Spendere bene, l'unica strada sono le riforme

Ad un anno di distanza dall’inizio di questa terribile pandemia e dopo che ci era stato detto che si intravedeva la luce in fondo al tunnel, siamo di nuovo in un lockdown molto simile a quello “feroce” dell’anno scorso (attività economiche chiuse e famiglie in difficoltà, non meno dell’80% dei ragazzi/e in Dad, per fare degli esempi) e, purtroppo, anche con un numero di morti rispetto alla popolazione tra i più alti al mondo.

Tutto ciò perché il virus, con le sue mutazioni, non sembra rallentare convintamente la sua contagiosità e tutti i parametri finora utilizzati per valutarne la circolazione (i “colori” delle regioni, l’indice Rt, i posti letto occupati negli ospedali), ci “consegnano” una situazione tuttora allarmante. È pur vero che detti parametri “soffrono” in diversa misura dell’elevata variabilità del fenomeno pandemico - che andava contrastato soprattutto con il tracciamento dei contagi - ma restano, comunque, indicatori in grado di segnalarci la gravità della situazione. Ora, siamo in attesa del risolutivo vaccino anche se, come dicono gli esperti, occorrerà tempo e cautela comportamentale prima di ritornare ad una nuova normalità.

Nel frattempo, la gente è disorientata, preoccupata, finanche rassegnata – anche se si avvertono alcuni segnali di insofferenza – perché se il vaccino potrà risolvere l’urgenza sanitaria, con quale “vaccino” potremo fronteggiare le numerose problematiche economiche e sociali, “lievitate” durante la pandemia? Al momento, il presente (e il futuro) socioeconomico del Paese appare in grande affanno e bastano pochi dati per “certificarlo”: nel quinquennio prima della pandemia, la ricchezza media annua prodotta dal Paese (Pil) era stata pari a poco più di 1700 miliardi con leggere oscillazioni tendenti alla crescita, ma mai superiori allo 0,5% (tra le più basse in Europa, fonte Eurostat); nello scorso anno il Pil si è contratto su valori inferiori a 1600 miliardi, cioè quasi il 9% in meno rispetto agli anni precedenti. Inoltre, il 2020 si è caratterizzato per una perdita di 500mila posti di lavoro nei confronti del 2019 (da 23,3 a 22,8 milioni, fonte Istat) – aggravando così la condizione occupazionale (e familiare), già inferiore del 10% rispetto alla media Ue - a cui aggiungere altrettanti individui che neanche lo hanno cercato, cioè gli inattivi (da 13,3 milioni a 13,8).

Pure dalle imprese non arrivano notizie confortanti: la produzione industriale è in declino tendenziale in tutti i settori (meno 11,4% nel 2020 rispetto al 2019) - particolarmente accentuato in quello del tessile e dell’abbigliamento (meno 28,5%) - con un “sussulto” positivo, però, all’inizio di quest’anno (più 1,0%); ancora più pesante è la situazione nei servizi: la flessione del fatturato nel 2020 nei confronti dell’anno precedente è stato pari al 12,1%, con particolare evidenza per le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (meno 42,5%). Il quadro, non certo lusinghiero, si completa combinandolo con la condizione sociale dei cittadini, in netto peggioramento.

Dunque, solo per risalire ai livelli pre-pandemia, sono indispensabili piani programmatici per gli investimenti (transizione verde in particolare), preceduti da organiche riforme strutturali: la Pubblica Amministrazione deve riformarsi snellendo i percorsi burocratici mediante un forte investimento nel digitale e nelle assunzioni (principalmente di donne e di giovani) senza cadere però nei soliti “peccati” (ipotesi di “scivolo” verso la pensione per i meno giovani, pur sapendo che non c’è alcuna correlazione tra l’uscita dal lavoro e il reclutamento di personale), il mercato del lavoro deve riformarsi attraverso moderni ammortizzatori sociali (promettenti gli incontri in corso tra il Ministro del Lavoro e le parti sociali) e le imprese devono riorganizzarsi con processi innovativi di produzione e di servizio, investendo nella riqualificazione dei lavoratori e in nuovi posti di lavoro (servono abilità digitali, operatori di marketing, ingegneri e tanto altro). Insomma, superato lo shock pandemico, dovremo essere ben “equipaggiati” per investire prontamente e con cognizione quando arriveranno le risorse europee, altrimenti sarà forte il rischio di perdere miliardi di fatturato e migliaia di posti di lavoro.



