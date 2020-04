Coronavirus, la ripresa sarà più rapida rispetto al 1929 e al 2008

I dati sull’andamento delle economie dei maggiori Paesi in questi primi mesi del 2020 e le previsioni sulla riduzione di reddito nazionale nel corso dell’anno nella gran parte di essi indicano che la crisi economica prodotta dall’epidemia del corona virus è molto più grave delle due grandi crisi sperimentate nell’ultimo secolo, sia della crisi del 1929, sia di quella del 2007-2008.



È chiaro che se la situazione attuale dovesse prolungarsi ancora per molti mesi lo sconvolgimento assumerebbe dimensioni difficilmente immaginabili. Le previsioni attuali e le preoccupazioni per il prolungarsi del blocco delle attività produttive sta diffondendo un notevole clima di pessimismo nelle opinioni pubbliche e nei governi. Questo è un grave pericolo perché questo allarme rischia di dar luogo a reazioni incaute in un momento in cui non si può ancora affermare con sicurezza che davvero l’epidemia abbia perso la sua forza e si sia trasformata in una semplice malattia alla quale le strutture sanitarie dei Paesi occidentali sono in grado di fare fronte in via ordinaria. In questo momento il rischio maggiore appare essere la fretta di fare ripartire le attività produttive perché se l’orientamento alla riapertura che sembra coinvolgere più o meno tutti i Paesi dovesse dare luogo al riaccendersi dei contagi in misura tale da costringere a una nuova chiusura di durata indefinita, allora lo smarrimento sarebbe gravissimo.



Se invece, si procede con prudenza in questo momento e si studiano bene i passi della riapertura delle attività produttive, la mia convinzione è che, così come la caduta si sta rivelando più grave di quanto non si potesse pensare quando per la prima volta il corona virus si è affacciato sulla scena mondiale, la ripresa dopo la crisi sarà molto più consistente e più rapida di quanto oggi si tende a prevedere. Rispetto alle due esperienze precedenti del 1929 e del 2008 la ripresa sarà molto più rapida di quanto oggi non si creda.



Le ragioni di questo convincimento sono tre. La prima è che nel 1929 e nel 2008 il mondo stentò a capire la gravità di quello che stava succedendo e ci volle parecchio tempo per trovare la risposta giusta. Nel 1929 la Federal Reserve, cioè la Banca centrale americana reagì al crollo di Wall Street con una prima stretta creditizia, mentre durante la crisi del 2008, a fronte di una politica espansiva della federal reserve, in Europa la Bce aumentò inizialmente i tassi di interesse. Anche in tema di finanza pubblica vi furono molte esitazioni. Solo con l’avvento di Roosevelt, gli Stati Uniti usarono la leva fiscale a fini espansivi, mentre nella crisi del 2008 per molto tempo il Fondo monetario e l’Unione europea incoraggiarono e richiesero politiche di austerità che ovviamente peggiorarono e prolungarono la crisi. In questa occasione invece le politiche economiche delle banche centrali, fin dall’inizio della crisi provocata dal corona virus, sono state indirizzate immediatamente nella direzione di provvedere le economie di tutta la liquidità necessaria per tenere in vita le attività produttive e le politiche dei governi sono andate nella stessa direzione. Semmai a tardare vi è soltanto l’Unione europea in quanto tale, anche se essa ha tempestivamente provveduto ad autorizzare i Paesi membri a procedere a tutti i necessari sfondamenti dei limiti di bilancio.

La seconda ragione è che il sistema non è entrato in crisi come nelle due precedenti vicende per effetto di un drastico e improvviso peggioramento delle aspettative delle imprese. Dunque non vi è nel sistema un diffuso pessimismo del mondo degli imprenditori e delle imprese che vi sia stata una inevitabile caduta della domanda e che tale caduta sia destinata a prolungarsi nel tempo. La crisi del corona virus è una crisi dell’offerta, non una crisi della domanda. Quando l’offerta potrà riprendere essa tenderà a trovare la domanda che preesisteva alla crisi. La situazione nella quale il mondo si trova assomiglia essenzialmente a una apnea, a una mancanza di ossigeno per le condizioni obiettive che si sono venute a determinare. Ma se l’apnea si interrompe l’ossigeno della domanda è ampiamente disponibile. Essa non solo è quella che preesisteva alla interruzione forzata delle produzione, ma è accresciuta dalle risorse messe a disposizione dal sistema bancario e dalla spesa pubblica.



La terza ragione affonda le sue radici nella psicologia collettiva dei consumatori, che, come comprese Keynes nelle sue analisi del funzionamento dei sistemi di mercato, hanno un ruolo fondamentale nell’andamento delle economie. Il coronavirus ha inciso sulle abitudini dei consumatori in maniera traumatica: è come l’imposizione del coprifuoco nel tempo di guerra che rendeva impossibili attività e consumi che altrimenti si sarebbero svolti regolarmente. Questo è l’effetto delle misure di contenimento sociale che tutti i Paesi sono stati costretti ad adottare. Quando il coprifuoco sarà eliminato i consumatori tenderanno a ritornare alle loro consolidate abitudini di domanda che caratterizzavano le nostre economie fino a due mesi fa. Semmai con una specie di domanda accumulata che tenderà a manifestarsi nelle prime settimane dopo le riaperture. Se c’era l’abitudine di andare a mangiare qualche volta al ristorante, non solo si tornerà a quella frequenza, ma è assai probabile che all’inizio la psicologia delle masse porterà ad intensificare queste occasioni. Lo stesso probabilmente varrà per gli acquisti nei negozi e nei centri commerciali. È bensì vero che la crisi di queste settimane incide sui redditi di vaste categorie di consumatori e quindi essi potranno essere in difficoltà a ricostituire immediatamente i livelli precedenti di consumo, ma liquidità bancaria e spesa pubblica dovrebbero avere l’effetto di compensare o più che compensare queste perdite iniziali.

In realtà non vi è alcun indizio che queste settimane di confinamento domiciliare abbiano prodotto o stiano producendo una radicale trasformazione degli stili di vita delle persone. Questo vale per gli italiani, come per il resto del mondo. L’impressione è che le persone si siano adattate disciplinatamente a obbedire a regole diverse a tutela della salute individuale e collettiva. Ma una volta cessato il pericolo dell’epidemia, quelle abitudini torneranno a galla e costituiranno un formidabile incentivo alla ripresa. Dunque la psicologia degli imprenditori, quella dei consumatori e le politiche economiche dei governi e delle banche centrali vanno tutte nella stessa direzione.

Per questo si deve essere molto preoccupati per il presente, ma relativamente e ragionevolmente ottimisti per il futuro. E questo ottimismo, se giustificato, sarebbe il miglior premio per la disciplina che l’Italia e gli altri Paesi hanno dimostrato in queste settimane.

