Covid, povera scuola ridotta a capro espiatorio

Nel dramma del Covid se ne sta consumando un altro non meno grave. La scuola sembra essere diventata una sorta di capro espiatorio.



Per cui mentre si ragiona su come riaprire le attività economiche e commerciali e si discute su come e con chi trascorrere il Natale, per il rientro in classe dei nostri studenti si trova sempre un buon motivo, anzi la scusa buona, per spostare l’asticella più in là.



Il 9 dicembre? No, è senza senso, perché dopo dieci giorni bisogna richiudere per le festività. Il 7 gennaio? Ma è un giovedì, tanto vale arrivare a lunedì 11. E con questo andazzo i giorni trascorrono e le settimane pure, e poi si dirà che c’è il rischio della terza ondata e che forse è meglio aspettare i vaccini, a questo punto arriviamo a settembre e non se ne parli più. Tanto che vuoi che sia andare a scuola, guardare in faccia i professori, alzare la mano per chiedere una spiegazione in più, essere interrogati alla lavagna, e magari, perché no, anche essere sbattuti fuori dall’aula.



Poi, certo, può anche capitare che i sindacati invece di perorare la causa del rientro in classe ti dicano che in caso di allerta meteo va sospesa pure la didattica a distanza. Il motivo? La Dad secondo i solerti sindacalisti non può essere prevista in contesti diversi da quella della pandemia. Se non fosse che è tutto vero ci sarebbe da ridere. E invece non ci resta che piangere.



Sia chiaro, qui non si tratta di mandare alunni e professori allo sbaraglio, di buttarli nella mischia senza garanzie e protezione. Nessuno è così irresponsabile e stupido da pensare che il Covid sia sparito e che i rischi del contagio siano tramontati. Ma dopo otto mesi di convivenza con il virus dovremmo aver imparato alcune lezioni e dalle lezioni generalmente si traggono conseguenze che devono aiutare a trovare le migliori soluzioni e a non ripetere i medesimi errori. Possibile che in otto mesi, banchi con le rotelle a parte, poco o nulla si è fatto per capire, o almeno per provare a capire, come riprendere le lezioni in presenza? Possibile che tra tanti comitati, task force e unità di crisi, a nessuno sia balenata la giusta idea su come tornare in classe in sicurezza? La risposta è sì, è possibile.



Nel caso della scuola l’unica lezione sempre valida è la più semplice, è quella del rinvio, della chiusura, tutti a casa per coprire le debolezze della sanità e la carenza dei trasporti, tutti a casa per lavarsi la coscienza e chi se ne frega se un’intera generazione alla fine del giro avrà pagato un prezzo altissimo. O c’è davvero chi crede che la didattica a distanza prolungata all’infinito sia vera scuola? Ma qualcuno è mai entrato nella stanzetta di uno studente, che sia di prima elementare o di quinto liceo, mentre fa lezione? Ha mai visto venti e più volti su uno schermo confondersi tra di loro e neppure si riconosce chi è e dov’è il professore? Ha mai visto un alunno provare disperatamente e metaforicamente ad alzare una mano per farsi vedere, perché c’è una domanda da porre? Ha mai partecipato a una interrogazione in latino o in greco o in matematica tra immagini che vanno e vengono, voci che spariscono e ritornano o si accavallano? Ha mai assistito alla lezione di un maestro o di un professore, e con quanta fatica provino a spiegare l’analisi logica a un bambino delle elementari o l’aoristo a un liceale?



Ma è scuola questa?

Ecco, se c’è davvero uno sforzo da fare, tutti insieme, politica e comitati scientifici, docenti, alunni e genitori, e sindacati (sì, anche i sindacati) tutti insieme senza distinzione e senza pregiudizi, è di riorganizzare, in sicurezza e secondo le modalità che saranno ritenute le più opportune, il ritorno in classe di tutta la scuola, di ogni ordine e grado. La Regione Campania, allineandosi alle direttive del Governo, ha deciso che da oggi infanzia, prima e seconda elementare riprenderanno le lezioni in presenza ed è un buon segnale da cogliere. Ma non può bastare.



Innanzitutto, non è accettabile veder rientrare dalla finestra ciò che esce dalla porta. È tollerabile che mentre la Regione prova a immettere nel sistema un po’ di fiducia, moltissimi sindaci facciano a gara a rinviare l’apertura, chi addirittura all’11 gennaio? Chi decide davvero? Di chi è la responsabilità? Secondo punto: il ritorno in classe non è solo un diritto, in un Paese civile è soprattutto un dovere (che piova o non piova verrebbe da dire ai sindacati). Serve massima prudenza, certo, ma anche un po’ di coraggio. Il futuro dei nostri ragazzi è qui, è adesso. Il pericolo, rinvia oggi e rinvia domani, è che in fondo al tunnel raccoglieremo solo cocci e magari anche qualche sindacalista abbarbicato a battaglie di retroguardia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA