Napoli: la piazza «no lockdown» ​tra ressa, alcol e proteste

Viaggio nella piazza sorda alle restrizioni, nella fetta di città dove non arrivano le regole anti-Covid: migliaia di giovani soprattutto liceali assembrati ogni sera dal giovedì alla domenica, mascherine e distanziamenti inesistenti, vasta scelta di bar, alcol a basso costo e marjuana, negazionismo diffuso. Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, in centro storico, è la location della movida più sfrenata ai tempi della pandemia. Ma c’è di più. L’area stretta tra Palazzo Giusso e la basilica di San Giovanni Maggiore (nota anche come piazzetta dell’Orientale) è nei fatti “base” dei movimenti di rivolta alle restrizioni: da qui partì il corteo che in poche ore si trasformò nell’assedio violento a Palazzo Santa Lucia la sera del 23 ottobre 2020. E sempre qui, a gennaio 2021, è nato il movimento «IoAproNapoli», come hanno rivelato membri del gruppo Telegram (ancora attivo) nato in occasione delle proteste dei pubblici esercenti contro le chiusure prolungate dei locali al pubblico.

LEGGI ANCHE Napoli, sorpreso a bere in strada dopo le 18 si oppone al controllo: arrestato

La storia che ha eletto San Giovanni Maggiore Pignatelli a piazza anti-lockdown inizia dalla geografia. Piazzetta dell’Orientale non è solo piena di bar un tempo (nel pre-Covid) frequentati da ricercatori o studenti universitari; è anche uno slargo centrale ma isolato, non sfiorato dal traffico veicolare e non adiacente a nessuna strada a scorrimento. In più, a Mezzocannone c’è la ztl. Il fenomeno di redistribuzione della movida riguarda però anche altre fette del centro storico, come via Bellini o via Nilo, che sono gremite da mesi, al contrario delle più accessibili e controllate location storiche del by night di zona, come piazza Bellini o piazza San Domenico. Insomma, il Covid ha prodotto una delocalizzazione della movida che, per sfidare le restrizioni, si è letteralmente “nascosta in certe piazze”. Sembra un ossimoro, ma è la realtà dei fatti. La “delocalizzazione” nelle vie interne si registra, assieme al calo dei dpi, anche ai Quartieri Spagnoli, a Chiaia e al Vomero. In via Aniello Falcone, per esempio, c’erano più presenze giovedì che ieri. Stesso discorso ai baretti, dove i rigidi controlli e le transenne hanno scoraggiato i clienti. In zona c’è attesa per oggi, ultimo giorno di zona gialla.

Scene di ordinaria battaglia da Covid tra forze dell’ordine e ragazzi: questo emerge dal racconto delle serate delle ultime settimane in piazzetta dell’Orientale. Si inizia prima a bere, con l’aperitivo del pomeriggio (una costante dei tempi di pandemia in tutta Italia). Intorno alle 17:30 i bar prendono già ad animarsi di spritz ai tavoli, giovani e cicchetti. L’offerta è ampia, con almeno 7 locali in pochi metri (senza contare i vicinissimi esercizi dei Banchi Nuovi). La folla, per la maggior parte senza dpi, aumenta costantemente, fino all’apice delle 21, quando lo slargo diventa un intreccio di corpi senza soluzione di continuità. Poco o nulla cambia per i locali, dopo le 18 (orario di chiusura al pubblico). Ci si limita a ritirare all’interno i tavolini e a servire drink sulla soglia dell’esercizio, per il resto l’afflusso e le vendite restano invariati, anzi crescono fino al caos totale delle 22. Di solito, infatti, è a quest’ora che «arrivano numerose volanti della polizia, di solito 5 o 6 – spiega una residente, che per motivi di sicurezza preferiscono restare nell’anonimato – e fanno sfollare i giovani. Ogni tanto partono delle grida, perché alcuni fermati si rifiutano di fornire i documenti. Nel weekend la situazione è invivibile: sono tantissimi i liceali, e quando si parla di focolai a scuola bisognerebbe tenere in considerazione anche queste riunioni di movida».

Dopo lo sfollamento, i giovani partono in una sorta di corteo e si ammucchiano in massa sotto gli alberi o nel vicoletto adiacente alla basilica, strettissimo e invisibile anche dai palazzi, e lì continuano la serata per un’altra ventina di minuti. «Vivendo qui – conclude un altro residente – mi rendo conto che i giovani non hanno compreso la gravità della situazione. Si parla tanto del loro senso responsabilità rispetto al virus, ma non ne vedo in questa zona. Il Covid qui oggi è più forte di un anno fa, quando andammo in lockdown. Le istituzioni hanno fatto tornare la Campania in zona arancione, ma i ragazzi fanno baldoria come se niente fosse».



© RIPRODUZIONE RISERVATA