Napoli: impennata di contagi tra i bimbi, al Santobono riapre il reparto Covid

Boom di contagi pediatrici a Napoli con una rapida impennata di casi Covid positivi tra bambini molto piccoli, con meno di un anno di età. Al Santobono sono stati ripristinati, alla vigilia di Natale, i percorsi di accesso per i ricoveri e sono stati riaperti i battenti del reparto Covid allestito all’inizio della pandemia. Dalla primavera scorsa l’unico centro di riferimento pediatrico rimasto in piedi a Napoli e provincia e per l’intera...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati