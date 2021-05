La mossa di Biden che frena la pandemia

Con la sua dichiarazione a favore della sospensione dei brevetti sui vaccini anti-Covid 19, il presidente americano Joe Biden ha dato al mondo dimostrazione di come la forza dell’esempio sia un fattore decisivo per riconquistare la leadership politica e morale del sistema internazionale. Ha anche fatto intendere che la cosiddetta “geopolitica dei vaccini” non può seguire il frusto cliché di un vecchio e male inteso “realismo”: vince invece...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati