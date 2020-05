Casa Bianca, la corsa ​contagiata dal virus

La crisi del Covid-19 sta mettendo in evidente difficoltà Trump. Gli ultimi sondaggi affidabili di fine aprile registrano un Biden avanti a lui mediamente di sei punti percentuali. Il presidente tycoon è dietro in tutti gli Stati, anche in quelli che nel 2016 erano risultati decisivi per la sua vittoria, come il Texas, tradizionale serbatoio elettorale dei repubblicani, dove Biden, sia pure di un solo punto, è dato tuttavia in testa.



L’ambiguità di Trump sulle modalità del lockdown, che egli da una parte impone tiepidamente quasi per dovere istituzionale e dall’altro boicotta di fatto presentandosi in pubblico senza mascherina e guanti e alimentando la fronda degli stati a guida repubblicana, la conflittualità permanente con il suo consigliere scientifico, il serissimo e autorevole Anthony Fauci, che gode oggi negli States di una grande popolarità, gli autoelogi costellati di continue minacce alla stampa durante le sue conferenze fiume, con il tentativo di pilotarle togliendo la parola ai giornalisti che non gli sono amici, e le sue clamorose gaffes di cui si è reso protagonista, non ultima quella di suggerire come cura del virus iniezioni di liquidi disinfettanti, hanno determinato la caduta del suo indice di popolarità. L’aumento rapido dei decessi destinato a raggiungere cifre record, e la sensazione ormai diffusa che il governo federale è sostanzialmente privo di una strategia idonea ad affrontare i riflessi sociali più devastanti della crisi, stanno producendo ferite vistose alla credibilità della presidenza, in un periodo in cui ci si avvicina ormai alla fase più calda della battaglia per la Casa Bianca.



Il paradosso è che le difficoltà a Trump provengono da un settore sanitario che lui intendeva colpire duramente per alleggerirne il peso sul budget federale. Un cardine del suo programma elettorale era infatti la liquidazione dell’Obamacare, la riforma sanitaria voluta dal suo predecessore, che ha esteso, grazie a consistenti contributi federali, la copertura dell’assistenza sanitaria ad alcuni dei settori più poveri della popolazione. Ma quando Trump ha provato per ben due volte a liquidarla, si è trovato di fronte un Senato che glielo ha impedito grazie al voto di alcuni senatori repubblicani dissidenti. Ora in piena crisi sanitaria Trump ha dovuto approntare misure di emergenza straordinarie in cui vengono previsti cento miliardi di dollari agli ospedali, un finanziamento che rappresenta un consistente sostegno da parte del bilancio federale anche del sistema sanitario pubblico in netta controtendenza rispetto a quanto era nelle sue intenzioni originarie. La crisi del Covid-19 sembra quasi suggerire la necessità di tornare a interessarsi dell’assistenza sanitaria nazionale con soluzioni che vadano nella direzione di una sua più estesa copertura piuttosto che di un suo restringimento come Trump intendeva. La pandemia ha finito così per sensibilizzare nei confronti della questione sanitaria fasce di elettori che ora vedono nell’attuale presidenza un reale pericolo per i benefits seppur lievi che l’Obamacare oggi garantisce.



A preoccupare l’opinione pubblica vi è anche il rapido aumento del numero dei disoccupati giunto oggi alla soglia dei trenta milioni e destinato a salire ancora. Il paese si accinge ad affrontare una crisi sociale destinata a protrarsi per diversi anni, sicuramente per tutto il periodo della prossima amministrazione, con riflessi drammatici sulla occupazione. Anche se la crisi sanitaria in atto sembra avere risucchiato via Biden dai media, paradossalmente il suo maggior alleato è tuttavia proprio la dannosa sovraesposizione mediatica di Trump. La forza dello sfidante si poggia inoltre sulla tradizione di un partito democratico più radicato di quello repubblicano nel sociale, tra le minoranze e i ceti meno abbienti. Trump non ha ancora lasciato intravedere quale risposta intende dare ai problemi occupazionali incalzanti, ma si mostra impegnato soprattutto a indirizzare l’attenzione del paese verso i problemi di politica estera, ad alimentare la xenofobia degli strati più profondi del popolo americano con le accuse alla Cina di essere stata l’untore del Covid-19.



Anche il gigantesco piano presidenziale, con cui sono stati stanziati duemila miliardi di dollari a sostegno delle attività produttive, ha finito per mettere in rilievo alcuni limiti seri della autonomia politica di Trump. Al di là del suo piglio decisionista, il presidente per farlo passare è dovuto infatti scendere a pesanti compromessi con il partito democratico e modificarne profondamente la versione originaria, orientata a favorire i grandi interessi economici e finanziari. Dopo una maratona notturna, nel corso della quale si è più volte giunti vicino alla rottura, è stato prodotto, grazie all’opposizione democratica, un piano quasi da New Deal rooseveltiano, che estende i benefici dell’intervento anche ai disoccupati, alle famiglie bisognose, agli artigiani e alle medie e piccole imprese, e che ha finito per deludere quei poteri finanziari che rappresentano uno dei puntelli decisivi di Trump.



