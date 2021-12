Mascherine, quale modello scegliere: bene Ffp2, ma attenzione al certificato

Con l’entrata in vigore del nuovo decreto anti-Covid, dal 25 dicembre vige l’obbligo per tutti, comprese le persone vaccinate che hanno ricevuto la terza dose, fino al 31 gennaio, di indossare le mascherine all’aperto in tutto il territorio nazionale. È stabilito anche l’obbligo di indossare le mascherine Ffp2 fino alla fine dello stato di emergenza, vale a dire fino al 31 marzo, in cinema, teatri, sale da concerto e musei. Ma anche su tutti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati