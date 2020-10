Prendiamo i soldi del Mes, ​maledetti e subito

C’è ancora qualcuno che pensa seriamente di poter rinunciare al Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, e ai suoi 37 miliardi da investire nella sanità ora che il contagio sta dilagando anche al Sud e in Campania soprattutto? La domanda sorge spontanea, si diceva un tempo, di fronte al perdurante, paradossale tatticismo politico, maggioranza di governo in primis, che continua a frenare la più logica e ormai indispensabile delle decisioni.

Perché è ormai inutile girarci intorno: con il virus che miete positivi e ricoverati ben più del lockdown, il debole e malandato sistema sanitario meridionale rischia di ritrovarsi in pochi giorni sull’orlo del burrone. È vero che la carica virale del Covid-19 è più bassa, che i posti in terapia intensiva, come nel caso della Campania, sono occupati per la metà del totale disponibile e che la qualità dell’assistenza ha superato quasi ovunque anche gli immancabili pregiudizi territoriali. Ma ora le cose sono cambiate in peggio e più rapidamente di quanto si potesse immaginare in estate. Ora sembra profilarsi una «vera» emergenza a tutti gli effetti, e con essa il ritorno di un incubo, temuto e solo in apparenza rimosso.

È quello di un sistema sanitario pubblico al Sud inadeguato a fronteggiarla. Non potevano bastare pochi mesi per cambiare in positivo le carte in tavola, coprire cioè ritardi storici, l’insufficienza di risorse e personale, la carenza anche numerica di strutture. Il passato si riaffaccia come il più brutto dei ricordi, caricando di incognite anche il prevedibile ricorso ai Covid hospital allestiti per l’emergenza e finora mai verificati sul campo perché non ce n’è stato bisogno. Saranno all’altezza del compito? Sembra cioè avvicinarsi quella pericolosa resa dei conti sul funzionamento della sanità meridionale che per molti ha un esisto annunciato, persino scontato, nel quale la sorte peggiore non può che toccare agli ammalati.

E’ di fronte a questa prospettiva che la politica deve darsi una mossa. E in tutta fretta perché è ora che bisogna spendere i soldi del Mes, destinandoli alla riduzione di uno dei gap più dolorosi e inaccettabili tra i tanti del divario Nord-Sud, quello appunto del diritto ad una sanità uguale per tutti.

È adesso che occorre farlo, visto tra l’altro che si tratta di risorse utilizzabili subito, con tempi nettamente più veloci ad esempio di quelli previsti dal pur importante e necessario Recovery Fund. Questi soldi arriveranno se tutto va bene alla metà del 2021, quelli del Mes possono essere attinti immediatamente. Bisogna chiederli, però, attivare cioè il Meccanismo previsto dall’Europa (Italia compresa) sul quale finora la politica si è inceppata, sospesa tra chi vorrebbe agire (il Pd, ad esempio) e chi no (i 5 Stelle), separati sui presunti rischi derivanti dall’eventuale restituzione all’Ue di quei soldi. Rischio che un bancario pragmatico e attento, come il presidente Abi Antonio Patuelli, invita a risolvere con concretezza: modificare certe norme se sembrano ostili, on appare un’impresa impossibile, soprattutto adesso.

Peccato che il virus in tutta questa discussione ci sguazzi, subdolo e maligno ma soprattutto rapidissimo nel cogliere anche la più piccola indecisione tra i suoi nemici. Loro litigano, lui si diffonde. E’ l’ennesima dimostrazione di quanto il fattore tempo conti in questa crisi: chiudere la Campana e poi il resto del Sud a marzo è stata una decisione determinante e tempestiva, ad esempio, ma forse non si può dire lo stesso della possibilità offerta solo in queste ore ai laboratori privati di effettuare i tamponi.

Lo stesso vale per il Mes: rinunciare a quei fondi vuol dire rinunciare ad assumere medici e infermieri, a migliorare i reparti più in prima linea nella lotta al Covid-19, dotandoli di nuovi e necessari macchinari e dispositivi, a riparare almeno in parte ai danni prodotti negli anni da trascuratezza, miopia politico-amministrativa, tagli di risorse e ruberie di ogni tipo.

Certo, senza dubbio non si potrà fare tutto in poco tempo ma nemmeno illudersi che la seconda o prima “vera” ondata di contagio al Sud possa essere affrontata con armi spuntate o insufficienti. Tocca al governo uscire dall’ambiguità di un confronto, Mes sì-Mes no, finora gestito con i ritmi e le modalità del più classico dei manuali della politica: prima l’emergenza, poi la ripresina, quindi le elezioni regionali. Gli equilibri interni alla maggioranza il bene più prezioso, evidentemente, da custodire, anche adesso che lo schiaffo del virus, con i contagi in crescita ormai da settimane, ha riportato la drammatica realtà della pandemia sotto gli occhi di tutti. Per questo, la domanda di partenza suona tato beffarda quanto inevitabile: c’è davvero ancora qualcuno che pensa di non dover utilizzare il Mes per sostenere la sanità meridionale nella sua prova più difficile e incerta?

