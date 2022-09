Costi alle stelle, l'ultimo schiaffo ai comuni senza risorse

Ha destato scalpore la notizia della gara andata deserta per la fornitura di un certo numero di Tram alla città di Napoli. Un procedimento già tormentato, che si trascinava da mesi, alla fine non è riuscito a produrre risultati. Le ragioni sembrano doversi addebitare all’aumento dei prezzi e al conseguente disallineamento della base di gara. Insomma, le imprese eventualmente interessate non sarebbero in grado di produrre a quelle condizioni e nemmeno nei tempi previsti, in considerazione delle enormi difficoltà che la guerra e le numerose tensioni internazionali che questa comporta generano lungo le catene di approvvigionamento di materie prime e semilavorati.



Mi chiedo se gli uffici incaricati di predisporre il bando della gara siano caduti dalle nuvole o se invece non abbiano sbagliato a concepire l’intero procedimento di valutazione e selezione dei fornitori, prezzi e tempi di gara compresi. Fornire dei tram non è come garantire l’approvvigionamento di acqua minerale di un ristorante in alta stagione e gli attori coinvolti sono imprese di notevoli dimensioni. È difficile immaginare che si siano fatte spaventare dalle dimensioni della commessa. Evidentemente ci deve essere qualcosa che non funziona nel dispositivo dell’appalto. Fatalmente, bisognerà fare tutto daccapo e intanto sperare che la prossima volta vada tutto per il verso giusto. Intanto però incombe la campagna elettorale e la pressione degli interessi particolari sul governo si fa più intensa. C’è chi teme il collasso del sistema sociale, chi parla di un autunno di guerra.

Le grandi aspettative legate ai fondi del Pnrr si caricano ora di un tono più aspro e urgente. Non basta più la promessa delle straordinarie opportunità offerte dal Piano di ripresa e resilienza, delle occasioni per risalire la china e così via. È il momento della drammatizzazione. Conviene alzare i toni per alzare la posta. Lo spettro della crisi in questo modo copre con la sua vasta mole tutte le inefficienze del Sud, a cominciare dalle sue amministrazioni locali, che pure sono parte integrante del sistema di garanzie richiesto per un adeguato impiego dei fondi.

Il sistema economico e produttivo italiano è più esposto di altri paesi europei alle tensioni sull’approvvigionamento delle fonti energetiche, gas, elettricità e petrolio. Da noi l’aumento dei prezzi incide più che in Francia e in Germania. Il Sud, già periferico e fragile, è messo ancora peggio. Poco prima della pausa estiva, alla fine di giugno, la Banca d’Italia ha presentato un rapporto sull’economia meridionale che raccoglie e sintetizza i risultati di una ricerca promossa dallo stesso istituto. A dieci anni di distanza da un progetto analogo, le condizioni economiche del Sud d’Italia sono ulteriormente peggiorate. Nel quadro di un generale arretramento delle posizioni nazionali, l’economia meridionale ha perso ancora più terreno rispetto al passato, mettendo ormai in fila quarant’anni di difficoltà crescenti e di inarrestabile marginalizzazione.



La crisi del Sud ha molti aspetti. Riguarda il peso economico di un pezzo di paese dove risiede un terzo della popolazione italiana, ma dove si produce solo un quinto o poco più del Pil nazionale. Al Sud diminuisce la popolazione rispetto ad un Centro-Nord la cui economia attrae flussi migratori consentendo così di compensare almeno in parte i buchi della struttura demografica di quelle società; si contrae ulteriormente il settore produttivo privato, fatto peraltro di imprese piccole e piccolissime, a conduzione familiare, scarsamente dinamiche e con notevoli difficoltà ad intendere e a sfruttare le possibilità offerte dalla digitalizzazione. Il turismo, dove pure ci sono segnali positivi, è ben lontano dal compensare un simile quadro, mentre invece aumenta il peso di attività a scarso contenuto tecnologico e di conoscenza. La pubblica amministrazione funziona qui mediamente molto peggio che nell’Italia centrale e settentrionale. Non è solo un problema di correttezza amministrativa e anche il risultato di un deficit sul piano tecnologico e delle competenze dei suoi addetti.

In queste condizioni il Sud è all’origine di tutti i divari economici e sociali che scavano nel corpo della società italiana, aggravando il sistema delle sue diseguaglianze. Vi si riconoscono gli esiti di un duplice processo di marginalizzazione che va avanti ormai da almeno trent’anni. Il progressivo abbandono politico e culturale da parte del centro (con il conseguente peggioramento delle ragioni di scambio nell’ambito della contrattazione delle risorse nazionali) ha agevolato negli scorsi anni una selezione al ribasso delle classi dirigenti locali, fatto che ha ulteriormente aggravato i tratti di delegittimazione complessiva della società meridionale la quale, giocoforza, non è riuscita ad assicurare quegli elementi di efficienza, efficacia e correttezza dell’azione amministrativa che sono parte integrante di qualsiasi ipotesi di intervento nel Mezzogiorno: uno scambio minimo tra impegno di risorse e assicurazione sui modi del loro impiego.

Ora di fronte alla previsione di un inasprimento della situazione sociale in autunno tutti invocano l’intervento del governo a tutela delle condizioni minime di esercizio della vita economica e sociale nel Sud d’Italia. Sarà un effetto indotto da una campagna elettorale confusa e più scadente del solito, ma anche in questo accavallarsi di voci di volta in volta allarmate e minacciose c’è un segno impressionante del grado di decadimento a cui è giunto il nostro discorso pubblico. L’assoluta e ormai impudica assenza di qualsiasi remora nei confronti dell’enorme massa di denaro messa a disposizione dal Pnrr e con essa l’idea che se ne possa avere ancora di più. Adesso o mai più, si staranno dicendo in tanti. Anche se nel frattempo non si riesce a selezionare un’azienda che fornisca all’amministrazione cittadina dieci tram.