Napoli, caos in strada ma zero acquisti: il flop della zona arancione

I giorni natalizi della zona rossa hanno fatto sentire il loro peso, così ieri la gente, con il ritorno alla maggiore libertà della zona arancione, s’è riversata in strada: traffico in più punti paralizzato e strade del passeggio affollate; però niente shopping. Così la speranza dei commercianti di poter recuperare qualche altra briciola degli incassi di dicembre è andata a farsi benedire.

La conferma della crisi sempre più drammatica giunge da Federmoda Confcommercio con la presidente Roberta Bacarelli che proprio ieri ha lanciato il definitivo allarme: «La crisi ha rallentato i consumi di moda con cali prevedibili stimati anche oltre il 60% del fatturato rispetto al mese di dicembre 2019. Il decreto di Natale che ha imposto la chiusura del 24 seguita da tutte quelle pre-epifania sono il colpo finale per la nostra categoria e per tutto il fashion retail. Si stima che in Campania sono a rischio 1500 negozi e 5000 posti di lavoro nel tessile e calzaturiero. La prima richiesta da fare al governo sono sostegni veri, calcolati sulle effettive perdite dell’anno».

Il maltempo non ha arginato la voglia di fuga dalle case che sono diventate fin troppo strette nei giorni delle feste a scartamento ridotto, così a metà mattinata di ieri, nonostante il vento già poderoso, le strade hanno iniziato a riempirsi, soprattutto quelle dello shopping abituale, anche se di shopping non ce n’è stato quasi per nulla. Un po’ ingannavano le piccole code dinanzi ai negozi dei marchi più accorsati. Ma si trattava, appunto, solo di un inganno perché la gente in fila aveva solo necessità di effettuare cambi per taglie o prodotti “sbagliati” messi sotto l’albero.

Al Vomero c’è stata la concentrazione più alta di persone in strada a passeggio: l’area pedonale è stata presa d’assalto sia lungo via Scarlatti che a via Luca Giordano con punte di affollamento da giorni natalizi “pre-Covid”. Rigoroso il rispetto delle mascherine che, almeno, ha consentito di evitare interventi da parte delle forze dell’ordine.

Pur di uscire di casa nonostante il maltempo, i napoletani hanno deciso di mettersi in auto e andare in giro. L’idea è stata condivisa, evidentemente, da migliaia di persone, sicché per l’intera mattinata le principali strade cittadine sono state travolte da traffico che in molte occasioni s’è trasformato in paralisi totale. Blocco della circolazione per lunghi minuti sulla discesa di via Salvator Rosa, con centinaia di auto dirette verso la zona del Museo e di Toledo, attese infinite lungo la stessa via Toledo e a piazza Matteotti, traffico leggermente più scorrevole lungo il corso Umberto dove le strade dei negozi erano anche abbastanza affollate di pedoni che (anche in questo caso) non erano molto propensi ad entrare nei negozi per fare shopping.

Situazione decisamente più difficile nella zona “travolta” dalla chiusura della galleria Vittoria. Lungo via Acton si sono formate lunghe file in direzione della galleria e la coda di auto incolonnate s’è snodata lungo tutto il percorso alternativo alla galleria, su Santa Lucia e via Chiatamone, fino a raggiungere la Riviera di Chiaia leggermente più libera di auto. Code anche in senso inverso con la parte finale del lungomare liberato densa di automobili in coda per via dell’imbottigliamento del percorso verso il Beverello.

La speranza dei giorni arancioni per recuperare un po’ di fieno da tenere in cascina per i giorni difficili è svanita già a metà mattinata. Quasi tutti i commercianti erano sulla soglia dei negozi ad osservare il poderoso passeggio che non ha prodotto nessun affare. Giornata di cambio merce, incassi vicini allo zero così come le speranze di sopravvivenza di molte insegne: «I negozi di abbigliamento e calzature in Campania sono circa quindicimila e abbiamo stimato prudenzialmente perdite nell’ultimo trimestre 2020 pari almeno a 500 milioni di euro - ha spiegato Baccarelli di Federmoda Confcommercio - Un appello per aiuti effettivi non viene rivolto solo al Governo ma anche alla Regione Campania che deve fare la sua parte».



