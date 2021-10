di Vittorio Del Tufo

Il sindaco senza bandana ha già iniziato a far sentire il fiato sul collo ai garanti del Patto per Napoli. Meglio mettere subito le cose in chiaro. La prima mossa di Gaetano Manfredi, sindaco eletto con il 63,5 per cento dei consensi, è stata quella di chiamare i leader della coalizione da cui è sostenuto per chiedere di far avanzare le norme - e i soldi - necessari per sgravare il Comune di Napoli dal debito...