Coronavirus a Napoli, la storica caposala del Cotugno: «Curiamo i più gravi e teniamo i contatti con le famiglie»

Marinella Acanfora 49 anni, di cui 29 spesi nelle corsie dei Cotugno, caposala della Rianimazione, la prima linea nella guerra contro il micidiale Covid-19. Una donna dal carattere forte mamma di una ragazza che ieri ha compiuto 18 anni.

LEGGI ANCHE Coronavirus, Carfagna annuncia: «Donata la mia indennità al Cotugno»

Cos’è oggi la Rianimazione del Cotugno?

«È abusato dire che è una trincea. Direi una corsia ospedaliera altamente specializzata in cui si curano vite umane con un grandissimo rischio professionale da parte di specialisti che hanno esperienza e competenza».

Il rapporto con i medici?

«Splendido: Luca Monastra è il più giovane e ci sostiene sempre nelle nostre richieste. Ho chiesto di affidare a un rapporto diretto la comunicazione con le famiglie del bollettino medico. Ogni dottore ha un numero di telefono di un solo componente della famiglia e informa sull’evoluzione clinica. Così come ho preteso che gli infermieri non sapessero nulla dei dati anagrafici del paziente, delle sue parentele o del ruolo sociale. Il nostro compito è solo curare. Dobbiamo essere concentrati su questo. E ancora Fiorentino Fragranza uno dei clinici più esperti in Italia e non solo, sulle meningiti.

Come si affronta questo virus?

«Non siamo né angeli né eroi: il rischio si affronta con professionalità e attenzione. Siamo una squadra affiatata unita dal pericolo ma anche dalla consapevolezza di ciò che facciamo. Abbiamo la salute e il destino di altre persone tra le nostre mani e ne abbiamo cura. Così come abbiamo cura di noi stessi e della nostra sicurezza».

Che idea si è fatta della pericolosità del Covid-19?

«È micidiale, molto pericoloso, va rispettato e temuto. É stato preso sotto gamba probabilmente quando era lontano in Cina e ci facevamo beffe di quello che vedevamo sui social».

È una guerra, vinceremo?

«Se seguiremo le regole dell’infettivologia. Ogni superficialità viene punita. Anche un lenzuolo pulito va preso con i guanti. Non è un caso che in questo ospedale non ci sono medici infettati».

Che rapporto c’è con i suoi colleghi in rianimazione?

«C’è molta umanità. Abbiamo preso l’abitudine di salutarci con un applauso la mattina e quando usciamo».

Come è andata stamattina con lo svezzamento del primo paziente Covid?

«Era spaesato per la lunga narcosi. Gli abbiamo fatto un applauso. Lui ha ringraziato e salutato».



© RIPRODUZIONE RISERVATA