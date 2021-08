Con il pronunciamento della Corte europea dei diritti umani l’obbligo vaccinale fa un passo avanti. La Corte si è per il momento espressa solo sull’urgenza: per i vigili del fuoco d’Oltralpe, l’obbligatorietà della vaccinazione contro il covid-19 viola diritti fondamentali (alla salute e all’integrità fisica, alla privacy); per i giudici di Strasburgo, che si sono riservati di pronunciarsi nuovamente nel merito, non c’è invece necessità di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati