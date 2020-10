Il tempo sospeso ​che ci separa da noi stessi

Insomma, questo Covid-19 è “a blessing from God”, ovvero “una benedizione venuta dal cielo”? come cinguetta Trump? Oppure una maledizione tout court che ci ha separato dal mondo e dai noi stessi?

Sta di fatto che ognuno è finito in una (personale) bolla di isolamento, non soltanto il Napoli punito in quarantena a Castel Volturno per la cecità di un virus che attacca pure forti atleti. Anzi, la delusione dei tifosi, dilatatasi oltre i limiti della inconsolabilità, arriva a contagiare perfino la bolla più sacra e impermeabile della città: il Monastero di clausura delle “Trentatrè”, dove le Clarisse di Santa Maria di Gerusalemme, ardenti di fede e abnegazione, nonché del calcio nostrano, dimentiche per un attimo della promessa di non lasciarsi irretire dalle lusinghe del mondo, restano ferme dietro le sbarre del convento a smaltire un’amarezza tutta terrena. Lo stesso Trump, apparendo al presidenziale balcone dopo il ricovero in ospedale, nel liberarsi della mascherina gettandola via con gesto tronfio, non fa che riproporre la sua fake-sfida, ben lontana, s’intende, dal lancio del guanto di un antico spadaccino che, pur in un progetto di morte per far salvo l’onore, mette in conto il sacrificio di se stesso. L’ineffabile inquilino della casa Bianca, invece, nel riformulare le sue provocazioni, mima e ancora mima il piano di ignorare il potere del Covid-19, ciangottando: “dominare per non essere dominati”, strategia del resto già ampiamente applicata all’intera sua governance. E noi semplici uomini? Ugualmente imbalsamati nel fotogramma che più ci rappresenta, confusi (e impauriti), in attesa dello spiraglio che scioglierà il malore che ci tiene in scacco.

Uno straniamento iniziato con l’arrivo del primo lockdown, quando uscire di casa provocava sensazioni sconosciute: esitare sulla soglia del portone quasi abbandonassimo le paratie di un fortezza. E, incerti su come incamminarsi lungo il deserto di strade e vicoli, iniziare a percorrere i familiari basoli interrogandoci sulla bontà di quella scelta: andare alla ricerca di un respiro nuovo contro una reclusione imposta, quindi odiata, divenuta intanto protezione contro l’esterno, smarriti dal non saper riconoscere pensieri uguali all’indecisione di un recluso in un carcere vero o in un nosocomio per disagiati mentali; divisi tra l’angoscia del dentro e la paura del fuori.

Eppure la voglia di provare a fare un giro veloce intorno all’area di casa, era comunque forte, nonostante realtà e immaginazione si fossero già scambiati i ruoli, e tra le ombre proiettate sui muri dei palazzi, delle chiese, negli angoli, lungo i vicoli, ondeggiando come su vecchi teloni da film ci fossero anche i nostri profili.

Niente voci né colori, né canti né musici.

Piazza San Domenico ha toni in bianco e nero. Al centro dello slargo, l’obelisco col Santo in cima, nato dalle richieste dei napoletani di liberali dalla peste, pare un orfano solitario tra gli ombrelloni da bar ridotti a aride stele, o a capestri, buie strutture pronte per la forca o la ghigliottina. E la Basilica alle spalle, ben rinserrata, mantiene occhi e bocca aperti sulla piazza, attenta a preservare all’interno tutti i suoi segreti.

Gli uomini passano, gli scenari restano. Resta la memoria delle stesse mura su quanto è accaduto là intorno, compresi i fantasmi che le hanno abitate, presenze ora, forse libere, che si riprendono spazio e tempo.

E noi, impastati di terra e di cose fragilmente concrete, come possiamo difenderci, se non recuperare ognuno il proprio mondo, accettando, anche se riluttanti, la minaccia di rivivere quella estraniazione che ha fatto man bassa delle nostre vite.

Quindi, “mascherati”, camuffando meglio anche la paura, riaffolliamo strade, vicoli, piazze, bar, coltivando la speranza di farcela.

Così nel cuore antico di Napoli tornano i canti, i musici, i turisti, i venditori di corni e amuleti contro la malasorte; a Via Tribunali di nuovo si sosta davanti a pizzerie e all’infilata di tavoli che ora occupano intere arcate; e gruppetti di visitatori si spingono fino all’imbocco del Vico del Fico Al Purgatorio dove Pulcinella –bella opera dello scultore Lello Esposito – è sempre disponibile a lasciarsi strofinare il naso per tenere lontano il malocchio. Solo che quel rito, una volta spontaneo e gioioso, oggi si accompagna a una doppia disinfezione delle mani.

Affidarci a San Gennaro, allora? Lui, da sempre vigile sulla città, ultimamente ha mostrato anche capacità di ammodernarsi. Nel miracolo dello scorso 19 settembre, sciogliendo il sangue “a distanza” ha utilizzato per l’occasione una smart-liturgia, certo agevolato dalla dimensione di santo aduso alla atemporalità del sovrannaturale.

Non resta perciò, a noi semplici uomini, che chiedergli di sanare il prima possibile quella separazione da noi stessi che ormai ci accompagna i passi e i pensieri.

Unendoci alle preghiere delle sue parenti.

“Pe’ lu sanghe e pe’ la testa liberace d’è tempeste! Pe’ la testa e pe’ lu sanghe liberace a tutte quante”.

