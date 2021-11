Covid a Napoli, la movida senza regole: ​nessuno usa il Green Pass

La notte a Napoli non si tinge di verde. Sebbene le normative siano piuttosto rigide riguardo gli accessi nei locali pubblici, il Green Pass non è praticamente usato dal popolo della movida, siano essi gestori siano fruitori. Un’evidenza che emerge dai dati sui controlli eseguiti dalle forze dell’ordine dal 6 agosto scorso, cioè da quando è entrato in vigore l’obbligo del certificato verde: raccolti quasi mezzo milione di euro in sanzioni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati