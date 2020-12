Covid, la schizofrenia di chi ha paura di decidere

Ci avete fatto caso di sicuro: c’è parecchia confusione sotto il cielo. E alla fine, tirate le somme, la colpa (pare) è sempre del cittadino. E’ vero che tutti noi, da quando la pandemia è cominciata, globalmente, navighiamo a vista. Anche se tanti commentatori hanno giurato e spergiurato che capivano di epidemiologia e statistica, anche se ci siamo lanciati in previsioni e vaticini, la verità è che, in questo lungo orribile anno, ci siamo arrangiati, come meglio potevamo. Ora, grazie all’intelligenza umana (e ai nuovi strumenti a base di Rna) arriverà il vaccino e forse, lentamente, metteremo la parola fine a questa storia. Ma fino ad adesso, ci siamo comportati come gli antichi in tempo di pandemia: abbiamo chiuso le attività, limitato gli spostamenti.



Nessuno ha saputo indicare una via migliore e anzi va dato atto a questo governo di aver tentato con le ultime misure. profilassi diverse, e certo più complicate. Però, tornando al tema: avete fatto caso alla confusione? Per una corretta prevenzione meno stiamo in giro meglio è. Infatti ogni tanto chiudiamo. Naturalmente a chiusura corrisponde lamentazione (e con molte ragioni) da parte dei commercianti.

Quindi si riapre. Si dice, anzi si sottolinea con enfasi: per dare un po’ di ossigeno ai suddetti imprenditori colpiti dalle restrizioni. Il giorno dopo, su tutti i giornali e sui media, appaiono foto e clip di assembramenti per strade e all’interno dei negozi. Si grida allora contro l’irresponsabilità del cittadino che con i suoi comportamenti deleteri causerà un danno certo e, ancora più certamente si assisterà all’innalzamento della curva epidemica.



Così però non ci troviamo più. Chiediamo al cittadino di fare sacrifici, quindi, non uscire, poi gli chiediamo di dare ossigeno, cioè immettere un po’ di liquidità nel sistema economico, e poi infine ci lamentiamo perché il cittadino ha seguito, responsabilmente, le indicazioni. La colpa è dunque sempre del cittadino, perché il circolo lo apre e lo chiude lui. Confusione dunque, e anche ipocrisia.



Abbiamo chiuso alcune attività, come grandi magazzini e centri commerciali? Abbiamo lasciato, di contro, aperti gli altri negozi, più piccoli? E allora, per la legge dei vasi comunicanti, se un vaso è occupato, cioè chiuso, l’acqua (cioè il flusso dei consumatori) andrà nell’altro vaso, intasandolo. Chiediamo o non chiediamo al cittadino di pagare con la carta di credito? Inauguriamo cioè, a suon di tromba, il cashback? Stabiliamo che i pagamenti con carta di credito vanno eseguiti solo fisicamente nei negozi e non on line. E allora, se poi il cittadino, dopo chiusura di quasi un mese, e in vista del Natale, appunto, si reca, insieme a centinaia di altri suoi simili (che stavano chiusi a casa) per le strade (perché lì sono fisicamente concentrati i negozi) per dare un po’ di ossigeno e un po’ di conforto ai negozianti, e quindi fanno la fila, fuori dai negozi, e si trovano pigiati per le strade dello shopping, ecco, quando questo accade, allora perché poi li additiamo come esempi di comportamenti sconvenienti? Perché dobbiamo sentirci le prediche, spesso anche violente, di quelli che fino a ieri ci invitavano a uscire? Non sarebbe meglio dare un messaggio forte e chiaro, insomma o sì o no, o esci o non esci. E non, invece, intervenire continuamente per giudicare la quantità di gente che esce per fare shopping, anche perché siamo a Natale e per tradizione si fanno i regali? Sarebbero preferibili indicazioni più nette, ma poi si sa, più si è chiari con le norme, più si fornisce potere ai cittadini, e allora tanto meglio, essere ambigui e mantenere sia il potere dell’interpretazione sia la possibilità di giudicare i poveri cittadini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA