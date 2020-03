Coronavirus a Napoli: «Noi, separati in casa: tre contagiati e tre sani sotto lo stesso tetto»

Reclusi in una stanza, 24 ore su 24, con un pensiero fisso: pulire in continuazione tutto ciò con cui vengono a contatto. È diventata così la vita di Filomena, suo marito Eugenio, e la figlia 21enne Shana, affetti da Coronavirus. Una vita di preoccupazioni e angosce che affrontano insieme, trascorrendo le loro giornate in una stanzetta di pochi metri quadrati. A pochi passi da loro, nella stessa abitazione in piazza Carlo III, vivono altri tre familiari, risultati per fortuna negativi. Per ora i sintomi del virus non sono critici ma la quotidianità di tutti è stata stravolta: evitano perfino di incrociarsi nei corridoi e si parlano solo al telefono: «Ci auguriamo di guarire al più presto e dimenticare quest’incubo», dicono i coniugi costretti anche a stare lontani dall’altra figlia 15enne scampata al virus.

«Tutto è cominciato il 7 marzo scorso con la morte di mia sorella Teresa - racconta Luca Franzese - si è sentita male, aggravandosi in poche ore ed è risultata positiva al Coronavirus». La storia della 47enne napoletana, già sofferente di epilessia e affetta da quella che sembrava un’influenza, è rimbalzata sui social per il video nel quale i familiari denunciavano «di essere stati abbandonati dalle istituzioni». «Non sapevamo che fare, dopo più di 48 ore con il corpo di mia sorella in casa in attesa dell’esito del test», racconta il 43enne napoletano. «In seguito alla positività di Teresa, hanno fatto il tampone a tutti noi familiari - racconta Luca - era il 10 marzo, verso le 23, quando abbiamo saputo che in tre erano positivi, mentre io e i miei genitori ultraottantenni negativi». Da quell’istante, la casa e le abitudini delle due famiglie, quella dei genitori di Teresa e dei coniugi Filomena e Eugenio che da sempre vivono sotto lo stesso tetto, sono cambiate drasticamente. «Mi trovavo in quella casa perché ero stato chiamato quando mia sorella si è sentita male - aggiunge Luca - ora non posso più raggiungere mia moglie e le mie figlie a Quarto».

«Sono negativo ma questa situazione impone alla mia coscienza di non uscire da qui – spiega Luca - ci hanno comunicato che potrebbero sottoporci a un secondo tampone, dipende da cosa accadrà». Per Filomena, la situazione è ancora più drammatica. «Cerchiamo di stare tutto il tempo nella stanzetta dove dormiamo, uscendo per le strette necessità - racconta la casalinga 45enne - per fortuna, avendo due bagni, ce li siamo divisi, poi cerco di trattenermi in cucina per poco tempo, utilizzo solo materiale monouso, disinfettando con l’alcool tutto quello che tocco». La paura di contagiare gli altri, è quasi un’ossessione. «Noi tre positivi indossiamo mascherine e guanti ma nessuno ci ha fornito dispositivi o indicazioni su cosa fare, ad esempio la mia mascherina è rotta in alcuni punti e metto dentro dei fazzoletti» spiega la mamma delle due ragazze costrette a vivere in zone diverse della casa. «Non sappiamo che fare con i rifiuti speciali che, per ora, abbiamo sistemato sul terrazzo - aggiunge la donna - si tratta delle lenzuola e di altre cose che appartenevano a mia sorella deceduta: temiamo siano infette ma anche in questo nessuna istituzione ci aiuta». La casa di circa 160 metri quadrati, rende meno complicata la convivenza ma la paura è tanta. «Temo che i miei genitori anziani, e l’altra mia figlia, possano rischiare il contagio» conclude Filomena.

«Da quando ci hanno comunicato gli esiti dei tamponi, nessuno si è preoccupato di aiutarci a gestire questo incubo anche solo con dei consigli» si sfoga Filomena che invece afferma di poter contare «sulla solidarietà di parenti, amici e di tutto il quartiere». «La spesa viene lasciata fuori la porta da alcuni parenti che, a turno, si occupano di procurarci buste con cibo e acqua» racconta la donna che ha cercato di organizzare la casa con fasce orarie per alternare i momenti del pasto. Per i farmaci e altre piccole necessità, i familiari di Filomena possono contare sui vicini di quartiere che spesso, li riforniscono con un cestino che calano dal terrazzino. Per il resto la giornata scorre tra continue pulizie e qualche distrazione che però, non caccia via le paure. «Nella stanzetta, abbiamo la televisione ma oramai non l’accendiamo quasi più perché sentiamo parlare in continuazione del Coronavirus - spiegano i familiari positivi - ci conforta il fatto che quasi non abbiamo sintomi ma non basta a non temere per noi e per il resto della famiglia».

