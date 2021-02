Cotugno, ecco il test salivare sui bimbi che può mettere in sicurezza le scuole

Rapido, non invasivo e affidabile. L’optimum per rintracciare il Covid anche nei più piccoli arriva con un test salivare messo a punto dai laboratori dell’ospedale Cotugno di Napoli. Primi in Campania a sottoporsi al nuovo screening sono stati ieri gli alunni dell’istituto comprensivo Santagata di via Poli a Portici. Alle 9 in punto e con l’autorizzazione stretta fra le mani i ragazzini sono stati accompagnati nell’aula allestita per le analisi. Operazione che è durata pochi minuti, giusto il tempo di raccogliere il campione di saliva e tornare in classe. La nuova attività di ricerca potrebbe così rivelarsi grande alleata per la continuità delle lezioni in presenza, soprattutto per la celerità dei risultati: trenta minuti. Tanto impiega il test su campione salivare che sfrutta la metodica della chemiluminescenza per individuare l’infezione da Sars-Cov-2.

Il via alla fase sperimentale nelle scuole porticesi è frutto della collaborazione fra l’Azienda ospedaliera dei Colli, l’Istituto Zooprofilattico diretto dal dottor Antonio Limone e il Comune di Portici guidato dal sindaco Enzo Cuomo. «È una iniziativa interessante – afferma il direttore del Laboratorio di virologia del Cotugno Luigi Atripaldi – perché è un test non invasivo e quindi i ragazzini lo sopportano facilmente». Il dottor Atripaldi si sofferma poi sull’efficacia del test che nonostante la considerevole riduzione dei tempi garantisce alta affidabilità. «Prima di fare questa esperienza a scuola – spiega - abbiamo provato il test con dei pazienti e ne abbiamo accertato una notevole sensibilità e specificità. Questo test non è un ‘Point of care’, ovvero, un test che si fa in pochi minuti vicino al paziente, è un test rapido soltanto perché in trenta minuti ci dà il risultato ma è un test da laboratorio e ha una sensibilità e particolarità quasi sovrapponibile al test molecolare». Nella mattinata di ieri sono stati già centouno i test svolti sugli alunni di elementari e medie della scuola Santagata, i cui risultati sono arrivati nel tardo pomeriggio con esito negativo per tutti.

Sui vantaggi che lo screening produrrà in ambito scolastico è invece il dirigente Nicola Di Muzio a parlare. «È sicuramente uno step molto importante – commenta il preside dell’Istituto comprensivo Santagata – perché questi test tendono ad aumentare la sicurezza nelle scuole e contemporaneamente a rassicurare i genitori. Si tratta di iniziative che sono sempre auspicabili. In questo modo cerchiamo di incrementare anche la protezione dei bambini in classe in un momento così complicato come quello attuale. Considerando che nella nostra scuola prosegue la didattica in presenza, avremo certamente un ulteriore strumento per tranquillizzare tutti». Presenti a scuola anche gli assessori alla Sicurezza e all’Istruzione Maurizio Capozzo e Maria Rosaria Cirillo che hanno assistito alla prima fase dei test al fianco del sindaco Cuomo. «Favorire la ricerca legata alla sicurezza sanitaria per fronteggiare la pandemia è un modo concreto e serio per far capire soprattutto ai giovani l’importanza di studiare e ricercare sempre più evoluzioni dal punto di vista della scienza. Ed è anche un modo per aumentare il livello di sicurezza nelle nostre scuole – continua il sindaco – attuando screening di massa che fanno acquisire non solo dati epidemiologici alle nostre istituzioni ma anche consapevolezza ai ragazzi, che facendo un tampone salivare comprendono l’importanza dell’uso corretto di un dispositivo di protezione individuale e del dovere di sottoporsi ai test per verificare la propria condizione di salute rispetto alla pandemia».



