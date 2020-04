Coronavirus, la scuola abbandonata al buon cuore dei presidi

Stanno studiando. C’è la didattica a distanza, vuol dunque dire che stanno studiando. Quando, dove, come non è dato sapere, ma dobbiamo aver fiducia che i nostri ragazzi stiano davvero studiando. Eppure uno vorrebbe avere un quadro più completo e soprattutto più ordinato. Affidato non già alla buona volontà dei singoli ma alla capacità organizzava delle istituzioni scolastiche, dal ministero in giù.



Invece no: ci sono docenti che con dedizione e con passione non hanno perso un minuto, e docenti che invece non hanno ancora messo piede su una piattaforma digitale; quelli per i quali questa situazione inedita è anche una sfida, e quelli per i quali è soltanto una seccatura; quelli che hanno saputo reinventarsi strumenti e metodi di insegnamento, e quelli che si collegano giusto il tempo di assegnare i compiti; quelli che mantengono gli orari che osservavano prima, e quelli che li hanno bruscamente ridotti, a piacer loro. Insomma, è la scuola-fai-da-te, la scuola à la carte, che si difende con il mantra dell’autonomia, ma che in realtà non è ancora riuscita a mettere apprezzabilmente a sistema l’offerta didattica.



C’è un problema, però. Detto tutto quello che si deve dire sul carattere eccezionale della situazione, sulla dotazione tecnologica insufficiente, sull’età media del personale che nonostante le immissioni degli ultimi anni continua a salire ed è superiore ai 50 anni, detto tutto ciò, rimane il fatto che un Paese non può restare senza la scuola, senza servizi scolastici uniformi su tutto il territorio nazionale. Se c’è infatti una cosa per cui conta il carattere pubblico dell’istruzione, è proprio la sua uniformità di massima (nell’ovvio rispetto della libertà di insegnamento). Il fatto cioè che tutti, più o meno, fanno le stesse cose: gli stessi programmi, lo stesso numero di ore, la stessa metrica. Ciascun istituto, ciascun docente deve potersi ritagliare il proprio percorso: dentro, però, una cornice comune. E invece quel che è saltata è proprio la cornice. Si procede in ordine sparso: la scuola italiana mostra sorprendente vitalità in alcune realtà, e drammatici i ritardi in altre. Certo, ci sono sempre stati i professori bravi e quelli meno bravi, e i dirigenti scolastici (anche loro: bravi e meno bravi) hanno sempre avuto il loro da fare per assicurare non vi fossero troppe disparità tra un contesto e l’altro, o anche tra una sezione e l’altra. Ma chi volesse offrire un quadro complessivo dovrebbe ricorrere a una tecnica cubista, per restituire la quantità di sfaccettature che la situazione presenta. In questo momento, sono davvero pochi i genitori che hanno un’idea esatta del lavoro che stanno facendo i loro figli, dell’offerta didattica e delle variegate modalità con cui viene erogata: perché? Cosa impedisce di standardizzare alcune procedure, di adottare le stesse pratiche, di consolidare i gruppi classe con attività specifiche, nei nuovi ambienti digitali?



Per carità, si può anche avere il più nobile degli atteggiamenti, e vista l’emergenza «tout comprendre, tout pardonner», come dice Tolstoj. Ma sono quasi due mesi che le scuole sono chiuse, e non sembra proprio che il sistema si sia allineato. Anzi: mentre in Italia ci si aggrappa all’altro mantra di queste settimane – l’anno non andrà perduto, e l’esame si farà – in Francia e in Germania si ragiona sulla data di riapertura delle scuole. Evidentemente, qualcosa qui da noi non va.



Qualcosa che non si avverte nemmeno, se non si guarda al mondo della scuola nel suo complesso. Perché non ci sono solo i licei, a cui, per un riflesso quasi automatico, va la nostra prima attenzione, e in cui pure non molto fila liscio, purtroppo. C’è la scuola dell’infanzia, c’è la scuola elementare: cosa stanno facendo i bambini più piccoli? Quali ritardi stanno accumulano, in un’età così sensibile? Poi ci sono gli istituti professionali, ci sono materie per le quali è necessaria un’attività di laboratorio che è complicato immaginare a distanza: come ci si organizza? È sempre una questione di buon cuore? Dall’altra parte dello schermo, ci sono i problemi legati alla presenza dei ragazzi a casa, agli spazi disponibili, ai dispositivi, alla connessione a consumo: a che punto siamo? Qual è il piano?



Lo so: questa parola, “piano”, sembra contenere per alcuni una pretesa persino eccessiva. Si reagisce con un senso di fastidio, come se fosse impossibile capire meglio quali obiettivi ci si è dati e quali saranno i prossimi passi. Non capisco perché, però. Perché non dovrebbe esser possibile fornire alle famiglie un quadro d’insieme, una road map verso la nuova normalità. Dico nuova, perché si torni pure a settembre, ma dopo l’estate rischiamo di essere punto e a capo, con questi chiari di luna. O perlomeno: nessuno ha ancora detto con chiarezza come immagina di arrivare a quell’appuntamento.



E così quel che si sta facendo adesso sembra dipendere un po’ troppo dallo spirito di iniziativa dei singoli, più che da input vincolanti degli uffici scolastici e del Ministero, e quello che si farà poi sembra invece ancora in mente Dei. Qualcosa non va: decisamente. © RIPRODUZIONE RISERVATA