Non servono memoriali ​per un nuovo stare insieme

A pochi giorni dal sesto anniversario dell’abbattimento delle Torri Gemelle, nel settembre del 2007, sulle pagine del New York Times apparve un articolo molto discusso, intitolato «Quand’è che il ricordo diventa troppo?», che interrogava i lettori americani sulla opportunità di continuare a commemorare la tragedia e sulla portata delle celebrazioni delle vittime dell’attentato. Un clamore da attutire secondo alcuni, una data che rischiava di finire nell’oblio o di scivolare nella vuota retorica secondo altri.



Ma quali che fossero le posizioni nel dibattito, è certo che si trattava di una questione enorme. Delicata da maneggiare, complessa nelle sue molte articolazioni, rischiosa in quanto suscitatrice di emozioni, aggressività, pulsioni che oscillavano tra rancore e cinismo. E quanto possano essere divisivi e laceranti i temi legati alla storia e alla memoria delle vittime, noi italiani lo sappiamo probabilmente meglio di chiunque altro al mondo. Ma la domanda – certo altrettanto complessa – che forse dovremmo porci con forza è se sia proprio questo, il momento di chiedersi che cosa decideremo di fare con il ricordo delle decine di migliaia di morti causati dal virus. Se cioè è nel pieno dell’emergenza che è opportuno parlare apertamente – come da più parti, soprattutto politiche, sta accadendo – di memoriali, luoghi del ricordo, date speciali sul calendario, lapidi commemorative scoperte sull’Altare della Patria. In altri termini: siamo sicuri che un dibattito figlio dell’urgenza sia capace di non concedere neppure un millimetro alla propaganda politica o alla vuota retorica?



Per riprendere quel titolo del New York Times: quand’è che il ricordo diventa troppo frettoloso? Perché questo moltiplicarsi da più parti di discorsi legati alla necessità del ricordo sembrano frutto, più che di una discussione sedimentata nel tempo, di una volontà di oblio, di archiviazione rapida, di congelamento sbrigativo.



Lo scorso 31 marzo abbiamo posto le bandiere a mezz’asta sulle facciate dei Comuni, convocato i trombettisti per suonare il silenzio militare, eseguito un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime. Solo che nel frattempo, dal 1 aprile a ieri, sono morte altre 8.037 persone. Altre vite sono state strappate, altre persone si sono infettate, altri sforzi sovrumani sono stati compiuti da medici, infermieri, forze dell’ordine, volontari. Nel pieno della cronaca, una storia semplicemente non può costruirsi. Travolta dalle urgenze, una vera memoria non può essere ancora pensata. I sentieri sono confusi, i livelli troppo ingarbugliati per poter essere sciolti e separati. Perché esiste il piano della giustizia, quello della storia e quello della memoria. Tutti e tre fondamentali, ma solo se tenuti ben distinti. Alla legge tocca il compito di accertare la verità, di verificare se quello che è accaduto poteva o doveva non accadere. Valutare eventuali colpe, omissioni o superficialità nella valutazione e nella gestione dell’emergenza. Scrivere la verità delle sentenze. Quello della storia è invece un percorso dai tempi molto lunghi, che sanno di non poter arrivare alla verità ma a un racconto e a una interpretazione basati su fonti, documenti, studio, ricerca.



Ogni storico serio sa di offrire sempre e soltanto un punto di vista. Motivato, certo. Verificato, frutto di un faticoso lavoro di archivio, ma comunque un punto di vista che può sempre modificarsi allo spuntare di una nuova fonte che può ribaltare tutto lo sforzo fatto. Ed è in questo snodo delicato, tra la giustizia e la storia, che si va a installare la memoria. Ma una memoria utile, una memoria che non abbia solo voglia di anestetizzare, di buttare tutto in un indistinto calderone rivendicativo ad alto tasso di emotività, sa che deve trovare un equilibrio complicatissimo tra il ricordo privato e il bene pubblico, tra la sfera affettiva e la conoscenza condivisa. E le associazioni dei familiari delle vittime conoscono benissimo i modi per coniugare questi aspetti. Sanno perfettamente che le giornate in ricordo delle vittime non servono a nulla, anzi sono controproducenti, se non alimentano consapevolezza, se non contribuiscono alla ricerca della verità e della giustizia, se non proiettano luce e nutrimento anche sui restanti 364 giorni dell’anno. Per questo è fondamentale non lasciare il boccino del discorso nelle mani della politica, sorvegliando attentamente che le emozioni e il dolore non vengano trasformate in merci elettorali o in lame affilate per la contesa partitica. Ed è per questo che non c’è nessuna fretta, al momento, di istituire giornate speciali, individuare memoriali, scolpire monumenti.



Che cosa significa, oggi, essere realmente e profondamente una democrazia ce lo sta già mostrando il sudore di chi lotta contro il virus e il dolore dignitoso dei familiari di chi dal virus è stato travolto. E non c’è alfabeto migliore, non ci sono lettere più efficaci di quelle impastate in quel sudore e in quella dignità, per trovare nuove parole per tornare a dire il senso del nostro stare assieme.



