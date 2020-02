Coronavirus, la ripartenza di Milano che conviene a Napoli

Deve far riflettere la circostanza, ampiamente illustrata dal Mattino di ieri, che il video con il quale Milano ha voluto reagire all’angoscia da contagio, abbia un cervello e una realizzazione tutta meridionale. #milanononsiferma, lo slogan diventato in poche ore virale in Italia, e all’estero con la traduzione #wewontstop, è stato concepito e messo in forma da un gruppo di imprenditori napoletani, con interessi nella ristorazione, che operano nel capoluogo lombardo e da un’agenzia di marketing pugliese, che dà lavoro a più di cinquanta persone, con base nella provincia di Bari e con gran parte del portafoglio clienti nel Nord d’Italia.



Con la parola d’ordine che ha catalizzato uno stato d’animo molto diffuso in città, soprattutto nei suoi strati economici superiori, questo gruppo di imprenditori ha dichiarato una cosa che non dovrebbe sfuggirci, e cioè la trasformazione di Milano in una questione di interesse nazionale. Milano è un affare che riguarda l’Italia e nel quale molti imprenditori italiani hanno investito. Non conviene a nessuno che la sua economia rallenti, che il tono della sua vita civile, che tanta insofferenza e invidia ha spesso ingenerato in chi la guarda da lontano, ingrigisca.

Questa Milano italiana, nella quale molti cittadini dell’Italia del Sud hanno qualche interesse da tutelare, che si tratti della piccola catena di pizzerie, o delle famiglie che hanno impegnato risparmi per mandare i figli nelle sue costosissime università semi-private, convive fianco a fianco con un’altra città, che in questi anni ha avuto il sopravvento nella rappresentazione pubblica e che oggi sembra subire un colpo durissimo.



Si tratta della città-stato che aspira ad un ordinamento speciale, una città che ha voluto pensarsi nel quadro di un nuovo sistema di coordinate geografiche ed economiche, sempre meno legate alla dimensione statuale-nazionale e sempre più dentro una rete di centri economici globali. E invece, proprio la sua intensa dinamica economica, ma soprattutto la vivacità del suo tono civile, attraendo gli strati più energici della società meridionale l’hanno collocata di nuovo e con prepotenza al centro di una questione nazionale che oggi ci appare sostanzialmente irrisolta ma proprio per questo ancora più urgente.



Chiunque viva in città, la frequenti nella sua intensa vita feriale, salga sui suoi autobus o in un vagone dell’affollatissima e frequentissima metropolitana, non può fare a meno di notare un fenomeno che in questi anni è diventato eclatante, vale a dire la vasta e pervasiva colonizzazione meridionale delle sue strade. Negozi, soprattutto nell’ambito della ristorazione come dicevamo, bar e caffè, pizzerie, cucina tipica, e poi gli uffici, la finanza, banche e società di consulenza, i grandi studi legali al servizio delle imprese, le università, la Bocconi e la Cattolica, gli androni dei palazzi dove vanno a vivere gli studenti, gli ospedali con i loro medici e infermieri e giù lungo la catena degli addetti subalterni alla logistica di una città di scambi intensi come è appunto il capoluogo lombardo, tutto risuona degli accenti degli italiani del Sud.



Per ciascuna di queste persone e per le loro fitte diramazioni sociali e familiari che Milano non si fermi è un’esigenza fondamentale. Sono venuti qui per lavoro, per studio, ma soprattutto per trovare quella efficienza che il Mezzogiorno purtroppo non è in grado di garantire loro. Efficienza vuol dire capacità di funzionamento, riconoscimento del merito, un ambiente di rapporti umani e professionali improntati ad un regime generale di correttezza.



Ora però, questa nuova centralità milanese rivolta all’interno del Paese e non più soltanto fuori di esso pone una serie di questioni di non minore rilievo. Se Milano è infatti il luogo attorno al quale si organizza quella che possiamo definire una vera e propria nazionalizzazione della speranza, il punto focale sul quale convergono le attese dell’Italia intera, è anche vero, ancora una volta, che in Italia il centro, quale esso sia e come venga definito, difetta di egemonia. Il problema del centro non è la sua esistenza; è, invece, la sua incapacità di esercitare una qualche funzione di direzione politica e intellettuale.



I giorni del contagio infatti sono stati più significativamente i testimoni di un altro e forse più potente processo, che va in un senso decisamente inverso alla centralizzazione dell’ottimismo. È la dispersione periferica della paura. La regionalizzazione delle emozioni. Lungo la linea che separa e troppo spesso oppone nel nostro Paese centro e periferia, lo Stato e le Regioni, passa gran parte della crisi istituzionale italiana di questi ultimi vent’anni. Fin troppo evidente in questi giorni di emergenza sanitaria. Ma lungo questo linea si muove anche un’altra serie di svolgimenti. La paura è localizzata perché legata a situazioni concrete di vita, a cominciare dallo stato degli ospedali. Anche nella ricca e prospera Lombardia, i piccoli centri raccontano di un’Italia molto diversa da quella che calca il palcoscenico illuminatissimo della metropoli. Trasporti, comunicazioni, merci, assistenza sanitaria, tutto descrive un mondo in tono minore, distante dal capoluogo poche decine di chilometri ma pure lontanissimo da lì. Un mondo fatto di persone che tutte le mattine si recano a Milano per lavoro e che restano imbottigliate in file lunghissime ed estenuanti sull’autostrada A4, stipate come sardine dentro treni regionali vecchi e non puntualissimi. Segnato da una forte presenza di immigrazione, spesso ben integrata ma anche foriera di microconflitti quotidiani che lasciano il segno. Un mondo dove, come si vede in queste ore, i posti letto in ospedale sono tarati più sulle esigenze del risparmio che su quelle di un welfare universalistico.



Il problema allora è che l’ottimismo che non sia in grado di assumere le ragioni di questa paura diventa la celebrazione un po’ fatua di un mito metropolitano facilmente riducibile in berlina. Il diritto allo spritz, tanto per intenderci. Un timelapse di luoghi comuni cosmopolitici confezionati con lo stile di uno spot ben riuscito. Nell’Italia che si rassicura ripetendosi quotidianamente che tanto muoiono i vecchi e i malati, la grande città è giovane e dinamica, ma deve fare attenzione a non restare sola. © RIPRODUZIONE RISERVATA