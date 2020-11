Coronavirus, la miccia della società spaccata

La crisi economico-sociale determinata dalla pandemia sta causando, in Italia come nel resto del mondo, un aumento della conflittualità e delle tensioni. Le manifestazioni di protesta che abbiamo visto anche in Italia ne sono l’espressione più evidente. Ma ciò che preoccupa è soprattutto il malessere sordo e silenzioso che va crescendo nel corpo sociale e che le ulteriori restrizioni adottate dal governo italiano (anche in questo caso in linea con quelle sinora già decise da altri governi) potrebbero far venire a galla in modo virulento e drammatico.

Rispetto a questo scenario magmatico e non privo di aspetti inquietanti l’errore che spesso si commette consiste nel leggere le tensioni odierne alla luce di antiche divisioni. Su tutte quella classica destra-sinistra. O, peggio ancora, quella polemico-strumentale fascismo-antifascismo. In questi mesi, la discussione pubblica sulla pandemia e sul modo d’affrontarla (anche sul piano sanitario) spesso si è tradotta in uno scontro ideologico dai contorni assai vetusti. Ci si è dunque accapigliati in modo politicamente partigiano – la sinistra da una parte, la destra dall’altra, i rigoristi preoccupati della salute pubblica contro i negazionisti che la minacciano con le loro ubbie complottiste – sull’uso obbligatorio delle mascherine, sulla riapertura delle scuole, sulla letalità del virus, sulla falsa alternativa tra lockdown o immunità di gregge, sulle statistiche diffuse dalle autorità riguardo il numero dei contagiati, dei malati e dei morti, finanche sui protocolli sanitari da seguire per combattere la malattia. Così facendo si sono messe in secondo piano le nuove linee di divisione e scontro – politicamente trasversali e come tali non riconducibili ad una precisa posizione politica – che questa pandemia ha fatto emergere e che sono probabilmente la vera causa del clima di malessere psicologico e sociale che si respira e che la politica dovrebbe cercare di governare prima che diventino per davvero esplosive. Se ne possono indicare schematicamente almeno tre, che molto ci dicono anche sul modo come stanno cambiando gli equilibri e la struttura delle nostre società. La prima di queste linee è quella, al tempo stesso culturale e generazionale, tra giovani e “vecchi”, di cui molto si sta parlando in queste ore, anche se in modo improprio e talvolta grossolano.

Sin dalla comparsa del virus è stato chiaro che ad esserne più colpiti sono gli anziani. Proteggere questi ultimi è un dovere, ma come farlo senza imporre un blocco totale – e letale – all’intera società?

Ma la questione non ha a che vedere solo con la difesa, per ragioni di vulnerabilità, che si deve soprattutto a chi è già uscito dal mondo del lavoro ed è dunque classificabile – per dirla con Giovanni Toti – come improduttivo (anche i giovani che studiano sono improduttivi secondo una logica aziendalistica e senza considerare che in Italia i pensionati sono un pezzo importante del welfare famigliare). Quello che soprattutto colpisce è il diverso atteggiamento mentale che giovani e anziani hanno maturato nei confronti di questa pandemia. I primi la vedono come un fastidioso freno alla loro socialità: dall’andare a scuola al fare sport, dal ritrovarsi al pub al frequentare le discoteche e gli altri luoghi del divertimento serale. I secondi la vivono come una minaccia esistenziale e biologica. I giovani mettono in conto, alla stregua di un rischio accettabile, la possibilità di ammalarsi. I secondi temono di morire. I giovani, privati sempre più della loro libertà di movimento, non accettano di passare per untori. Gli anziani, nel timore di dover restare chiusi in casa, non accettano di fare da agnelli sacrificali dell’emergenza sanitaria in corso.

