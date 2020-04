Coronavirus a Napoli, il calvario dei professionisti: ​«Studi aperti, clienti zero»

La metafora gastronomica è quella che va per la maggiore: è come avere la pizzeria chiusa ma con le luci e il forno acceso. Non si lavora, non puoi ricevere clienti, ma continui a pagare le tasse, la luce e i fornitori. Un paradosso, quello delle categorie professionali, parliamo di commercialisti, ingegneri, avvocati, costruttori, architetti. Dal giorno del lockdown ad oggi, per loro la situazione è stata chiara: gli studi professionali restano aperti, ma il lavoro in aula o in cantiere è drasticamente diminuito. Si procede da remoto, quasi sempre per chiudere gli arretrati, di fronte a un orizzonte fatto di incertezze sul piano lavorativo e di scadenze certe che riguardano fitti di locali, consumi, versamento di contributi.

LE TOGHE

Partiamo dagli avvocati, la categoria che ha il più alto numero di esponenti a fare richiesta del bonus di 600 euro del salva Italia. A Napoli sono stati 18.512 avvocati su 28mila, in un’attesa tutta focalizzata sulla ripartenza di metà maggio. Spiega Francesco Caia, componente del Consiglio nazionale forense del distretto di Corte di appello di Napoli: «In questo mese, il lavoro classico, di udienza, si è quasi del tutto azzerato. Tribunale deserto, studi aperti in cui però non puoi ricevere clienti, tranne che per casi particolari. In vista della auspicata fase due, il Consiglio dell’ordine (guidato dal presidente Antonio Tafuri) ha inoltrato ai capi degli uffici giudiziari la richiesta di smaltire provvedimenti, sentenze, ordinanze, liquidazioni di atti fallimentari, quelle per il patrocinio dei difensori di ufficio per rendere meno traumatica possibile questa lunga attesa». Spiega il penalista Gaetano Balice, segretario della camera penale (guidata da Ermanno Carnevale): «Viviamo una situazione di transizione, abbiamo portato avanti l’attività di consulenza per le aziende in previsione della fase due, soprattutto per quanto riguarda il tema della sicurezza ora più che mai decisivo. Il lavoro in aula è invece ridotto del tutto. Il paradosso è che abbiamo la possibilità di tenere studi aperti senza poter ricevere clienti (salvo rarissime eccezioni legate a scadenze estemporanee): di fatto il Covid 19 si è abbattuto su buona parte delle nostre attività, mentre restano in vita oneri fiscali e spese di gestione». Una crisi che ha incentivato la formazione di piattaforme telematiche, come ricorda l’avvocato Raffaele Di Monda, che ha creato un portale rappresentato da almeno dieci colleghi impegnati a rispondere nei vari campi di lavoro, rigorosamente da remoto e in attesa che ripartano le udienze.

GLI INGEGNERI

Sono la seconda categoria professionale in Italia per numero di richiedenti del bonus da seicento euro. Spiega il consigliere dell’Ordine degli ingegneri: «La crisi aumenta la forbice tra piccole e grandi realtà professionali. In questo mese, abbiamo smaltito gli impegni lavorando da remoto, niente cantieri, in attesa di nuovi incarichi, sperando che il settore delle opere pubbliche riparta in modo deciso. La una tantum di 600 euro? Mi basta dire che il reddito di cittadinanza è più alto e arriva fisso ogni mese, eppure subiamo un prelievo fiscale altissimo, continuiamo a versare contributi ed onorare scadenze. È ora di cominciare a tutelare il libero professionista».

I COMMERCIALISTI

Spiega Ezio Stellato, professionista quarantenne e animatore del salotto Fiorentini, una piattaforma telematica che ha tenuto vivo il dibattito tra esponenti del mondo della cultura e delle professioni su crisi sanitaria e economica: «Maggiori difficoltà si sono registrate finora per chi lavora con aziende impegnate nel campo del turismo e del food, due categorie per il momento messe in ginocchio dal covid 19. Aspettiamo la ripartenza, in questi giorni abbiamo lavorato soprattutto sul fronte della organizzazione della definizione della cassa integrazione».

ARCHITETTI

È un’altra categoria professionale costretta a tagliare i ponti con il proprio ambito naturale. Niente cantieri per un mese per gli architetti, come spiega Concetta Marrazzo, consigliere dell’Ordine: «Abbiamo lavorato su progetti ed elaborati in studi o con l’ausilio dello smart working, ma da giorni ci poniamo una domanda: quando ripartiranno i cantieri? E in che modo? Bisognerà dare importanza alle condizioni di sicurezza e di sanificazione, mentre bisognerà ripensare ai progetti in campo. Che fine faranno le attività legate a ristorazione e turismo? Bisognerà pensare anche a un nuovo modello di casa antivirus, niente più open space, ma ritorneranno corridoi, studi e i tanto vituperati ingressi-filtro».

I COSTRUTTORI

Spiega Federica Brancaccio, presidente Acen, reduce di una intera giornata in associazione: «In questo periodo abbiamo imparato a fare riunioni on line, a decodificare ordinanze e decreti, sappiamo che la ripresa non sarà facile. Attendiamo misure del governo, ci vogliono investimenti, perché veniamo da 12 anni di crisi. Come abbiamo resistito finora? Sotto il profilo contributivo abbiamo avuto qualche proroga, ma occorre ridare ossigeno ai cantieri e alle attività produttive».



