I nuovi poteri di chi decide nell'epoca del virus

A tutti è capitato in queste settimane di confinamento sociale di ricevere sul telefonino o di ritrovare in rete qualche barzelletta su Vincenzo De Luca. Il governatore della Campania ha incarnato per molti italiani il volto di un dispotismo benevolo, capace ed efficiente. Ben consapevole della sua proiezione mediatica, e con una straordinaria capacità di assumere la maschera del proprio personaggio meglio dei suoi stessi creatori, De Luca è apparso come una specie di Rambo nella giungla del Coronavirus. Al profilo esangue e impacciato del suo collega lombardo, prima vittima del suo stesso tentativo di sbarcare sulle piattaforme della nuova comunicazione politica social, De Luca ha opposto un volto energico e manesco, di uno che nel caso il Coronavirus sarebbe pronto a prenderlo a cazzotti. Un personaggio comico, nel senso che questa espressione ha nella teoria estetica, relativo cioè alla commedia in quanto racconto della vita quotidiana, medio tra la tragedia e l’elegia. Per questo, una spia significativa di mutamenti che producendosi nell’immaginario spiegano e permettono di capire la realtà molto meglio delle sussiegose analisi degli esperti.



In che modo è cambiato o meglio qual è il rapporto che i cittadini, le persone senza nessun potere, hanno con il potere, con i poteri per essere precisi, e quali poteri sono emersi durante questa fase sostanzialmente nuova delle nostre democrazie? Della nostra vita associata? In una circostanza, va notato, in cui proprio l’associazione, lo stare gli uni con gli altri, gli uni vicino agli altri, è diventata la condizione massimamente sospetta. Di chi si fidano e dunque a chi si affidano quelle persone (sono milioni) costrette a casa o, all’opposto, che continuano a lavorare mentre gli altri, tutti gli altri, restano confinate nel proprio spazio domestico?



Sono domande rilevanti se solo si pone mente al fatto che il Coronavirus mette la democrazia in una condizione veramente speciale e che si può riassumere nel contrasto tra il massimo di contenuto politico della situazione attuale - funzionamento istituzionale e rapporto tra i poteri dello Stato, libertà civili, questione sociale - e il minimo di agibilità dello spazio pubblico. Di fatto, ci troviamo a vivere un momento in cui scelte che incidono in profondità sul destino dei singoli e dei gruppi sociali vengono prese senza che il conflitto abbia modo di esprimersi nelle uniche forme possibili, vale a dire, generando attrito sociale. L’epidemia in quanto produce confinamento rimette in auge tutta una serie di categorie dimenticate della scienza ottocentesca della società, il fatto cioè che la sociologia è innanzitutto una fisica dei rapporti sociali e che tra le sue prime dimensioni c’è la statica, la condizione per la quale siamo tutti insieme all’interno di uno spazio dato. Finché il virus circola, questa dimensione di svolgimento normale della vita politica è sostanzialmente inibita. Questo non vuol dire che i conflitti verranno meno (una loro ripresa è già nell’aria carica di tensioni di questi giorni). Significa che rischiano di esprimersi al di fuori delle forme sperimentate della rappresentanza sociale, che sono essenzialmente delle forme spaziali. E non so quanto tutto ciò sia auspicabile.



Ma c’è un’altra questione che non ci deve sfuggire e che riguarda, come dicevo prima, il rapporto dei cittadini con il potere. L’epidemia ha messo in evidenza come le scelte del potere, quello che il potere sa e conosce e quello che il potere fa, hanno un rapporto diretto con la vita e la morte delle persone. Da questo punto di vista è giusto riconoscere che il Coronavirus ha rappresentato l’occasione per una ampia ridefinizione nel gioco dei poteri nella società. Qualche giorno fa è stato reso noto un sondaggio realizzato dal gruppo di ricerche Ipsos per Sciences Po a Parigi. Si tratta di una indagine condotta tra i cittadini di sei paesi europei, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Austria e Svezia, più la Nuova Zelanda. Ne ha parlato, su questo giornale, Vittorio Emanuele Parsi venerdì scorso, a proposito della grande questione che rappresenta il funzionamento della macchina amministrativa pubblica in una situazione di emergenza come quella attuale e ancora di più nelle condizioni del tutto eccezionali che si determineranno dopo che questa emergenza sarà passata.



Se tuttavia riprendiamo in mano gli esiti dell’indagine, altre considerazioni è possibile fare. Gli scienziati godono ovunque di un grande consenso, è abbastanza scontato. Ma dopo anni in cui non c’è stato politico che non abbia sentito il dovere morale di «imparare» dagli imprenditori, mutuando dall’ideologia manageriale modelli culturali e tecniche di governo, oggi è proprio la politica ad essere l’oggetto di un nuovo investimento collettivo. Tra tutti i politici europei, come notava già Parsi, è Emmanuel Macron ad uscire peggio dai sondaggi, vale a dire l’ultimo rappresentante di una élite selezionata all’interno del circuito ideologico e istituzionale del neoliberalismo. Ma se mettiamo a confronto non tanto i singoli ma gli attori presenti sulla scena, sorprende ad esempio lo scarso, in alcuni casi scarsissimo, tasso di fiducia che i cittadini hanno nella grande impresa. Dovunque in Europa, il protagonista incontrastato di questi anni, l’azienda e il suo management, sta ben al di sotto della sua controparte, il governo nazionale. Se in Italia si dividono equamente il consenso, non è così in Germania, Svezia, Austria, per non parlare dell’Inghilterra, dove la fiducia popolare riservata all’attore per eccellenza dell’economia di mercato è poco più della metà di quella attribuita al primo ministro e alla sua squadra.



Si tratta di uno spostamento significativo nella sfera dell’opinione. Laddove la politica torna ad avere la capacità di fare qualcosa di significativo per gli uomini, questi tornano a guardare con fiducia e speranza alla sua azione. Una politica che per anni non ha potuto decidere niente, stretta nei vincoli di soffocanti compatibilità di bilancio, ritrova ora, inaspettatamente, un campo di azione. Si tratta sicuramente di un’azione dimidiata, che non può contare sulla mobilitazione delle grandi passioni collettive. Ma il confinamento non potrà durare in eterno e allora verrà il momento di dare un corpo a questi nuovi sentimenti collettivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA