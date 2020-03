Anche l’Agro sarnese nocerino potrebbe diventare “zona rossa”, blindata ed isolata dal resto del territorio. Lo ha preannunciato il presidente della Regione Vincenzo De Luca, ipotizzando un nuovo focolaio di contagio del Covid-19 tra i comuni di Pagani, Sant’Egidio del Monte Albino ed Angri. Nel pomeriggio di ieri, la comunicazione dell’Unità di crisi regionale che ha evidenziato il quadro critico dell’area in questione per l’impennata del numero dei contagi registrata negli ultimi giorni, invitando «i cittadini ad essere rigorosi nell’osservazione delle ordinanze per evitare la quarantena ed il blocco totale dei comuni stessi». Il rischio è che si adotti, quindi, anche per i tre comuni dell’Agro nocerino sarnese le stesse restrizioni imposte una settimana fa ad altri cinque comuni campani, chiusi e messi in quarantena forzata. A distanza di una settimana l’attenzione del presidente De Luca si sposta nell’Agro per l’incremento repentino e costante del numero di contagiati: sei a Sant’Egidio, nove a Pagani, quattro ad Angri. A Pagani, il cui comune è stato da poco commissariato, non c’era neppure un contagiato fino a dieci giorni fa. Il primo caso è quello del parlamentare di Fdi e questore della Camera Edmondo Cirielli, che il 12 marzo conferma la notizia con un post su facebook, manifestando la preoccupazione di aver infettato anche il figlioletto di appena 40 giorni, che ha la febbre alta. «Prima di vederlo così - scrive nel post - avevo pensato in fondo che avevo fatto bene ad andare alla Camera nonostante da militare sapevo fosse una sciocchezza recarsi in un luogo così affollato, con migliaia di persone che venivano dal Nord».

È un incremento costante e repentino quello che si registra, nell’ultima settimana, a Sant’Egidio del Monte Albino. Il primo infetto è un 26enne che finisce in terapia intensiva dopo aver contagiato madre e padre. È il primo di sei positivi; tra questi c’è anche la dipendente di un supermercato della zona. Lo stesso sindaco della città, Nunzio Carpentieri è costretto a mettersi in isolamento fiduciario domiciliare per aver avuto contatti con un caso sospetto. Ieri sera il primo cittadino ha firmato una nuova ordinanza per vietare l’accesso sul territorio comunale a tutti coloro che provengono da altri comuni, se non per motivi lavorativi e di salute. «È stato necessario - spiega - per garantire il massimo controllo degli spostamenti in entrata nella nostra città. Bisogna restare a casa, senza se e senza ma». Ad Angri la notizia del primo infetto è del 15 marzo. A distanza di pochi giorni vengono confermati altri tamponi positivi. L’ultimo (il quarto), ieri sera, ma intanto ci sono almeno altri cinque casi sospetti che attendono conferma; tutti in zone differenti del territorio comunale. Il sindaco Cosimo Ferraioli ha scritto al prefetto per chiedere l’intervento dell’esercito; continua a lanciare appelli alla cittadinanza, a firmare ordinanze. L’ultima prevede una calendarizzazione delle uscite per fare la spesa, con una ripartizione dei nuclei familiari su sette giorni, in base all’iniziale del cognome del capofamiglia. «Siamo in guerra - dice Ferraioli - contro un nemico invisibile e subdolo, che rischia di annientarci. Noi sindaci non sappiamo più cosa fare. La gente non capisce che deve restare in casa, che l’unico modo per salvarsi è evitare di contagiarsi. Ben venga, allora, la chiusura dei nostri comuni, ben venga la quarantena forzata delle nostre popolazioni. Avrebbero dovuto pensarci prima». Intanto, negli ospedali del comprensorio, medici ed infermieri continuano ad operare senza sosta, in condizioni di emergenza. E, mentre a Nocera Inferiore si piange la prima vittima del Coronavirus (una 74enne originaria di Sarno), all’ospedale «Mauro Scarlato» di Scafati, individuato come centro di riferimento regionale per il Covid-19, arrivano i primi pazienti infetti, trasferiti dagli altri presidi della provincia. I lavori per la riconversione del struttura proseguono a ritmo serrato. Ai venti posti già attivati, tra terapia intensiva e degenza ordinaria, se ne aggiungeranno almeno altri venti la prossima settimana.

