Le pretese del Nord che dividono il Paese

Tra tutti i criteri possibili per pianificare questa benedetta fase due che sta per cominciare – un giorno prima, no: un giorno dopo; una settimana prima; no, semmai una settimana dopo – il meno appropriato di tutti, quello che proprio non avrebbe alcun senso tirare in ballo, è quello Nord-Sud. Dire: il Nord deve stare fermo ancora un giro, mentre il Sud può ripartire, come se nel gioco dell’oca dell’epidemia il Sud avesse azzeccato il lancio di dadi, mentre al Nord fosse toccato di finire sulla casella sbagliata è, ovviamente, una sciocchezza.



Ma sciocchezze ancora più grandi si leggono in questi giorni, e la più grande di tutte è, forse, la seguente: siccome l’economia italiana dipende dalle fabbriche del Nord, bisogna che riaprano anzitutto quelle. Che il Sud riparta, invece, non cambia le cose.



Ora, si dà il caso che una simile tesi, invero assai bislacca, sia stata sostenuta sulle pagine del milanesissimo Corriere della Sera da una delle sue firme più autorevoli, Angelo Panebianco. Apro virgolette: «Con tutto il rispetto per gli abitanti della Basilicata e della Calabria, il loro ingresso nella fase 2 non sarebbe di aiuto per la ripresa dell’economia nazionale». Cioè: abbiamo bisogno di ripartire; ma perché riparta l’Italia c’è bisogno che ripartano la Lombardia e il Veneto, e insomma il grande Nord industriale, mentre delle regioni meridionali non sappiamo che farcene, visto che pesano così poco; dunque, Basilicata e Calabria: che aspettino pure.



È difficile dire in una parola cosa c’è che non va in un simile ragionamento, senza essere troppo sgradevoli. Panebianco ha tutte le ragioni del mondo quando si augura che la pandemia non alimenti i rancori tra le diverse parti del Paese: ce lo auguriamo anche noi, anche se l’articolo in questione non dà una grande mano. Ha ragione pure quando invita a lasciar perdere le opposte retoriche del Sud palla al piede del Nord, o del Nord accecato dal dio denaro, e quando auspica una moratoria «in tema di dichiarazioni irresponsabili» da parte dei governatori del Nord come del Mezzogiorno. Benissimo. Ma, a proposito di irresponsabilità, come diavolo si fa a dire che siccome la loro economia è ben misera, allora Calabria e Basilicata possono aspettare? Saranno i comitati tecnici, gli scienziati, gli esperti, i super manager o non so chi altri (ah, già: il governo) a decidere intorno ai criteri che rendano ragionevolmente sicura l’avvio della fase 2. Ma una volta che quei criteri siano stabiliti, e una volta che siano soddisfatti, per quale motivo le regioni meridionali non dovrebbero – gradualmente, per carità - riaprire: solo per non dispiacere agli imprenditori lombardo-veneti o a Panebianco?



Non è questione di Sud virtuoso, e nemmeno, ovviamente, del sole che nelle ridenti località meridionali annuncia già la bella stagione: molto semplicemente, al Sud il contagio è meno diffuso; se le condizioni sanitarie lo consentono, non c’è motivo per non ripartire. Punto. Hai voglia a dire che bisogna unire il Paese, allora, se il tuo modo di unirlo e quello di chiedere alle regioni meridionali di far partire la locomotiva del Nord, e di accomodarsi negli ultimi vagoni: non c’è da avere chissà quale rispetto, e nemmeno da guardare le percentuali di ciascuna regione al Pil nazionale, la questione è semplicemente se si può ripartire. Se sì, amen, e anche a Milano o a Padova se ne faranno una ragione, nel caso.



Panebianco se ne inventa pure un’altra, quando attribuisce a un orrido «pregiudizio al tempo stesso antisettentrionale e antindustriale» l’idea che quaggiù si possa ripartire mentre al Nord si deve aspettare. Un articolo che si preoccupa di sgombrare il campo dai luoghi comuni ci ricade in pieno. E lascia quasi intendere che nel Mezzogiorno ripartire significhi farsi una passeggiata in mezzo ai campi, oppure andare bellamente al mare, mentre è al Nord che si sobbarcano il lavoro duro. Non c’è rappresentazione più distorta di questa, e più mortificante per l’economia di un terzo del Paese, che non poggia solo sulla pizza e gli stabilimenti balneari, ma pure sui cantieri navali, sull’agroalimentare o sul settore aerospaziale.



Una rappresentazione così distorta, così caricaturale, che viene persino voglia di leggere tra le righe, e trovarci la preoccupazione per le quote di mercato che le imprese meridionali potrebbero sottrarre all’aristocrazia industriale del Nord. Ma una lettura così malevola non è il caso di proporla ora, in un momento in cui si tratta invece di fare appello alla solidarietà nazionale. Meglio pensare a un infortunio, e sicuramente fare il tifo perché i contagi calino significativamente pure al Nord.



