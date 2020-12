Covid, il fango su Napoli e la verità dei numeri

Il Covid non uccide ovunque allo stesso modo: così recita lo studio sulla letalità del Covid-19 condotto dall’Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane dell’Università Cattolica di Roma. E le differenze sono sensibili: prima per numero di decessi in rapporto al numero di positivi è la Lombardia, ultima è la Campania. Ultima. La Lombardia sta al 5,4%, la Campania sta all’1,3%, ben al di sotto della media nazionale (pari al 3,5). Si tratta di un’analisi elaborata sui dati degli ultimi due mesi soltanto, ma giunge a conferma di quanto era già emerso nei mesi scorsi: i livelli di mortalità non sono uguali da regione a regione, alcune aree del Paese sono purtroppo più colpite di altre. Molto di più.



Ora, un dato non è una spiegazione. E sulle spiegazioni è giusto esser prudenti: incide il fattore ambientale? Incide il fattore demografico? Incide il fattore climatico? Ci sono altri fattori di carattere economico-sociale, o perfino culturale, da tenere in conto? Possibilissimo. Anzi: è quasi certo che simili numeri non possono avere una spiegazione mono-causale. Nella presentazione del rapporto sono avanzate diverse ipotesi, su cui gli studiosi dovranno lavorare (anche in chiave comparativa con quanto sta accadendo nel resto del continente, dove pure si registrano forti differenze su base locale). Ad esempio: pesa il diverso grado di mobilità delle persone? Pesa la fragilità della popolazione colpita?

Pesa una diversa percezione della gravità dell’emergenza?Come che sia, sono tuttavia gli stessi estensori dello studio a suggerire di considerare tra i molti fattori concorrenti anche la performance dei sistemi sanitari.



E qui casca l’asino. Eh già, perché per tutti la sanità campana non funziona, mentre quella lombarda è eccellente. Per tutti, al Sud si muore nell’incuria e nel degrado mentre al Nord si muore nonostante venga fatto tutto il possibile per salvare la vita delle persone. Qui De Luca fa fuoco e fiamme ma poi si fa la fila ai Pronto Soccorso, mentre lì il refrain è diverso, Fontana e Gallera finiscono sì sotto tiro, ma almeno gli ospedali funzionano.



Poi però arriva lo studio dell’Osservatorio, la prospettiva si ribalta e i conti non tornano più: se qui la sanità è allo sbando, i Pronto Soccorso sono intasatissimi e nessuno si accorge se muori in un bagno dell’ospedale, com’è che la mortalità è ai livelli più bassi? E se lì invece la risposta del sistema sanitario è egregia, le strutture ospedaliere non perdono un colpo e il personale è qualificatissimo, com’è che si muore di più?



Sia chiaro, non si tratta di fare la classifica dei buoni e dei cattivi, o di brandire tabelle, grafici e statistiche per assegnare pagelle. Non si tratta neppure di confermare (o contestare) la strategia del governo nazionale di procedere a una differenziazione delle misure su base regionale: si può rinviare un simile discorso a un’altra volta. Si tratta piuttosto di elevare una domanda sulla narrazione che quotidianamente ci propone lo stereotipo del Sud inefficiente e arretrato, alle prese con insormontabili problemi di organizzazione, con carenze e ritardi dell’amministrazione, con l’inadeguatezza dei servizi, con deficit cronici di senso civico ed etica pubblica. Questa descrizione è esauriente, offre una fotografia accurata del sistema sanitario regionale? Non lascia fuori nulla?



Si dirà: una ricerca non fa primavera, ed è vero. Ma questo non vuol dire che, in primo luogo, quel dato non meriti una spiegazione, e, in secondo luogo, che non si debba guardare oltre certa retorica a buonissimo mercato.



L’Italia è un Paese dalle forti differenze regionali, e il divario fra Nord e Sud – anche sul piano dei servizi pubblici essenziali – è uno dei nodi tuttora irrisolti del suo sviluppo. Poiché però la riflessione sopra questo nodo è spesso accompagnata, nel dibattito pubblico, dalla rappresentazione insistita di un Mezzogiorno sempre uguale, irrecuperabile e irredimibile, è forse il caso di mettere attenzione a quegli elementi di segno diverso, che forse non rovesciano il racconto, ma almeno complicano il quadro, e costringono a sospendere il giudizio. Senza sterili contrapposizioni, senza scomposte rivendicazioni – anche perché è retorica pure quella delle fanfaronate, delle sguaiataggini, di un certo napoletanismo da talk show – ma senza neppure farsi mettere addosso i panni di quelli che non sarebbero mai all’altezza di un governo efficiente della cosa pubblica.



Durante la prima ondata gli esperti hanno temuto il peggio: se il virus si diffonde al Sud come già al Nord, dicevano, il sistema non reggerà, non ci sono mezzi, strutture, personale sufficienti, sarà una strage. Ora il virus è arrivato, e la seconda ondata ha fatto più morti della prima. Il triste tributo delle regioni meridionali è significativamente cresciuto ma le percentuali sono quelle che lo studio dell’Osservatorio registra: si muore più al Nord che al Sud. C’è poco da stare allegri, ma c’è anche, o ci dovrebbe essere, un po’ di fiducia nelle nostre capacità di risposta da riconquistare.

