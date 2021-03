L'epidemia delle troppe informazioni

«Sicuro ed efficace». Così l’Ema ha definito ieri il vaccino AstraZeneca: via libera alla casa farmaceutica anglo-svedese e - si auspica - lo stop a polemiche, paure e incertezze. In fondo, la conferma di quel che ogni persona di buon senso già sapeva: dati alla mano, i casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino «sono inferiori» a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata.

Una percentuale bassissima, che nessuno si sarebbe sognato di prendere in considerazione senza la campagna mediatica innescata più o meno scriteriatamente. E adesso che cosa succederà? La quiete dopo la tempesta, si spera, perché se c’è una cosa di cui abbiamo tutti bisogno è proprio la quiete, la calma, la lucidità per riavviare una campagna vaccinale che ha rischiato di fallire clamorosamente e con conseguenze drammatiche. Ma che tempesta è stata questa che si è abbattuta sul vaccino AstraZeneca? E come è stato possibile che sia nata per motivi così emotivi e così poco fondati? Ho parlato di campagna mediatica, ma c’è una parola più specifica, una parola nuova che circola da quando è scoppiata la pandemia, un neologismo che deriva dall’inglese e che ricorre nei documenti dell’OMS sul Covid-19. La parola è infodemia, da «infodemic» - a sua volta composta da due sostantivi: info(rmation) e (epi)demic - e il suo significato, riportato dalla Treccani, è il seguente: «circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza, che rendono difficile orientarsi su un determinato argomento per la difficoltà di individuare fonti affidabili».

L’infodemia è oggi, credo, il nemico più pericoloso, più infido da combattere, dal momento che concorre alla sua forza un fenomeno ormai non più arginabile, quello dei cosiddetti «Big Data», cioè quei dati informativi che costituiscono un blob virtuale, una massa informe che ambisce a proporsi come conoscenza totale, ma che in realtà non ci dà una vera conoscenza, indicandoci soltanto l’esistenza di certe correlazioni apparenti tra questi dati e qualcosa che accade con una certa frequenza, senza spiegarci il perché - la concausa - della relazione. È proprio quello che è successo nel caso AstraZeneca, quando si è preteso di associare alcuni dati informativi (i morti per trombosi) a un determinato evento (il vaccino), senza spiegare il nesso di causalità. I «Big Data» sono definiti dal filosofo sudcoreano Byung-Chul Han uno «sciame» digitale, un’entità anonima che ha preso il posto del «Big Brother» orwelliano. Avere troppe informazioni, infatti, spiega Byung-Chul Han, non implica un surplus di democrazia, non vuol dire poter prendere decisioni migliori, anzi, al contrario porta al disorientamento e all’impasse comportamentale. Questo disorientamento, questa impasse si sono verificati anche a seguito dell’ingorgo di notizie (e di fake news) rimpallate tra social e massmedia sui presunti casi avversi ai vaccini AstraZeneca, così che la psicosi ha soppiantato la razionalità.

Quel che, però, va pure sottolineato è pure la gravità della decisione politica presa da Germania, Italia, Francia, Spagna e di altri Stati europei sull’onda emotiva provocata dall’infodemia. Sospendere l’AstraZeneca in piena campagna vaccinale da parte dei governi, in ordine sparso, ha mostrato ancora una volta una Unione Europea priva di leadership e sempre più debole sul fronte vaccini, dopo i ripetuti dietrofront delle case farmaceutiche e la mancanza di una strategia comune. Per non parlare del danno causato da questa decisione in termini di sfiducia nei cittadini (si registrano il 30% in meno di prenotazioni per il vaccino AstraZeneca), sempre più frastornati ed esposti allo strapotere dei «Big Data» senza alcuna mediazione. Bisognerà lavorare su questa sfiducia e su questo disorientamento, e soprattutto dovremo, tutti, riflettere su questo tipo di informazione tossica e sovradeterminata che condiziona in maniera così invasiva la vita degli individui ma anche quella degli Stati, dettando perfino l’agenda dei governi, e chiederci se non sia il caso di disintossicarci con una salutare disconnessione. Bisognerà, insomma, ricostruire dalle macerie che l’infodemia con questa vicenda ha provocato. Ricostruire, e recuperare il tempo perduto.

