Un piano trasporti per uscire dall'emergenza

Il discorso pubblico sulla fase 2 della crisi Covid sta giustamente riservando molto spazio al tema della mobilità nelle città italiane. Se le città non tornano a muoversi non può ripartire nulla. In questi giorni si sentono proposte di ogni genere, più o meno fantasiose, un po’ come accaduto per l’emergenza sanitaria. In effetti durante questa crisi abbiamo assistito a una crescita vertiginosa di virologi, epidemiologi e di trasportisti.



Con la differenza che almeno alcuni virologi ed epidemiologi professionali sono ascoltati sia a livello decisionale che mediatico, non mi sembra che lo stesso avvenga per i trasportisti. Si sta sottovalutando clamorosamente il ruolo che trasporti e logistica hanno avuto nella fase 1 e dovranno avere nelle fasi 2 e 3 della emergenza Covid. Questa non vuole essere una rivendicazione “corporativa“ ma la semplice constatazione che un ampio corpus di studi, esperienze e professionalità ampiamente riconosciuto e valorizzato in tutto il mondo , in Italia viene sistematicamente sotto-utilizzato con conseguenze che si misurano in una peggiore qualità della vita e in punti di Pil buttati. Restando al trasporto urbano , le condizioni di partenza delle città italiane sono molto diverse in termini di dotazione di infrastrutture di trasporto rapido (ferrovie, metropolitane, tram), di capacità e professionalità delle aziende di trasporto pubblico , ma anche di servizi di car sharing, di bike sharing, sistemi di monitoraggio e informazione all’utenza. E comunque nei prossimi mesi tutte le città italiane dovranno affrontare un territorio inesplorato , la grande incertezza , parafrasando il film di Sorrentino. Una crisi di domanda e di offerta al tempo stesso.



Mi spiego meglio. Non sappiamo esattamente quale domanda di mobilità urbana si dovrà soddisfare, questo dipende da quali attività si riapriranno e con quali scadenze, ma anche dalle reazioni e dai comportamenti di mobilità dei cittadini. Per quanto riguarda l’offerta si dovranno fare i conti con limitazioni molto significative della capacità di trasporto di autobus e treni per ragioni sanitarie oltre, ovviamente, ai problemi delle aziende di trasporto pubblico che in tutta Italia hanno subito perdite di ricavi enormi.



La Società Italiana dei docenti di trasporto sta elaborando analisi e raccomandazioni che provo a riassumere. Ogni città o regione è diversa e va fatto un Piano di ripresa della mobilità per ciascuna utilizzando tutti i dati disponibili ed un monitoraggio continuo dei traffici su strada, sul trasporto pubblico, sulla mobilità ciclo-pedonale. Sarà molto importante la gestione attiva della domanda di mobilità: mantenere livelli alti di smart working, utilizzare la leva degli orari per cercare di “spalmare il picco” della mobilità su un periodo più lungo per ridurre la congestione dell’ora di punta, al limite prevedere attività a giorni alterni, come per le targhe. Il trasporto pubblico su gomma ha una occasione per ridisegnare la rete delle linee, eliminando quelle meno utilizzate e concentrando i bus su quelle a maggiore domanda per ridurre gli affollamenti, si possono ridurre le fermate per aumentare la velocità commerciale e quindi la capacità di trasporto pur con veicoli meno affollati, va previsto il monitoraggio del numero di passeggeri a bordo e la comunicazione alle forze dell’ordine in caso di affollamento, va prevista la gestione dell’accesso a banchine e all’interno delle stazioni ferroviarie e di metro. Ovviamente va promossa la mobilità ciclo–pedonale. Si possono immaginare delle App di informazione in tempo reale sulle alternative di mobilità per ciascuno spostamento e la disponibilità dei mezzi pubblici, ma anche nuove forme di incentivazione a servizi non di linea come il taxi.



Insomma sono tanti gli ingredienti che possono essere utilizzati per la ricetta della mobilità di Fase 2 , alcuni consolidati ma anche tante innovazioni tecnologiche ed organizzative da sperimentare. Potremmo anche scoprire che bus e treni non affollati sono molto più rilassanti e comodi, potremmo richiedere un trasporto di qualità comparabile a quello di tanti Paesi europei anche nella nuova normalità. Mi permetto di aggiungere agli ingredienti “tecnici” quello della comunicazione: in queste settimane gli italiani hanno dimostrato di voler essere informati e recepire le indicazioni basate sui fatti. Una circostanza da utilizzare a pieno. Ma la ricetta, ossia il piano complessivo, ci vuole. Non basta prevedere un maggiore uso della bici o dei monopattini elettrici se questo non soddisfa la domanda di mobilità complessiva, se si creano ingorghi stradali e congestione , se le condizioni di sicurezza sanitaria a bordo dei mezzi pubblici o alle fermate non sono garantite. Insomma la ricetta, qualunque essa sia, deve analizzare, prevedere, monitorare, correggere sulla base di dati e non di aspettative, come si sta cercando di fare per l’emergenza sanitaria.



Ma a mio avviso bisogna fare di più , bisogna evitare che un ritorno indiscriminato all’uso dell’auto privata, reazione comprensibile di distanziamento sociale e difesa della salute, annulli anni di sforzi e di politiche per una mobilità sostenibile ed equa. Soprattutto nella prospettiva della Fase 3 e del ritorno alla “nuova normalità”. Fra l’altro sta emergendo da diverse ricerche che l’inquinamento dell’aria, ed in particolare le polveri sottili e ultrasottili, hanno contribuito sia alla diffusione che alla morbilità del coronavirus, il Covid 19 e gli altri che verranno nei prossimi anni, ci auguriamo sotto forma di influenze meno aggressive.



Sarebbe molto utile se a livello nazionale si definissero le linee guida della mobilità locale di Fase 2, non solo con i parametri di riferimento sanitario ma anche prevedendo che Comuni, Città Metropolitane e Regioni sviluppino delle soluzioni specifiche all’interno di un percorso di pianificazione di Fase 2 e 3. Penso che lo Stato dovrebbe prevedere un sostegno economico adeguato sia per il settore del trasporto pubblico locale, magari parametrato rispetto ai costi standard per ridurre diseconomie e privilegi ancora presenti in tante aziende di trasporto pubblico e oggi non più tollerabili, sia per le altre forme di mobilità innovativa e sostenibile, purché, e questo è il punto, incluse in un processo di programmazione coerente.



Comuni e Regioni giocheranno un ruolo fondamentale nel programmare, monitorare, informare, rassicurare ed evitare il più possibile che a pagare siano le fasce più deboli che non hanno accesso all’auto privata. Mi aspetto risposte diverse, più o meno efficaci, al tema della mobilità sicura e sostenibile. Mi aspetto un processo in cui le decisioni vengano prese applicando lo stesso livello di fiducia nella ricerca e nelle competenze che ha prodotto le cose migliori della fase di gestione delle emergenze, anche sperimentando soluzioni innovative. Perché se nulla potrà essere come prima che sia meglio di prima.

