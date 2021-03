Se si spiega ai bambini il senso di un divieto

Non tutti i cortei sono uguali, non tutti i gruppi che si organizzano per scendere in piazza per manifestare contro i provvedimenti anti-Covid si assomigliano. È un banale assunto, eppure – in tempi bui in cui, secondo la lezione di Hegel, tutte le vacche rischiano di essere nere – va sottolineato.

Ci sono gruppi che si organizzano per spaccare, picchiare e bruciare (con sgomento e stupefazione, proprio qui a Napoli, li abbiamo visti all’opera prima di tutto il resto del Paese) e gruppi che vìolano i divieti in maniera pacifica e non-violenta. I primi vanno bloccati, neutralizzati e sanzionati con il massimo rigore; ai secondi si deve ascolto e attenzione. Di quest’ultimo insieme facevano parte le associazioni di genitori e sigle varie che sabato scorso si sono dati appuntamento all’esterno della Villa comunale di Napoli per protestare contro l’ordinanza regionale di chiusura di parchi, piazze e ville cittadine. Una manifestazione, in fondo, piuttosto inusuale già nelle sue forme, visto che c’erano gomito a gomito grandi e piccoli, genitori e figli, in una sorta di patto generazionale ritrovato laddove sono più le fratture che le sintesi a disegnare il perimetro contemporaneo dei rapporti tra adulti e bambini.

Una protesta, in fondo, che pone delle questioni da discutere: perché, per esempio, scegliere di chiudere tout court un parco pubblico, invece che regolarne i flussi di entrata e uscita, lasciando al contempo che in altri contesti (mezzi pubblici, supermercati, luoghi di lavoro al chiuso) spesso le regole di contenimento dell’epidemia saltino senza che nessuno controlli o proponga correttivi?

L’espressione di dissenso motivato e pacifico è sempre un indice di salute della democrazia e un segnale dell’intelligenza collettiva di una popolazione. E, per di più, è stata anche una piacevole sorpresa la vista di bambini che, mano nella mano coi loro genitori, provavano a compiere un gesto politico, in un’epoca in cui siamo abituati ad assistere, viceversa, a scene di infanti energici e rigogliosi che, del tutto privi di qualsiasi freno inibitore, strepitano, scalpitano, furoreggiano, sputano quasi fuoco e fiamme gettando nello sconforto i loro impotenti genitori che non sanno contenere i mini tiranni: una nuova tipologia di bambino che è riuscita in un’impresa storica, quella del totale ribaltamento dei rapporti di subalternità che per secoli hanno regolato i rapporti tra mondo adulto e infantile.

Un vero e proprio colpo di Stato che nasce dall’eccessiva attenzione, dalla spasmodica cura, dalla morbosa concentrazione con cui il mondo dei genitori guarda a quello dei propri figli.

C’è però, su questo punto, un aspetto che proprio per questo non va sottovalutato. Fatto salvo il diritto sacrosanto alle forme di disobbedienza civile, c’è un confine sottile che va preservato proprio in virtù della sua fragilità, ed è il limite che separa l’insegnamento alla libertà e il rispetto delle regole. Un perimetro che va sempre curato, definito, coltivato. Se è vero che Antigone è la figura della disobbedienza, non va dimenticato che ai nostri piccoli bisognerebbe anche insegnare le ragioni di Creonte. Spingere i propri figli a oltrepassare le sbarre di un luogo chiuso per una disposizione di legge è un gesto che sta esattamente su quel crinale delicatissimo tra l’anelito all’insubordinazione e la necessità della Norma.

Come si vede, non è un tema di facile soluzione. Comporta una posizione necessariamente problematica e una attitudine al ragionamento, eppure senza questa irreparabile frizione tra individuo e società, tra singolarità e collettività, non si fanno molti passi avanti. La stessa disobbedienza civile con l’espressione concreta delle sue forme, in fondo, è consapevole di questo. Il disobbediente sa di violare una regola e non cerca alternative, tant’è che nei suoi casi nobili – da Rosa Parks che, negli anni ’50 della segregazione razziale americana, decise di non cedere il suo posto sul bus a un bianco, come prevedeva la legge, fino a Gandhi o a certe battaglie politiche dei Radicali – è mosso dalla chiara percezione che non solo bisogna violare la legge, ma essere pronti a pagarne le conseguenze.

Siamo pronti a spingere i corpi dei nostri figli su questo conflitto così complesso, così articolato, come quello che separa le ragioni di Antigone da quelle di Creonte?



