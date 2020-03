Covid-19, serve un'Europa illuminata per superare la crisi

Con una deliberazione presa con grande urgenza a soli sette giorni dalla riunione mensile ordinaria del suo Consiglio Direttivo, ieri la Banca Centrale Europea ha capovolto la sua posizione. Sette giorni fa la presidente della BCE a un domanda sui differenziali di rendimento dei titoli del debito pubblico fra i paesi dell’Unione aveva risposto che non era una questione di cui la BCE doveva farsi carico. Ieri la Banca ha riunito il Consiglio in via straordinaria ed ha varato un programma di intervento sui mercati finanziari inteso proprio a contenere l’ampliarsi dei differenziali che la signora Lagarde aveva dichiarato non essere affar loro.



Nel merito la cifra stanziata dalla BCE per i suoi interventi sui mercati finanziari, pur ingente, è inferiore – come fa osservare in una sua nota un attento osservatore di questi problemi come Giorgio Gawronski – a quella che fu impegnata dalla BCE già nel 2011. Non è detto quindi che di per sé sia sufficiente. E tuttavia è importante sottolineare che nel suo comunicato di ieri la BCE ha dichiarato che essa «farà tutto quello che è necessario entro il suo mandato»; che il Consiglio Direttivo è pronto “ad aumentare la dimensione dei suoi acquisti di titoli e la loro composizione nella misura e per il tempo necessari” e che il Consiglio “è pronto anche a modificare alcuni limiti autoimposti al fine di poter fare ciò che è richiesto dai rischi che oggi dobbiamo fronteggiare.” È essenzialmente il whatever it takesdi Mario Draghi proclamato però da qualcuno che sembra assai meno dotato di lucidità.



Che cosa ha spinto la BCE a questo revirement improvviso? Probabilmente, oltre all’obiettiva gravità della situazione dei mercati finanziari emersa in questi ultimi giorni ma già ampiamente evidente sette giorni fa, proprio le reazioni indignate – non solo in Italia - suscitate dalla dichiarazioni della Lagarde hanno costretto la BCE ad agire ed a comunicare che essa farà tutto il necessario per preservare l’Unione Monetaria Europea dalla crisi. Da questo punto di vista, come diceva Sant’Agostino, ex malo bonum, anche se avere al vertice del più importante istituto europeo nel pieno di una tempesta che potrebbe essere addirittura più grave di quella del 2008 una persona che nel giro di pochi giorni fa una piroetta su sé stessa non è particolarmente tranquillizzante.



Detto questo nel merito delle decisioni della BCE, non bisogna cadere nell’equivoco di ritenere che l’Europa abbia data la risposta necessaria. Non solo perché potrebbero essere misure monetarie più forti e non sappiamo se davvero la BCE sia disposta a fare tutto il necessario, ma perché la risposta della Banca Centrale riguarda essenzialmente i mercati finanziari e bancari: i differenziali, i costi del debito pubblico, la liquidità bancaria. Ma affrontare il coronavirus sia dal punto di vista dell’emergenza sanitaria, sia dal punto di vista della ripresa economica richiede non solo liquidità: richiede un’ingente spesa pubblica e bisogna evitare il più possibile che questa spesa pubblica divenga debito pubblico degli Stati nazionali.



Alcuni di questi Stati, come la Germania, hanno molte possibilità (ma non illimitate) di indebitarsi, ma, facendolo, sottraggono ad altri Paesi dell’Unione la possibilità di indebitarsi a loro volta. Bisogna invece considerare il problema sanitario oggi e il problema della ripresa economica domani come problemi dell’intera Unione Europea ai quali deve fare fronte l’Unione raccogliendo sul mercato i capitali necessari per affrontare le due emergenze, quella sanitaria e quella economica, limitando la necessità che i singoli Stati si presentino disordinatamente sui mercati in concorrenza fra loro per raccogliere i fondi necessari.



Qui è il punto fondamentale: non si tratta, come ha detti giorni or sono la Cancelliera Merkel, di eliminare i vincoli del cosiddetto Patto di stabilità per consentire a tutti di indebitarsi quanto vogliono. Si tratta di dichiarare che la spesa per l’emergenza sanitaria e la spesa per il sostegno dell’economia è un compito dell’Unione Europea. Essa deve raccogliere sui mercati le risorse necessarie con la forza finanziaria di un’area fra le più forti del mondo e rendere disponibili ai Paesi membri le risorse necessarie per integrare quelle che i singoli Stati possono apprestare.

Il coronavirus è un problema sanitario europeo e la crisi economica che esso induce è una crisi europea: se l’Italia si ferma, si ferma anche l’industria automobilistica tedesca. Se la Germania bloccale sue esportazioni, si aggravano le condizioni nostre e di molti altri Paesi. L’Europa è ormai troppo interdipendente per poter consentire ai singoli Paesi anche ai più forti di sopravvivere da soli. La crisi del coronavirus dimostra la cecità e il vuoto di pensiero che vi è nelle posizioni dei cosiddetti sovranisti. Nessuna parte dell’Europa è in grado di sopravvivere da sola, né è in grado di isolarsi da una epidemia come quella del coronavirus. Prima ce ne renderemo conto, meglio sarà. Se per ripartire ciascun Paese dovrà attendere che gli altri Paesi abbiano ciascuno superato la crisi sanitaria, la crisi economica rischia di durare mesi e mesi e lasciare sul terreno non qualche punto di reddito nazionale, ma percentuali a due cifre. Non ce lo possiamo permettere.



Anche in questo senso valgono le parole di Sant’Agostino. All’indomani della prima e della seconda guerra mondiale le coscienze più illuminate sia fra i vincitori che fra i vinti vedevano la risposta nell’Europa e attribuivano i guai appena vissuti come un riflesso del nazionalismo (che oggi si chiama sovranismo). Anche dalla crisi del cronavirus, da cui usciremo certamente, le menti più illuminate diranno in che modo creare istituzioni europee più solide e più capaci di difendere gli interessi di questa vasta comunità di cittadini.

