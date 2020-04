Tra Stato e Regioni intervenga la legge

L’emergenza sanitaria, da fronteggiare con poteri derogatori nel «caso straordinario di necessità e di urgenza», mette sotto pressione l’ordinamento giuridico nella sua struttura profonda. Nella forma di Stato: una linea di severa limitazione dei diritti fondamentali si irradia dalla libertà di circolazione verso la libertà personale, la libertà di intrapresa economica, la libertà di culto, la libertà di insegnamento, le garanzie nel processo.



Nella forma di governo: ecco a nudo le incrostate disfunzioni del parlamentarismo italiano e i tanti vizi e le così rare virtù del sistema dei partiti. Nel tipo di Stato regionale antichi conflitti si fanno più crudi, e l’imperfezione delle riforme presenta il conto. Partiamo da qui, dalle sorti dello Stato regionale in questa congiuntura, ma tenendo ampio lo sguardo: perché solo nello scenario generale della nostra democrazia e delle disfunzioni che la impoveriscono si intravede la ragione profonda delle tensioni cui assistiamo, contrassegno, dal punto di vista istituzionale, del terribile tempo presente.



Dunque, occorre anzitutto dire delle modalità di produzione del diritto dell’emergenza. Per definirla si sono succeduti due decreti-legge, n. 6 e n. 19 del 2020. Il secondo ha tentato di correggere il modello definito dal primo, che aveva dato la stura al libero dispiegarsi del potere in ambito regionale. L’obiettivo era correggere le irrazionalità prodotte. E impedire che i Presidenti delle Regioni continuassero nell’abbrivio centrifugo. Mentre, al contrario, il modello costituzionale messo in opera, incentrato sull’art. 77 Costituzione, conduce a un moto centripeto: verso lo Stato-soggetto e, nell’ambito di questo, verso il Governo. E il Parlamento, in sede di conversione del decreto-legge, può intervenire sul punto di equilibrio tra tutela delle libertà ed efficacia delle misure straordinarie e verificarne la proporzionalità. Non è andata così.



La voce del Parlamento è stata flebile; rarefatto e sconfortante per toni e contenuti il dibattito. il tentativo di correzione razionalizzatrice è fallito. È rimasto in piedi un coacervo di poteri di ordinanza, in cui è molto difficile districare sovrapposizioni, anche di piani temporali, e sceverare competenze. Alle ordinanze approvate sul solo fondamento del Codice della protezione civile nello stato di emergenza sanitaria, prodotte dal Capo dipartimento della protezione civile, si sono subito sovrapposte quelle, in forma di DPCM, adottate in forza dei decreti-legge. Questi, a loro volta, contengono disposti autoapplicativi. Poi le ordinanze del Commissario straordinario. E del Ministro della salute. E del Ministro delle infrastrutture e trasporti. E del Ministro dell’istruzione, come del Ministro dell’Università e della ricerca.



Infine il ruolo dei Presidenti delle Regioni, il punto nevralgico. Dapprima ai governatori era stato riconosciuto potere di ordinanza «nelle more» dell’adozione dei DPCM e per «misure ulteriori» rispetto a questi. «Nelle more», cioè in casi di «urgenza estrema» nell’arco temporale tra l’avvio del procedimento inteso alla emanazione del DPCM e il suo compimento. L’«ulteriorità» delle misure è rimasto concetto misterioso, e i Presidenti hanno potuto operare praticamente senza limiti. Finché il d.l. n. 19 del 2020 non ha espunto la locuzione.



Ma i Presidenti non si sono acconciati al ridimensionamento. E continuano a definire proprie “politiche dell’emergenza” non sempre congruenti con gli orientamenti nazionali. Il Governo non contrasta. Preferisce trattare in permanenza. Ecco perché, per il dopo emergenza, si avanza l’idea di ridimensionare radicalmente l’autonomia regionale con un intervento di revisione costituzionale. È un consueto riflesso pavloviano innanzi a ogni difficoltà di sistema: mettere mano alla Costituzione. Ma è il legislatore ordinario che dovrebbe fare il suo dovere, riordinando i poteri attraverso l’analisi delle funzioni. L’analisi delle funzioni: nei territori della normazione la si è avvistata l’ultima volta negli anni Settanta del secolo passato. In materia sanitaria, ora l’ha fatta il Covid19, con assoluta equanimità e senza ideologismi. I giuristi non rubino il mestiere ai profeti delle palingenesi. Piuttosto, leggano onestamente i fatti.



