La Costituzione italiana compie 75 anni. Approvata dall’Assemblea costituente il 22 dicembre del 1947, venne promulgata il 27 dicembre seguente e pubblicata in Gazzetta ufficiale lo stesso giorno. Entrò quindi in vigore il primo gennaio del 1948. Tre quarti di secolo l’hanno vista cambiare, resistere, rinnovarsi e, a volte, indebolirsi. Come è cambiata quindi la carta costituzionale in tutti questi anni? Troppo spesso commentatori, politici, giornalisti, studiosi della materia, nonché moltissimi cittadini ritengono che la Costituzione sia un documento intoccabile e immodificabile.

Qualcuna di queste voci, ritenendosi molto aperta, concede che gli interventi debbano essere al più marginali, considerare solo piccoli dettagli, e comunque mai riguardare i primi dodici articoli. Si tratta di un’opinione certamente motivata, mossa dall’amore per il grande lavoro dei padri costituenti e dalla paura che le classi politiche che si sono succedute negli anni non siano mai state all’altezza di quel periodo. Ma, per quanto si possa provare empatia per questa posizione, essa è comunque da ritenersi sbagliata. La ragione di ciò si trova sia nell’osservazione della nostra storia repubblicana sia in una lettura attenta della Costituzione stessa. La quale prevede, all’art. 138, proprio una procedura ben precisa per una sua modifica: a dimostrazione che i padri costituenti ritenevano la carta adattabile ai tempi che inevitabilmente sarebbero cambiati.

Non solo, all’art. 139, sempre la Costituzione stabilisce che “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”. Implicando quindi che tutto il resto, dalla forma di stato alla forma di governo, dalla dimensione del parlamento al ruolo e alla modalità d’elezione del Presidente della repubblica, e perfino i famigerati primi dodici articoli, lo sia.

Dichiarava il costituente Meuccio Ruini, proprio il 22 dicembre di 75 anni fa: “La Costituzione sarà gradualmente perfezionata […]. Noi stessi – ed i nostri figli – rimedieremo alle lacune ed ai difetti, che esistono, e sono inevitabili”. Di questo si deve quindi occupare il legislatore: di perfezionare, correggere, migliorare la Costituzione. E per farlo bisogna accettare che, da un lato, essa possa essere cambiata ma, dall’altro, che in quest’opera di cambiamento si possano commettere degli errori.

Infine, la storia, appunto: la Costituzione è già stata modificata molte volte dalla sua entrata in vigore. E la maggior parte di questi cambiamenti è avvenuta senza che fosse indetto alcun referendum confermativo, cioè senza coinvolgere il corpo elettorale. La Costituzione del 1948, così strenuamente difesa, a volte da chi non l’ha mai davvero letta interamente, non esiste più. Studiamo che è composta da 139 articoli e da 18 (anzi, XVIII) disposizioni transitorie e finali. Ma gli articoli 115, 124, 128, 129 e 130 sono stati addirittura abrogati, così come i primi due commi dalla XIII disposizione transitoria e finale.

Molti altri sono stati modificati. La prima volta nel 1963, per uniformare la durata di Camera e Senato a cinque anni (la Costituzione del 1948 prevedeva una durata di sei anni per il Senato). L’ultima nel 2022, con riguardo anche all’art. 9 (tutela dell’ambiente) e rompendo così anche il tabù dei primi dodici articoli. Nel 2001, un’intera parte è stata riscritta (il Titolo V della seconda parte, concernente il rapporto tra lo Stato, le regioni e gli altri enti locali). Si tratta in questo caso di uno dei cambiamenti più controversi. E, bisogna ammetterlo, forse meno efficaci. Tanto è vero che, già nel 2016, il legislatore avevo tentato di rimettere mano alla stessa materia. A opinione di molti, infatti, il ribaltamento delle competenze esclusive tra Stato e regioni, l’inserimento delle competenze concorrenti, la possibilità di autonomia differenziata (il famigerato terzo comma dell’art. 116) stanno mettendo gradualmente in crisi l’unità nazionale.

Le cronache di questi ultimi anni sembrano dare conferma a questo timore. Il quale tuttavia è anche influenzato da un dibattito sul tema spesso molto ideologico, soprattutto da parte di quei politici e presidenti di regione che sembrano utilizzare una legittima rivendicazione di autonomia differenziata come mera bandiera elettorale.

Ma se a volte la Costituzione è cambiata troppo, altre volte è forse cambiata troppo poco o troppo poco velocemente. Non ci sarebbe nulla di male, per esempio, a discutere apertamente del superamento del bicameralismo perfetto, per cominciare. E si sarà, molto probabilmente, anche un dibattito sul presidenzialismo, se il Presidente del consiglio vorrà dare seguito a quanto dichiarato alla Camere il giorno del suo insediamento. Ancora: a un certo punto bisognerà anche provare a superare il tabù delle soglie di elettorato attivo e passivo, unificandole. Ciò che conta, al di là delle sorti di queste proposte, è la necessità di mantenere la carta costituzionale una legge viva, reattiva ma anche adattiva, in grado di continuare a essere il faro del paese in un mondo sempre più integrato, digitalizzato e che si interroga continuamente su nuovi diritti di cittadinanza che, 75 anni fa, non si potevano nemmeno immaginare.