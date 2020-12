DeMa-De Luca, l'opera buffa che incrina la democrazia

Forse un giorno ci guarderemo indietro e ci domanderemo com’è stato possibile – nel pieno di in un periodo di dolore, angoscia e crisi economica come questo – giungere a una così matura rappresentazione dell’Opera buffa che ormai è diventata l’instancabile guerra casalinga tra il presidente De Luca e il sindaco De Magistris. Un genere operistico che però non ha nulla di comico e lieve, ma che nella continua lotta istituzionale tra il presidente della Regione e il sindaco è mutato, conflitto dopo conflitto, fino a trasformarsi in sventura collettiva, in disagio pubblico.

Ieri mattina c’è stato il secondo blocco della circolazione operato da titolari di locali e bar, ed è francamente difficile trovare giustificate motivazioni di condanna per la loro protesta pacifica. La rabbia è rabbia, e quando ci si sente presi in giro quella irritazione non può che montare, soprattutto se accompagnata alla insopprimibile sensazione di sentirsi abbandonati e utilizzati come carne da sbattere sul banco di battaglie politiche o, peggio ancora, personali. Se è giusto, come è giusto, solidarizzare con i lavoratori della Whirpool, non si vede perché non si dovrebbe farlo con i lavoratori della ristorazione e del commercio. Piccole pedine di un grande Gioco dell’Oca in cui si avanza, poi si indietreggia, si fa un salto di tre caselle, si rivoluziona, per tornare, alla fine, sempre al punto di partenza.

La verità è che la situazione è completamente sfuggita di mano, ogni attore politico fa da sé e va per conto suo, in un vicendevole sgambetto perenne in conseguenza del quale a cadere sul selciato sono cittadine e cittadini, oltre che commercianti e ristoratori. La verità è che ci sono, nella nostra città, degli abitanti – che sono anche dei lavoratori – che vivono reclusi dentro una prigione invisibile ma non per questo meno resistente fatta di decreti e ordinanze, regolamenti e statuizioni, precetti e norme, prima presentati poi ritirati, prima illustrati poi cancellati; abitanti e lavoratori che apparentemente sono liberi, ma di fatto vivono da ergastolani, e tanto più lo sono quanto più assolvono e rispettano fedelmente i ruoli che vengono loro assegnati di volta in volta da chi decide. Liberi, ma in carcere, perché staccati come tante piccole isole dal vasto continente politico in cui vivono e operano, un territorio diventato impraticabile perché di fatto ne ignorano ormai le leggi profonde di funzionamento.

Come una moltitudine di agrimensori K., questi esiliati si aggirano in pena al confine del Castello dove si stabiliscono, o più spesso dimenticano, i loro destini. Non dev’essere facile sentirsi cittadini di un governo locale che continua a tenere fuori le loro biografie personali e attività lavorative dall’unica cosa che conta in situazioni come questa: la chiarezza, la rapidità e la certezza delle decisioni politiche e amministrative. Non servirebbe molto altro se non dire a queste persone, con una parola certa e definitiva, che cosa possono fare, come, e quando.

Una democrazia funzionante ruota non solo intorno all’asse verticale delle decisioni Stato/cittadino, ma si muove anche su quello orizzontale in cui si possono affermare Giustizia e Ragione delle decisioni, dove si possa concretizzare il nesso strategico e costruttivo tra società e razionalità delle scelte. Una società aperta dove le persone sono trattate come tali, non solo e non tanto come funzioni economiche da piegare o spostare qui e là all’interno dell’equazione, purché i conti tornino nel risultato finale. Questa città si comporta ancora così, da attore collettivo? Oppure in scena ci sono due personalità che se le danno di santa ragione, polarizzando la discussione, estremizzando il dibattito, imponendo il “o di qui o di là”?

I fattori di crisi sono in parte comuni e condivisi con altre città italiane ed europee, ma tra le peculiarità napoletane c’è quella di una confusione esasperante figlia della totale incertezza dell’agenda urbana cittadina al tempo della pandemia. Ne deriva che dal punto di vista strategico una strategia, semplicemente, non c’è. Di primo mattino ci si affaccia alla finestra e si vede quel che c’è, o peggio, quel che si può disfare dopo che si era fatto la sera precedente. Ma perché ci sia una città normale deve esserci una struttura nella quale a tutti è consentito formulare progetti e piani, fossero anche limitati a quanti chili di frutta e verdura acquistare per rifornire i frigoriferi dei ristoranti. E perché l’obiettivo di essere una città normale sia centrato, perché ognuno veda i propri diritti rispettati, e non solo i propri doveri imposti, è necessario che l’apparato politico sia attraversato da uno spirito di attenzione primaria alla dignità delle persone e dei lavoratori. A rischio – lo scriveva bene ieri su questo giornale Leandro Del Gaudio – c’è una posta in gioco enorme: la credibilità delle istituzioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA