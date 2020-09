Coronavirus a Napoli, torna la paura al Cardarelli per il primario di nuovo positivo

È nuovamente positivo al SarsCov2 un primario del Cardarelli ammalatosi in forma severa durante le prime settimane dell’epidemia: a distanza di mesi dalla prima infezione, superata dopo una fase critica e 50 giorni di ricovero al Cotugno, torna dunque ad affacciarsi nella vita del sanitario, la presenza del Coronavirus. Questa volta il microbo scorre in maniera asintomatica ed è stato scoperto per caso, durante un tampone di controllo nell’ambito degli screening messi in atto dall’azienda sanitaria su tutto il personale. Il contagio, da quanto trapela, sembra essere stato riscontrato anche in un congiunto del medico, anch’egli ammalatosi a marzo, accendendo dunque ancora di più i fari su questioni squisitamente fisiopatologiche che rimandano alla qualità dell’immunità fornita dal virus, al livello di protezione degli anticorpi sviluppati in corso di malattia, alla durata dell’immunità, alle stesse prospettive di funzionalità del vaccino e in generale al ruolo degli asintomatici nella diffusione del virus visto che oggi questa tipologia di persone sono la maggioranza.

L’ALLARME

Al Cardarelli intanto sono una decina le Unità operative (Ortopedia 1, Medicina 2, Medicina 3, Chirurgia generale 1, Pneumologia 1, Chirurgia plastica, Chirurgia Vascolare, Utic, Terapia intensiva post operatoria) in cui è scattato lo stop ai nuovi ricoveri in attesa degli esiti dei tamponi di controllo per pazienti e dipendenti. Un semaforo rosso che, sebbene per poche ore, l’altro giorno ha investito anche il pronto soccorso per la sanificazione dopo il transito di un positivo. Spia di una complessità che in autunno, con l’incombente epidemia stagionale da influenza, potrebbe impegnare ancora più la rete dell’emergenza urgenza della Campania.

IL MANAGER

«La sospensione dei ricoveri si impone nei reparti in cui individuiamo casi positivi durante lo screening di controllo di pazienti e dipendenti - avverte il manager Giuseppe Longo - ovviamente non interrompiamo l’assistenza. Quei reparti restano aperti ma dobbiamo avere il tempo di tracciare e sottoporre a tampone tutti i soggetti che lavorano o sono ricoverati nel reparto. Già oggi se i riscontri saranno negativi riapriamo ai ricoveri Ortopedia e Utic. Del resto per molte unità operative abbiamo dei doppioni che ci facilitano nel mantenere integra l’offerta assistenziale. Questi positivi sono emersi proprio grazie al fatto che effettuiamo tamponi a tutti i pazienti che si ricoverano e anche al personale che rientra dalle ferie». In corsia - conclude Longo - operiamo con un doppio filtro, uno posizionato nel pre-triage, esterno al pronto soccorso, in cui pratichiamo prima dell’ingresso in ospedale il test sierologico riservando invece i tamponi rapidi per i pazienti in urgenza. Il secondo filtro è attuato nei reparti dove all’atto del ricoveri (medici o chirurgici che siano) si effettua il tampone tradizionale. Ovviamente se emerge qualche positivo abbiamo il dovere di isolarlo, controllare tutti, sanificare e poi riaprire.



«Il tampone tradizionale richiede dalle 12 alle 18 ore per essere processato - sottolinea, dirigente infettivologo dell’ospedale - ma è l’unico strumento di diagnosi per SarsCov2 riconosciuto dall’Istituto superiore di Sanità e dall’Oms. Premesso che anche questa metodica sconta una quota non trascurabile di falsi negativi (circa il 20%) non può essere praticata a tutti, significherebbe paralizzare il pronto soccorso. Pertanto, secondo le linee guida dettate dalla comunità scientifica internazionale, pratichiamo un test sierologico all’ingresso e poi successivamente il tampone. Va sottolineato - conclude Perrella - sono tutti asintomatici altrimenti andrebbero nelle aree a isolamento. Pur applicando le migliori linee guida in un grande pronto soccorso come questo con oltre 200 accessi al giorno è fatale scoprire qualche positivo al virus in corso di pandemia. La sorveglianza però è efficace e la gestiamo bene visto che le attività possono riprendere dopo brevi interruzioni». Intanto molti interventi chirurgici sono saltati in Ortopedia e alcune attività cliniche procedono a rilento. Dati e circostanze di cui tenere conto in vista dell’ondata autunnale di influenza stagionale.