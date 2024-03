Venti giorni di lavori per riaprire via Morghen dopo la voragine di due settimane fa, annuncia il Comune. Chiedete a un vomerese, non a chi è venuto ad abitare di recente nel quartiere ma a chi c'è nato e vive da sempre, se quello che è successo in questa strada si era mai visto prima. Se ha memoria, vi guarderà con aria di commiserazione. Già perché, tra voragini, tombini impazziti, avvallamenti dell'asfalto provocati da violenti acquazzoni, improvvisi e non, il Vomero-Arenella vive in allerta continua.

C'è la stessa firma, quella del meticoloso cronista Paolo Barbuto, sotto i pezzi di questi giorni come di quelli di 15 anni fa. La storia si ripete, era il giugno 2009, il Padreterno fu impietoso nello scaricare su Napoli una tempesta di acqua e grandine fuori stagione. Provocò crolli al Conte della Cerra, ai Camaldolilli, a Case Puntellate. Via Bonito, che è strada storica piccola ma essenziale nei collegamenti con San Martino in alternativa a via Morghen, fu chiusa allora come oggi. Saltarono i tombini delle fogne e furono necessari interventi urgenti di rappezzo. E, ieri come oggi, in auto si doveva procedere dall'alto su via Angelini. Memoria e corsi e ricorsi. Allora si parlò di 20 milioni di euro di danni, ma soprattutto si lanciò un allarme, che oggi risuona beffardo, che Il Mattino riprese in un titolo di quei giorni: «Disastro fogne, il Comune sotto accusa». E ancora, come se non fosse bastato: «Gli esperti: impianti inadeguati». Era 15 anni fa:seconda giunta Jervolino, due a guida Luigi De Magistris ma sembra che il tempo sia passato invano.

Chi e come ha monitorato gli impianti fognari e gli allacciamenti dell'ex Aman oggi Abc, l'ente che gestisce la distribuzione idrica e il fluire delle acque di scarico? Che interventi sono stati realizzati, per evitare che al Vomero si rischino tragedie? Allora si disse che il nodo era il collegamento del collettore Arena Sant'Antonio, ma poi nulla si seppe. Nei corsi e ricorsi storici, arriviamo anche al 2012, quando l'attuale assessore comunale all'Urbanistica, Edoardo Cosenza, era assessore alla Protezione civile della giunta regionale del presidente Antonio Bassolino. Per gli interventi a Napoli stanziò 35 milioni di euro. Come sono stati impiegati in questi dodici anni?

Il Vomero è quartiere particolare, uno dei più giovani in città sviluppato agli inizi del secolo scorso con i fondi della legge sul Risanamento. Ha avuto poi ingrandimento selvaggio in molte zone, basti vedere via Cilea per rendersene conto, con i palazzi sul vuoto che fornirono fotogrammi suggestivi a Francesco Rosi per il suo «Le mani sulla città».

Ma l'area centrale e più antica è rimasta in gran parte con gli immobili di inizio '900. E per area storica intendo via Luca Giordano, via Scarlatti, via Morghen, via Kerbaker fino ad arrivare al nucleo di strade di San Martino, oggi le più visitate dai turisti. È qui che bisognerebbe avere un monitoraggio dettagliato del sottosuolo, con l'esame degli allacciamenti e delle pressioni sulle tubature moltiplicate per il fiorire di B&b. Nei fine settimana il Vomero centro diventa isola irraggiungibile. Non si capisce perché in altre zone le strisce blu a pagamento siano attive sempre, mentre in questo quartiere dopo le 20 non sono più in vigore. Il risultato è che, dopo quell'ora, il Vomero è terra di conquista e caos di comitive da movida in auto, che parcheggiano come e dove vogliono senza controlli. C'è da chiedersi, per il Vomero come per qualsiasi altra zona cittadina, a che servono le Municipalità. Le situazioni di emergenza, di pronto intervento, di lavori immediati dovrebbero trovare un'istituzione di prossimità territoriale con capacità di spesa e di programmazione tecnica. Invece, più che segnalare a palazzo San Giacomo le criticità le Municipalità non possono. Sempre più ridotti sono stati negli anni i fondi a loro disposizione per gli interventi urgenti. Così, al più rappezzano qualche piccola buca con asfalto di bassa qualità. E poi il nulla. Tanto che, almeno al Vomero, sembra che «giù Napoli», come il vomerese doc continua a chiamare la zona centrale della città, palazzo San Giacomo sia lontanissimo.

Era il 1997, 27 anni fa, quando gli esperti quantificarono in 430 milioni, allora di lire, i soldi necessari agli interventi di prima necessità per il nostro sistema fognario. Sembra che tutto questo tempo, che lo sfacelo del 2009 e il precedente ancora più grave del 2001, quando addirittura fu chiuso lo stadio San Paolo per 4 mesi dopo un nubifragio con due morti in città, siano passati invano. Forse occorrerebbe un po' più di chiarezza sulle competenze, sui dati tecnico-strutturali in possesso oggi del Comune sull'area del Vomero e sul suo sottosuolo. Non siamo nella zona tufacea inondata da mezzo milione di metri cubi di rifiuti come nel centro della città, ma qui c'è un sottosuolo ugualmente a rischio per le condizioni dei suoi sottoservizi. Guarda caso, la parte più sicura è quella dove passa la Metropolitana linea 1 che fu rinforzata con interventi in cemento armato. Il resto vive emergenze a fasi alterne, aggravate da affollamenti e traffico impensabili qualche anno fa. Aspettiamo notizie certe e interventi programmati nel medio periodo da chi «giù Napoli» ha mezzi e potere di intervento. Prima che Paolo Barbuto debba a scrivere un'altra sua cronaca preoccupata, come nel 2009 e come in questi giorni.