Covid a Napoli: boom di ricoveri all'Ospedale del Mare, pronto soccorso isolato per separare i pazienti

Esplode il pronto soccorso dell’Ospedale del Mare. Nel presidio di Ponticelli, tornano numeri da record per l’emergenza Covid e la folla degli accessi ordinari di pazienti non affetti dal virus, complica l’assistenza fornita dall’ospedale sempre più sotto pressione. L’impennata dei ricoveri per Coronavirus nelle aree del pronto soccorso si è intensificata negli ultimi quattro giorni ma aumenta significativamente da più di una settimana, costringendo i sanitari ad adattare i locali per consentire l’isolamento degli ammalati. In pratica, gli 8 box predisposti per separare i pazienti positivi o quelli considerati sospetti dal resto degli assistiti, non sono più sufficienti rispetto al numero di questa tipologia di ammalati che oramai è quasi triplicato rispetto alle disponibilità dei posti per isolarli. Non solo. I numeri crescono rapidamente anche per quanto riguarda l’assistenza ordinaria sia per l’aumento degli accessi al pronto soccorso che per il sovraffollamento dei reparti di degenza che impedisce il trasferimento immediato dei pazienti dopo la prima assistenza per la successiva fase di ricovero. C’è da dire che rispetto ad alcuni mesi fa, i cittadini napoletani hanno in qualche modo superato la paura del virus o forse, si sono semplicemente rassegnati a questa convivenza forzata, ritornando a chiedere assistenza negli ospedali.

Metà del pronto soccorso dell’ospedale del Mare, è stato isolato ed è diventato impraticabile per l’assistenza ordinaria. Non è stata una scelta ma una vera e propria necessità per ricavare lo spazio dove assistere i pazienti Covid che arrivano sempre più numerosi in ospedale. Ieri, nelle stanze dell’Osservazione Breve e del codice verde, da poco trasformato nuovamente in un’area Covid, c’erano 16 ammalati positivi e un altro contagiato era stato ricoverato in una delle stanze per il codice rosso. Alla necessità di isolare 17 ammalati di Coronavirus, sacrificando la metà degli spazi sul piano del pronto soccorso, si è aggiunta anche l’urgenza di fornire ai pazienti un’assistenza da terapia subintensiva. Tutti i contagiati, infatti, dal punto di vista clinico sono da considerare pazienti critici e hanno bisogno di cure a medio impatto soprattutto per l’apparato respiratorio per questo, la maggior parte di loro, viene assistito con la ventilazione meccanica non invasiva. L’altra metà del pronto soccorso che si sviluppa intorno all’area gialla, dedicata all’assistenza dei pazienti non Covid, accoglie al momento 49 persone, molte delle quali in attesa di un posto letto nei reparti di destinazione. La situazione è esplosiva su entrambi i fronti dell’assistenza nonostante i grandi sforzi di medici e infermieri che si destreggiano tra le distese di barelle sistemate in ogni angolo del pronto soccorso. Da un lato, l’emergenza del Covid incalza sempre più con un numero maggiore di pazienti critici che giungono in ospedale, già in condizioni gravi. Dall’altro lato, l’impennata degli ammalati non Covid sta intasando il pronto soccorso dove avvengono dei veri e propri ricoveri che durano diversi giorni.

L’emergenza c’è e i numeri la documentano ma se i dati da record possono impressionare, ci sono altre valutazioni utili a far comprendere la difficoltà del pronto soccorso dell’ospedale del Mare. La preoccupazione principale dei sanitari, riguarda l’assistenza subintensiva dei pazienti Covid ricoverati nelle aree del ps che, di fatto non sono un reparto e, quindi, dispongono di un determinato numero di bocchette di ossigeno. Per questo motivo, quotidianamente, vengono impiegate molte bombole di ossigeno per garantire l’assistenza respiratoria ma è chiaro che un aumento esponenziale del numero degli ammalati, come si sta già verificando, complica sempre di più la ricerca di soluzioni per fornire a tutti le giuste cure. Negli ultimi giorni, la percentuale di pazienti affetti da più patologie unitamente al Covid, ha reso quasi inevitabile la trasformazione del pronto soccorso in un vero e proprio reparto di subintensiva. Questa situazione è la conseguenza della saturazione dei posti di sub intensiva presso l’ospedale del Mare e gli altri presidi Asl cittadini e, in un certo senso, può essere considerato il nuovo allarme da tenere in considerazione per questa fase di riacutizzazione dei contagi. Sulla necessità di una soluzione, la direzione dell’Asl Napoli 1 ha fatto sapere che «in tempi brevi verranno allestiti posti di subintensiva all’ospedale San Giovanni Bosco, modalità organizzativa e tempi verranno concordati nella riunione operativa convocata per oggi».



