religiose, di fronte ad una Chiesa oggi completamente ammutolita).



Veramente pensiamo che basterà qualche cartello colorato appeso alle finestre, o una struggente bella ciao cantata dai balconi a salvarci? Guardate, semmai, un concerto del Primo Maggio, guardate migliaia di giovani saltare e ballare sulle note entusiasmanti di quel canto partigiano e provate a farvi un’idea della posta in gioco.

