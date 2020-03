Quei cantori dell'apocalisse culturale

Sigmund Freud ha scritto una volta: «Insistiamo sempre sul carattere occasionale della morte: incidente, malattia, infezione, vecchiaia avanzata, dimostrando così chiaramente la nostra tendenza a spogliare la morte di ogni carattere di necessità, a farne un avvenimento puramente accidentale».



Se moriamo, è per colpa di questo o quell’incidente: in fretta ne deduciamo che, non ci fosse stato l’incidente, non ci sarebbe stata neanche la morte. Falsa deduzione, che però ci aiuta a tenere la morte lontana. E perché dovremmo tener lontana la morte, se non perché non sappiamo più morire? Il lettore forse si sorprenderà: si può forse imparare a morire? Certo che sì: in ogni sistema culturale l’uomo trova i rituali, le credenze, i discorsi con i quali rivestire la morte di un qualche significato. Il guaio è che però, sempre secondo Freud, «non possiamo più conservare il nostro vecchio atteggiamento di fronte alla morte, e non ne abbiamo ancora trovato uno nuovo».



Ora, Freud diceva queste cose, con qualche cognizione di causa, agli inizi del Novecento. Cent’anni fa (e siamo ancora in cerca). Come accade dunque che il Covid19 stia nuovamente risvegliando tante pensose riflessioni sulla fragilità umana, sulla salute e la malattia, sulle cose davvero importanti che contano nella vita di ciascuno? Apro il libro di Michel Vovelle, su «La morte e l’Occidente», apparso quasi quarant’anni fa, e scopro che già allora era chiaro che certe condizioni oggettive proprie delle società liberali moderne hanno condotto al silenzio sulla morte. Non si parlava ancora di neoliberismo o di globalizzazione, ma ci si domandava già se non fosse necessaria una nuova presa di coscienza. Le nuove paure non erano l’epidemia venuta dalla Cina (o l’emigrato), ma la domanda era già se non bisognasse rimettere in discussione il nostro modello di sviluppo, come capita di sentire in questi giorni (di decrescita, invero, assai infelice).



Voglio dire: avete avuto a disposizione Baudelaire, Dostoevskij, la psicanalisi, l’esistenzialismo, la dialettica negativa, il teatro dell’assurdo, il genere poliziesco, il blues, Ingmar Bergman e la letteratura pulp (e molto altro ancora), avete avuto il nichilismo, insomma, l’ospite inquietante che per tutto il secolo scorso ha richiamato gli uomini alla loro finitezza essenziale, possibile che aspettavate il nuovo coronavirus per ricevere la scossa? Anche i temi della natura, della crisi ecologica, della Terra che non ce la fa più sono sul tavolo da almeno mezzo secolo: c’era forse bisogno di qualche Cassandra in più nei talk show della sera?



Ascolto generali inviti alla compostezza, alla sobrietà: mi posso unire con una modesta proposta, chiedendo ai filosofi, ai sociologi, ai giornalisti, agli opinionisti in genere di contenersi, di fare un passo indietro, dedicare le loro analisi a fenomeni di lunga durata e sospendere, per qualche giorno, diagnosi e prognosi?

Non sto affatto sminuendo la crisi in corso, sia chiaro. Sto solo dicendo che non è, innanzitutto, una crisi di senso. È una crisi sanitaria, sono messe a dura prova le strutture del sistema sanitario nazionale, non si sa se basteranno medici e posti letto, a quel che capisco, e poi si annunciano pesanti risvolti sul piano economico, le Borse vanno giù e il Paese va in recessione. Ma, di grazia, perché dovremmo tradurre tutto ciò in una apocalissi culturale? Rinunciare ad alcune abitudini quotidiane per qualche tempo è doveroso; niente partite allo stadio e scuole chiuse per un po’, d’accordo: ma non si tratta ancora della fine di tutte le cose. Almeno credo.



Un grande antropologo francese, Claude Levi Strauss, ha sostenuto la seguente tesi: «l’uomo dispone costantemente di un’eccedenza di significazione». La traduzione più prosaica che posso offrire di questo singolare squilibrio, di questa strana disequazione, di questa impressionante sovrabbondanza di significanti in rapporto ai significati è la seguente: l’uomo parla molto più di quanto non sappia. Il fenomeno è noto, per la verità. Ma se Levi Strauss aveva ragione, c’è da meravigliarsi se a parlare più di quanto non sappiano siano anzitutto coloro che amministrano parole nello spazio pubblico, cioè proprio gli intellettuali di cui sopra? Niente di male, si dirà: è di lì che vengono le principali risorse simboliche per cui non la finiamo mai di raccontarcela. E magari è così che facciamo l’incantesimo al fanciullino che è in noi, come diceva Platone.



Al che non avrei davvero nulla da obiettare, se tutti coloro i quali spiegano in questi giorni perché e per come il mondo sta cambiando – e dico: il mondo tutto intero, il sotto e il sopra, la natura e la cultura, la vita e la morte, la salute e la malattia – se tutti costoro avvertissero, molto onestamente, che non ne sanno nulla. Che fanno per dire, per sistemare in qualche modo i significanti che gli avanzano e avere la loro bella parte in commedia.

