Azzeccagarbugli e furbetti da Belpaese

Adesso abbiamo i dati ufficiali del governo. E ci si può chiedere come possano dormire sereni i presidenti e gli assessori alla Sanità di Sardegna (6.3 %), Toscana (10.47 %) e delle altre sei regioni italiane che hanno vaccinato meno del venti per cento dei loro cittadini che hanno più di ottant’anni. Non si capisce come possa essere nato questo gigantesco imbroglio clientelare che ha attraversato l’Italia da Nord a Sud.

Abbiamo 250mila...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati