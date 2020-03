Coronavirus, cosa fare con i malati per fermare la pandemia

Nella situazione di grave emergenza in cui si trova il Paese è indispensabile limitare il più possibile le conseguenze negative della pandemia in corso, anche sfruttando l’opportunità che la diffusione del virus non contemporanea nelle differenti aree del Paese offre, permettendo di mettere in pratica le misure di contenimento del contagio anzi tempo.



Non vi è alcun dubbio, e le pubblicazioni scientifiche sui dati epidemiologici delle epidemie precedenti quali la SARS-1 lo testimoniano, che le misure di isolamento precoce dei malati con identificazione di percorsi sanitari adibiti evitando il contatto con malati affetti da altre malattie e con la popolazione sana, e il tracciamento dei contatti siano misure efficaci soprattutto nelle fasi iniziali della diffusione.



Quando tuttavia la diffusione diventa più ampia, come lo è ora, la strategia del tracciamento dei contatti e la sorveglianza attiva per cogliere precocemente l’insorgenza dei sintomi non si dimostra più sufficiente ed è necessario intraprendere misure di contenimento della diffusione che coinvolgano l’intera comunità.



Ed è ciò che il nostro Governo sta disponendo con i tempestivi Decreti del Presidente del Consiglio, che danno indicazioni chiare da seguire con massima decisione. Naturalmente ci si augura che l’intervallo temporale nella diffusione del contagio tra Nord e Sud, consentendo l’applicazione precoce delle misure di contenimento del contagio, determini che il picco di contagi sia più contenuto nelle regioni in cui non vi è ancora stata la diffusione ampia.



Ma se ciò non fosse, in quanto nella popolazione vi è già un considerevole numero di persone che ha contratto il virus, allora dovremo aspettarci che tra 10-15 giorni anche al Sud si realizzerà il picco che sta inducendo una situazione di grave sofferenza del sistema sanitario degli Ospedali dell’Italia settentrionale.



La prima misura da adottare è quella di predisporre delle strutture ospedaliere interamente dedicate al COVID-19 o intere aree di presidi ospedalieri, molto ben delimitate spazialmente dalle altre aree, da destinare all’emergenza con percorsi dedicati e autonomi. Va detto a onore della Governance regionale, che questa è la strada intrapresa a differenza da ciò che è stato predisposto in Lombardia in cui si è ritenuto di poter affrontare la necessità di percorsi adibiti solo delimitando aree nella stessa struttura in cui transitano anche malati ordinari. Sarebbe molto grave se non si fossero predisposti 800-1000 posti di terapia intensiva per le procedure di ventilazione assistita (stima approssimativa estrapolata dal numero dei casi identificati attualmente in Lombardia), che sembrano essere l’unico strumento al momento disponibile per i pazienti con forme più gravi di insufficienza polmonare. Questi posti dovrebbero essere aggiuntivi rispetto ai posti ordinari già in funzione.



Sarebbe molto grave se non venissero predisposti per tempo presidi di consulenza immunologica per identificare al più presto quei pazienti che hanno quei fattori che predicono un decorso più grave, come le recenti pubblicazioni sulla prestigiosa rivista «The Lancet» sulla casistica cinese indicano. Ancora sarebbe molto grave se non fossero disponibili i dispositivi di protezione individuale. Ciò è tanto più rilevante se si considera che è stato documentato che nella precedente epidemia di SARS del 2003 la trasmissione dell’infezione è avvenuta a Singapore nel 90% per problematiche inerenti i pazienti ricoverati e le procedure di assistenza ospedaliera.



L’uso non conforme alle raccomandazioni dei dispositivi di protezione individuali, ad esempio delle mascherine, che va sottolineato rappresentano paradossalmente uno strumento di trasmissione del contagio quando si è stati a contatto con un malato infetto a distanza inferiore di 1 metro, potrebbe determinare una grave carenza degli stessi per esaurimento delle scorte quando c’è ne potrebbe essere maggiore esigenza. Ad oggi lo strumento più efficace di protezione del contagio è rappresentato dalla distanza interpersonale, che si sottolinea deve sempre essere superiore ad 1 metro, e l’isolamento del caso sospetto o accertato. Isolamento che può essere effettuato a casa o nei casi più gravi in ospedali in cui vi sia disponibilità di immediato intervento di ventilazione assistita. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, che rappresenta l’organismo di riferimento per la definizione delle linee guida da adottare, indica che le mascherine vanno utilizzate dal medico e dal paziente quando vi è un contatto ravvicinato (inferiore a 1 metro) in presenza di sintomi acuti, quali tosse e febbre, che possono suggerire una sindrome respiratoria acuta. Una volta utilizzata per un contatto con un paziente sospetto o contagiato da COVID-19, la mascherina va immediatamente eliminata negli appositi contenitori e mai riutilizzata per evitare la propagazione del contagio. Va detto anche che indossare la mascherina non va in alcun caso considerata una misura completamente protettiva e non deve distogliere dalla certa misura di contenimento rappresentata dalla distanza interpersonale maggiore di 1 metro.



* Professore Ordinario di Pediatria dell'Università Federico II, Responsabile del Programma di I livello di Immunologia pediatrica Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II