Ma in questo scenario abbastanza preoccupante ai fini di una sua rielezione, un fatto imprevisto sembra venire a dare una mano a Trump. Non era difficile prevedere che prima o poi questioni a sfondo sessuale avrebbero fatto la loro apparizione nella campagna elettorale per la corsa alla Casa Bianca. Questa volta è toccato allo sfidante Biden, accusato di aggressione sessuale da una sua vecchia collaboratrice, Tara Reade, una californiana oggi 56enne, che dalla fine del 1992 all’estate del 1993 lavorò per lui quando era senatore del Delaware. Il 25 marzo, in una intervista a un popolare podcast, il Katie Halper Show, la donna aveva accusato Biden di violenza sessuale che avrebbe subito nella primavera del 1993, nei sotterranei del Congresso. Biden non è nuovo a tale genere di accuse. Già un anno fa, diverse donne si erano fatte avanti ad accusarlo di molestie, ma questa volta l’accusa è più grave, si tratta di violenza sessuale.



Tutta la costellazione attorno al mondo democratico ha manifestato un evidente imbarazzo di fronte alle accuse. Tanto che lo stesso New York Times ha atteso ben diciannove giorni per darne conto ai propri lettori, pubblicando infine, il 12 aprile, un’intervista alla Reade e a un articolo affidato a Lisa Lerer e Sydney Ember. Il giorno dopo l’executive editor, Dean Baquet, ha cercato di spiegare in maniera poco convincente i motivi del protrarsi del silenzio del giornale sulla vicenda. Insomma il giornale aveva dovuto prima verificare l’attendibilità dell’accusa. Nei giorni successivi, il giornale newyorkese ha cercato di farsi perdonare queste prime esitazioni dando molto rilievo alla vicenda, fino a rischiare di farsi il principale amplificatore del caso. Ma come ha spiegato uno dei suoi più autorevoli opinionisti, era doveroso interessarsi alla vicenda, considerato l’atteggiamento non certo tenero che il giornale non molto tempo prima aveva tenuto nel caso del giudice Brett Kavanaugh, candidato alla Corte Suprema, a sua volta accusato di molestie sessuali.

Biden all’inizio è sembrato voler ignorare le accuse, ha fatto trascorrere un mese senza replicare, ma poi di fronte all’evidente imbarazzo del suo partito, e alla scesa in campo del New York Times, si è deciso a rilasciare venerdì 1 maggio un’intervista a Mika Brzezinski, conduttrice del popolarissimo Morning Joe del canale televisivo MSNBC, nel corso della quale ha negato tutto. Anche se la potente Nancy Pelosi ha dichiarato pubblicamente di credere alla sua integrità morale, l’establishment del partito si è mostrato complessivamente diviso di fronte a una difesa che è apparsa elusiva e soprattutto tardiva.



A cavalcare la notizia sono intanto le reti televisive pro-Trump. La Fox News, ad esempio, fa notare che, fino a qualche giorno fa, le due reti vicine a Biden, la CNN e la MSNBC, non solo non avevano ancora concesso alcun spazio all’accusatrice Tara Reade, ma tacevano o davano versioni minimaliste della questione. Per ora Trump sembra disinteressarsi del ‘caso Reade’, anche perché così lo consigliano i propri trascorsi in fatto di molestie sessuali. Ha lasciato perciò il compito di alimentare il sospetto sulla colpevolezza di Biden ai media che lo sostengono. Ma a dargli una mano potrebbe intervenire il movimento #MeToo, che potrebbe prima o poi scendere in campo e non certo a favore di Biden. Per ora il movimento appare profondamente diviso.



Qualcuno ha ricordato il comportamento di Biden, quando nel 1991 si trovò a presiedere la commissione senatoriale che doveva stabilire l’idoneità morale del giudice Clarence Thomas a occupare lo scranno alla Corte Suprema. Thomas era accusato di molestie sessuali da una sua collaboratrice, Anita Hill, che tuttavia, con una decisione che allora fece scalpore, non venne ammessa proprio da Biden a deporre nelle udienze di conferma. Il maldestro tentativo di Biden attuato l’anno scorso, pochi giorni prima di scendere in campo per le primarie democratiche, con una telefonata alla Hill per chiedere scusa del passato atteggiamento, si è rivelato un vero e proprio autogol. La Hill ha rispedito al mittente le scuse e si è dichiarata profondamente insoddisfatta e delusa. Ma altri, i sostenitori di Biden, ricordano il ruolo decisivo da lui svolto nel 1994 per l’approvazione da parte dell’amministrazione Clinton del Violence Against Women Act. Ma anche con un movimento #MeToo diviso, sarà tuttavia per Biden un passaggio non facile, nella sua corsa alla Casa Bianca, quello di fronteggiare le accuse di violenza sessuale che i suoi avversari sicuramente gli agiteranno davanti.







