I furbetti del Covid vaccinateli per ultimi

Non ci fossero di mezzo lutti, dolori e una impressionante crisi economica, ci sarebbe pure da ridere all’immagine della sposa che, pronta per il banchetto nuziale in un albergo sui monti Lattari, scappa a gambe levate dalla sala all’arrivo dei carabinieri, allertati da una serie di segnalazioni su un ricevimento di nozze abusivo che si stava per svolgere in un hotel, dove – per poter sfuggire alle restrizioni governative – gli invitati avevano prenotato alla spicciolata le stanze dell’albergo, così da potersi ritrovare assieme ai parenti per lo sposalizio. Una umana leggerezza? Una tutto sommato comprensibile voglia di festeggiare un giorno importante? Certo.

Il problema è che, in un anno come questo che ci stiamo lasciando alle spalle, la leggerezza, in certi casi, è un disvalore che non ha proprio niente a che fare con quelle “proposte per il nuovo millennio” raccomandate da Calvino, anzi un non-valore che è diventato un pericoloso vizio sociale. Si pensi a quanta cecità è stata contrabbandata sotto la bandiera della presunta libertà e autoregolamentazione invocata da qualcuno in tema di mascherine, a quanta inanità ha trovato un alibi nell’elogio dei sovranismi sanitari, secondo i quali ognuno decide per sé che cosa è bene fare o non fare per contrastare l’epidemia. Ma come è stato autorevolmente ripetuto molte volte in questi mesi, “la scienza non è democratica”. Non si può opinare sulla velocità della luce, sulla trasmissibilità di un virus o sulla tenuta delle fondamenta di un palazzo. Al tempo di una pandemia così devastante non può esistere alcun dilemma tra sicurezza e libertà, tra salute pubblica e autodeterminazione.

Il quadro ormai è sufficientemente chiaro per tutti: lì fuori c’è un virus assai pericoloso, che nel suo riproporsi a ondate mette ogni volta a serio rischio l’offerta sanitaria e l’economia, la salute e la vita di molte persone fragili, dagli anziani ai non tutelati, dai malati cronici ai lavoratori di ampie porzioni del terziario. Dunque, no, c’è davvero pochissimo da ridere di fronte all’ennesima manifestazione di italica furbizia, di malinteso fatalismo, di “tiriamo a campare”, di tentativo di farla franca, in barba alla stragrande maggioranza di persone che invece le regole le rispetta, che è rimasta a casa e ha rinunciato alle tavolate natalizie, che ha rimandato il proprio ricevimento di nozze in attesa di tempi migliori per tutti.

E a questo punto, mettendo in fila i casi – non pochi, purtroppo – di furbetti e volpi dell’aggiramento che continuano a riempire le cronache dei giornali, ci si potrebbe pure provocatoriamente chiedere se non sia il caso, per costoro, di prevedere una lista di attesa per il vaccino, una sorta di vasca di espulsione temporanea, come nella pallanuoto, dove il giocatore ammonito resta per qualche minuto fuori dal gioco, in attesa di rientrare nel gruppo. Perché in fondo essere parte di una collettività comporta un atteggiamento responsabile e serio, capace di tener conto dell’esistenza di tutto il gruppo. Se, ubriaco o sotto effetto di sostanze stupefacenti, mi metto al volante, esponendo gli altri a un grande rischio, e poi vengo fermato, sottoposto a controlli e giustamente sanzionato – con una multa, il ritiro della patente, la segnalazione al Prefetto ecc. – perché non dovrebbe avvenire la stessa cosa con chi, tenendo comportamenti superficiali ed egoisti – espone gli altri al rischio del virus? E poi, certo, bisognerà stare in guardia dai pericoli sottesi a questi atteggiamenti, ma si dovrà pure provare a capirne le ragioni.

Bisognerà, insomma, dirsi chiaramente che nelle nostre società vive una parte della popolazione che per storia, condizione, ambiente e svantaggio sociale ed educativo è totalmente all’oscuro della seppur minima alfabetizzazione scientifica. Persone che non conoscono la differenza tra un virus e un batterio, che vivono dentro un pensiero magico o religioso in virtù del quale credono che portare una immaginetta sacra nel proprio portafoglio o strofinare un cornicello rosso prima di uscire di casa sia un gesto sufficiente a proteggersi. Per queste persone bisognerebbe pensare anche a qualcosa di simile a corsi di recupero scientifico, a lezioni con fondamenti di virologia e igiene, a piccoli seminari divulgativi per far capire loro la necessità del distanziamento fisico, dell’utilizzo delle mascherine, della pulizia profonda delle mani, non solo per il proprio bene ma per la tutela di tutta la collettività. Una sorta di patente a punti contro il virus. Se è stato pensato il cashback per sostenere e incentivare l’economia, perché non valutare un meccanismo di informazione e approfondimento per responsabilizzare i troppi furbetti e negazionisti su un tema così fondamentale come quello della salute?

