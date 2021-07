Il risanamento del pianeta ​non tocca solo alla Ue

Dopo la più grave ed imprevedibile crisi del dopoguerra, è ormai opinione condivisa che l’economia mondiale sia spinta da un potente motore turbo. Questa constatazione emerge dai più recenti dati statistici e dalle più raffinate previsioni. È tuttavia doveroso riflettere sulle condizioni necessarie per evitare che un possibile non accurato funzionamento di questo turbo produca incontrollate turbolenze. Nell’anno in corso l’economia mondiale...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati