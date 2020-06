La ricerca, un faro nel mondo post-Covid

Nelle analisi sulla ripartenza si parla molto (e giustamente) di economia, occupazione del turismo e sistema sanitario. Pochissimo, invece, dell’Università.



Premesso che il sistema italiano universitario e della ricerca avrebbe bisogno di maggiori investimenti, come avviene in altri importanti Paesi dell’Unione Europea, proprio perché l’investimento sul capitale umano è strettamente correlato al futuro sviluppo economico, mi piace, però, pensare che sia le nostre istituzioni politiche che gli operatori dell’informazione si siano in realtà accorti che le Università italiane abbiamo poco da riorganizzarsi per ripartire, perché, per fortuna, non si sono mai fermate. Non si è mai fermata la didattica che ci ha messo esattamente una settimana ad adeguare le sue esigenze alle necessità di distanziamento sociale imposte dalla pandemia e prescritte dall’intervento del governo di inizio marzo. E non si è mai fermata la ricerca che, anzi, ha approfittato del lockdown per aprirsi anche a nuove indagini proprio per studiare i nuovi scenari generati da quella frattura sociale, epistemologica e sistemica senza precedenti per la contemporaneità innescata dalla pandemia. Un primo frutto di queste riflessioni e di questi studi è il “Libro Bianco della ricerca” dell’Università Suor Orsola Benincasa che raccoglie idee, proposte e già dei primi progetti concreti elaborati da ricercatori e docenti dell’Ateneo che ho l’onore di guidare. Un volume che vuole fornire un contributo concreto offrendo una sorta di “catalogo” delle progettualità di ricerca applicata che l’Ateneo intende mettere in campo con specifico riferimento all’emergenza e al complesso processo di “ricostruzione” post-Covid. Sebbene le principali discipline scientifiche chiamate in causa siano state quelle di area medica e di area industriale e tecnologica a supporto delle esigenze del sistema sanitario, con l’evolversi della pandemia ha preso forma la consapevolezza che le Scienze umane, intese in senso ampio, possano fornire, sia nella fase emergenziale sia nella fase incerta della riapertura e della ricostruzione, un contributo essenziale in molti campi. Ne cito solo tre per ragioni di spazio. La comprensione delle trasformazioni sociali, epistemologiche e sistemiche e l’analisi e la predizione dei loro effetti nella media e nella lunga durata. La valutazione delle conseguenze sotto il profilo sociologico, culturale e comportamentale delle restrizioni alla libertà individuale e del distanziamento sociale.



L’identificazione degli ausili (specie comunicativi) utili ad assicurare che le norme via via emanate risultino efficaci e siano accolte proattivamente. Questo Libro bianco vuol dunque mettere a sistema le traiettorie di ricerca e le concrete proposte e soluzioni progettuali di un Ateneo specializzato nella ricerca sull’integrazione tra scienze umane e nuove tecnologie, capofila del Cluster nazionale delle Tecnologie per il patrimonio culturale (TICHE). Ed è un lavoro che ha affrontato, approntando anche possibili soluzioni progettuali, settori nevralgici per la ripartenza del nostro Paese. A cominciare proprio dalle nuove opportunità di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale nell’epoca del distanziamento sociale (con riferimento particolare all’apporto delle tecnologie e a nuove forme di storytelling). Poi ci sono i temi quanto mai attuali della necessaria sburocratizzazione della macchina amministrativa e dei ‘nuovi’ diritti sui quali abbiamo elaborato alcune proposte sulle modalità di accelerazione delle procedure di semplificazione amministrativa e dei contributi di studio relativi all’estensione dei diritti fondamentali, includendo il diritto all’accesso alle tecnologie (specie ad internet) e gli aspetti giuridici collegati. Su tutti ci sono ovviamente molto cari, perché connaturati alla nostra tradizione formativa ultrasecolare, i temi della pedagogia e della didattica sui quali abbiamo sviluppato un’ampia analisi delle conseguenze e delle potenzialità dell’esperimento della didattica a distanza condotto su larga scala e in ogni ordine e grado dell’istruzione, nonché del rapporto tra discrepanze formative e digital divide in un contesto forzosamente orientato verso una formazione a distanza di massa. Contributi di studio e di ricerca molto importanti che abbiamo voluto, perciò, rendere accessibili gratuitamente alla comunità scientifica dei ricercatori ma anche a tutti gli stakeholder pubblici e privati consentendo di scaricare questo libro dal nostro sito web (www.unisob.na.it/librobiancodellaricerca).



Anche perché questo volume ha un duplice obiettivo: delineare scenari di ricerca disciplinari e interdisciplinari per il mondo post-Covid e soprattutto fornire strumenti e chiavi progettuali subito trasformabili in azioni concrete, in ambito regionale, nazionale ed europeo.