La verità è che la pandemia sta accrescendo (ed esasperando) un divario di mentalità e aspettative dipendente da due fattori oggettivamente destinati a scontrarsi: l’invecchiamento demografico delle nostre società e l’accelerazione sociale prodotta su queste ultime della rivoluzione digitale. Da un lato abbiamo una popolazione sempre più matura e anziana che occupa i posti di comando, drena il grosso delle risorse pubbliche (tra pensioni e prestazioni sociali) e non sembra porsi il problema dello stato di salute in cui lascerà il mondo, dall’altra una minoranza di giovani che, pur possedendo il monopolio tecnico-culturale dell’universo elettronico-informatico che è ormai il cuore dei nostri sistemi sociali, fatica a farsi spazio nel lavoro e non vede per sé grandi prospettive di futuro (se non nel segno di una permanente precarietà).

La seconda frattura sulla quale richiamare l’attenzione, più riferita alla sfera economico-produttiva, è quella tra piccoli e grandi. I primi sempre più poveri e in difficoltà. I secondi sempre più ricchi e padroni del mercato. Il rischio che corriamo, al termine di questa interminabile emergenza, è in effetti quello di avere un’economia – nazionale e globale – sempre più dominata, nei diversi settori di attività, dalle multinazionali e dai brand globali. Il commercio al dettaglio, messo in crisi dalle continue chiusure, dalle limitazioni d’orario e dai rigidi protocolli sanitari, rischia il colpo definitivo ad opera della grande distribuzione organizzata (prodotti alimentari) e dalle corporation che gestiscono le vendite on line (beni di consumo). Il blocco alle attività culturali e ricreative tradizionali (cinema, teatri, concerti) ha fatto esplodere il business delle compagnie che creano prodotti d’intrattenimento a pagamento distribuiti via internet. Migliaia di bar, ristoranti, pizzerie, trattorie e pub hanno abbassato le saracinesche e probabilmente non le rialzeranno più, per venire magari sostituiti dai marchi del cibo in franchising, dai colossi della ristorazione veloce e dalle catene internazionali di caffetteria.

Si tratta di un cambiamento economico che in prospettiva potrebbe avere riflessi anche sul tessuto sociale (e sull’estetica) delle nostre città.

Ma che nell’immediato, con la perdita di posti di lavoro che sta producendo, non può che determinare la reazione rabbiosa dei tanti “piccoli” ai quali non resta che affidarsi alle provvidenze di Stato: non per ripartire con le loro attività, ma per sopravvivere con le loro famiglie. C’è poi la terza linea di frattura, al momento la più latente, ma in prospettiva quella più pericolosa ai fini della stabilità sociale: la divisione (che è economica ma anche psicologica) tra protetti e non garantiti. I primi, nell’Italia di oggi, sono essenzialmente quelli che dispongono di un impiego pubblico e che in questi mesi, qualunque cosa sia accaduta, hanno potuto contare su uno stipendio fisso avendo altresì ben assicurato il loro posto di lavoro (con tanto di ferie pagate, scatti d’anzianità e permessi retribuiti). I secondi sono quelli il cui reddito dipende dal volume d’attività che riescono a sviluppare (artigiani, liberi professionisti, operatori del mondo dello spettacolo, in generale il cosiddetto “popolo delle partite Iva”). Ma sono anche quelli che in questi mesi si sono visti mettere in cassa integrazione dalle proprie aziende e che potrebbero perdere l’impiego allorquando verrà meno l’attuale blocco ai licenziamenti imposto dal governo.



Gli effetti della pandemia su queste grandi tipologie d’italiani sono stati completamente diversi. I primi, in una fase di contrazione obbligata dei consumi, hanno persino incrementato i loro risparmi. I secondi, per andare avanti in mancanza di lavoro e di entrate, i risparmi se li sono giocati per le incombenze quotidiane e per mantenere le famiglie. La relativa tranquillità degli uni (i garantiti dalla mano pubblica) non può che contrapporsi con le ansie e le preoccupazioni degli altri (coloro che, lavorando in proprio, sono esposti alle turbolenze del mercato). Quanto tempo occorre perché questa differente condizione venga percepita come intollerabile e iniqua e dunque diventi fonte di recriminazioni e conflitti? E cosa accadrà quando tutte queste diverse ragioni di scontro sociale – che nulla c’entrano con le zuffe verbali e televisive tra destra e sinistra che tanto impegnano il nostro ceto politico – si saranno fatalmente sommate tra di loro?



