Covid, in Molise le feste dei maiali fanno schizzare il virus: il commissario lascia

Schizzano i contagi nei paesi del Molise, tutta colpa dell’antico rito dell’uccisione del maiale. Il Molise è finito nel baratro del Covid: è la regione dove si muore di più in Italia. Solo ieri, nell’arco di quarantott’ore, si contavano otto decessi: 395 vittime da inizio pandemia. Numeri che, se comparati a quelli nazionali, sembrerebbero minimi ma, se si considera che tutti i molisani sono poco più di 300 mila, che c’è un unico hub regionale per il Covid che è pure il solo ospedale Dea di primo livello sull’intero territorio molisano, tutto si ridimensiona. E, così, la situazione assume i caratteri d’emergenza. Zona rossa da una settimana; una sanità commissariata che, da ieri, non ha più nemmeno un commissario.

LEGGI ANCHE Zona rossa e arancione, che differenza c'è? Scuole, spostamenti, ristoranti: cosa si può fare

L’ex generale della Guardia di finanza, Angelo Giustini, da qualche giorno indagato dalla Procura di Campobasso per abuso e omissione di atti d’ufficio, si è dimesso. La macchina organizzativa della sanità pubblica molisana è allo sbando; le carenze del piano per fronteggiare la pandemia sono sotto la lente d’ingrandimento della magistratura. Perciò nei prossimi giorni Giustini andrà in Procura per rispondere agli inquirenti circa le ipotesi d’accusa contestate. Per il generale in pensione, tuttavia, a prescindere dagli sviluppi dell’inchiesta, il capitolo Molise è chiuso.

Non lo è per il presidente della Regione in carica, Donato Toma, il quale, reduce da un difficile dialogo con la struttura commissariale di cui non ha mai fatto mistero, si è detto pronto a assumere il ruolo di commissario ad acta. Nei mesi scorsi al governatore è spettato assumersi la responsabilità di alcune ordinanze dettate dall’urgenza di fronteggiare la pandemia ed arginare i contagi. Tra queste ha avuto eco mediatica il divieto di macellazione dei suini a domicilio che Toma ha emanato alla vigilia di una data cruciale: il 17 gennaio, giorno di Sant’Antonio Abate che, declinandola alla maniera molisana, assume un solo indiscutibile, irrinunciabile, per certi versi arcaico, significato e, cioè, festa, riunioni, libagioni. Ovvero assembramenti, anzi di più: occasioni di contagio moltiplicate all’ennesima potenza. Ordinanza sacrosanta in vigore da quel giorno alla fine di gennaio che, sotto il profilo del rispetto del divieto, si basava, sostanzialmente, sul senso di responsabilità dei cittadini. Nelle campagne, nelle contrade dei paesi diventa occasione di feste, balli, canti, dal mattino fino a sera. Il tutto in una dimensione domestica allargata ad amici, parenti e vicini. Sotto certi aspetti la decisione di vietare una pratica viva nelle realtà rurali del Molise è apparsa coraggiosa da un punto di vista politico ma assolutamente necessaria. A questi quindici giorni di divieto, è seguita, in data 1 febbraio, una deroga. Il governatore Toma, con una nuova ordinanza, disponeva di dare facoltà ai sindaci di autorizzare la macellazione domiciliare di animali suini «dopo accertamento della compatibilità di tale attività con l’andamento della situazione epidemiologica e impartendo disposizioni per evitare assembramenti».

È accaduto così che, in molti centri molisani, la tradizionale uccisione dei suini sia avvenuta, sebbene alcuni sindaci abbiano raccomandato ai propri cittadini di non riunirsi tra famiglie diverse, di adottare le misure per evitare il contagio, eccetera eccetera. Tutto questo non è bastato. Se il primo febbraio, giorno dal quale la deroga è entrata in vigore, i contagi in alcuni paesi erano già in aumento esponenziale, nelle settimane successive il dato è diventato sempre più allarmante, portando così il contagio da Covid 19 ad estendersi. In centri come Sant’Elia a Pianisi, poi Frosolone, Baranello ed ancora, in ordine cronologico fino ad oggi, a Riccia, Larino ed in altri paesi l’aumento di casi, in considerazione delle misure restrittive in vigore, è stato anomalo. Il Molise, così, è finito in zona rossa.

Con autoambulanze che vanno e vengono dall’ospedale Cardarelli di Campobasso dove, però, i posti in terapia intensiva sono finiti da tempo e il personale sanitario è allo stremo; con pazienti che vengono elitrasportati in altre regioni, fino addirittura in Sicilia; con un nuovo ospedale, il Vietri di Larino, che mai è entrato nel Piano pandemico e che troneggia lì, come una cattedrale nel deserto, vuota e silenziosa, senza macchinari, né personale; con ospedali da campo che si attrezzano fuori al Cardarelli di Campobasso o al nosocomio San Timoteo di Termoli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA