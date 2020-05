Coronavirus, la nostalgia della Fase 1 durata solo un attimo

Non saprei dire da quanto è iniziata la Fase Due. Da marzo ad oggi, la nostra percezione del tempo (per non dire dello spazio) è molto cambiata, disabituati com’eravamo alla lentezza. Da un giorno all’altro, siamo stati tutti arrestati. Sottoposti a limitazioni e divieti. Eravamo tutti sospettati, tutti possibili colpevoli. Untori potenziali, paventati occupatori di reparti di terapia intensiva a rischio di collasso, andavamo a fare la spesa e a comprare l’aspirina assumendocene la responsabilità per iscritto. Se dichiaravamo il falso incorrevamo in sanzione, perché l’autocertificazione è un atto di fiducia nel senso civico del cittadino e la fiducia, come l’amicizia, non va tradita. Con il cane al guinzaglio eravamo un po’ più liberi, ma qualche furbetto in uscita recidiva è stato riconosciuto e multato. Assuefatti all’inquinamento acustico, c’eravamo ormai abituati al silenzio.



Niente più risse a colpi clacson, niente più concerti per allarmi antifurto, niente più assembramenti rumorosi né traffico. Gli arrotini erano il ricordo di un altro secolo. D’accordo, alle sei del pomeriggio c’erano i dj fai da te che dalle finestre sparavano Toto Cutugno e Mino Reitano a tutto volume, ma il set durava mezz’ora e poi tornava la pace. Non ci sembrava vero svegliarci spontaneamente al mattino: non tanto perché il lavoro era sospeso (e quello in remoto non scontava la dittatura dell’orario), ma perché realizzavamo che nessun rumore molesto ci aveva destato dal sonno e, come quand’eravamo ragazzi, avevamo dormito profondamente e senza interruzioni. Finanche i vicini più votati al disturbo (tipo quelli che alle dieci di sera iniziano a spostare i mobili da un capo all’altro dell’appartamento) sembravano essersi convertiti alla quiete condominiale.



A volto coperto uscivamo di casa per le occupazioni strettamente necessarie e rientravamo prima possibile: un po’ perché spostarsi era vietato, e sconfinare dal quartiere ci dava subito l’impressione di commettere un reato; un po’ perché l’idea di tornare a quella dimensione di totale inviolabilità del domicilio, affrancati per legge da visitatori indesiderati, riconsegnati a un tempo finalmente gestibile e non più tiranno, posato e non più frenetico, dilatato e non più assottigliato, ci sottraeva all’angoscia collettiva, offrendoci una quota di rilassamento e di consolazione. Abbiamo ripreso (qualche volta perso) possesso dei nostri spazi, praticato il distanziamento sociale e la vicinanza domestica, aggiornato entusiasmi e risollevato conflitti, fatto i conti con la noia, la preoccupazione, il disagio, la mancanza, l’intimità, l’allontanarsi e il ritrovarsi.



Abbiamo risistemato, riordinato, terminato ciò che avevamo iniziato tanto tempo addietro e pensavamo non avremmo più avuto occasione di riprendere. Di certo, abbiamo scoperto cose che non sapevamo o le abbiamo viste venirci addosso senza poter scappare. Però, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, abbiamo vissuto. Il tempo vuoto che abbiamo alle spalle ha avuto una sua pienezza. E adesso che il confinamento domiciliare sembra essere finito, anche se andiamo ancora in giro autocertificati e mascherati (lo sappiamo, ce lo ripetono ogni giorno che dipende solo da noi che non si ripeta il lockdown), e ci basta uscire di casa per essere travolti dal desiderio collettivo di riappropriazione della vita precedente al virus, come se tutti insieme volessimo fingere che è passata o almeno sta passando (la Fase Due non è altro che una prova tecnica di normalità), nei momenti in cui il caos della vita di sempre riprende a dare segno di sé e annuncia il ripristino della situazione quo ante, avvertiamo una paradossale mancanza di quella fase in cui il tempo ci è apparso, come mai prima, un bene disponibile, una riscoperta. Dura un attimo, quella nostalgia della detenzione; e ne abbiamo vergogna, perché dobbiamo – vogliamo – far ripartire la macchina. Ma è un attimo significativo perché ci parla di una perdita, soffiandoci all’orecchio l’idea che potremmo fare qualcosa, per cambiare in meglio le nostre vite.

