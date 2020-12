Vaccino Covid: meno medici, età media più bassa. ​Ecco i criteri che penalizzano la Campania

Vaccino antiCovid: dopo la giornata dimostrativa del V-Day, programmata per domenica 27 dicembre, il piano vero partirà in Italia agli inizi di gennaio con il primo lotto da 1.833.975 di dosi consegnate dalla americana Pfizer. Di queste alla Campania ne sono destinate 135.790 corrispondenti al fabbisogno stimato per somministrare le prime fiale alle categorie prioritarie: operatori sanitari e sociosanitari, sia pubblici sia del privato accreditato. In sede di prima assegnazione pertanto la quota di dosi di vaccini per 100 mila abitanti vede un netto squilibrio tra le varie aree territoriali con la Campania relegata alle ultime posizioni nonostante sia la terza dello Stivale per numerosità dopo Lombardia e Lazio.

Il Veneto, ad esempio, con oltre un milione di cittadini residenti in meno della Campania riceve più di 164 mila dosi, così il Piemonte che sfiora le 171 mila e l’Emilia Romagna che con circa un milione e mezzo di persone in meno attende oltre 183mila vaccini. Una disparità che diventa ancora più evidente facendo riferimento alle dosi distribuite per 100 mila abitanti. In questo caso la Campania, con 2.342 dosi assegnate si posiziona al quartultimo posto assoluto e precede, nell’ordine, solo Sardegna, Abruzzo e Umbria molto meno popolose. Un calcolo su cui potrebbe aver pesato in parte la attuale minore dotazione di personale sanitario e sociosanitario della Campania a valle di oltre dieci anni di tagli attuati durante il Piano di rientro dal debito della Sanità. Una scure necessaria per far quadrare i conti di Asl e ospedali che solo nell’ultimo anno ha iniziato a far posto alle assunzioni e ai nuovi reclutamenti. Un ruolo, in questa iniziale penalizzazione della Campania, potrebbe averlo avuto anche la relativa età media, più giovane, della popolazione campana. Non è da escludere infine che alcune regioni si siano tenute larghe nel calcolo dei loro fabbisogni, pensando di poter dirottare sugli anziani fragili quelle che dovessero avanzare. Circostanza, quest’ultima, che configurerebbe sprechi e usi inappropriati delle fiale che risultassero in esubero in quanto comunque da rendicontare e collegare alle anagrafiche dei vaccinati a fronte di dosi comunque deperibili in un certo arco di tempo.

Tra l’altro ogni vaccinato dovrà ricevere una doppia dose entro due o tre settimane. Per questo secondo step il contingente di dosi destinate alle regioni italiane cresce in quanto calcolato per avviare anche la vaccinazione della popolazione anziana fragile ma non ricoverata nelle Rsa. La Campania ha chiesto che anche nella fase di prima ripartizione si tenesse conto della popolazione residente nelle singole Regioni. Una proposta bocciata per il primo lotto ma recuperata per la seconda fornitura di Pfizer di 2.507.700 dosi. Di queste alla Campania ne saranno attribuite circa 250 mila, rispettando finalmente la percentuale di popolazione residente (il 10 per cento circa del Paese). La lamentela della Campania, in sede di Conferenza Stato-Regioni, era stata proprio quella di non vedere ben specificati i criteri si assegnazione lasciando un eccessivo margine di discrezionalità alle richieste delle singole compagini territoriali. Evidentemente l’iniziale svantaggio sarà completamente riassorbito nel prosieguo della campagna vaccinale che riguarderà progressivamente, nel corso del 2021, l’intera popolazione.

«La Campania avrà tutte le dosi che le spettano per vaccinare tutta la popolazione residente - sottolineano da Palazzo Santa Lucia - e anche con la dotazione ridotta assicurata nel primo lotto riusciamo a vaccinare tutti gli operatori sanitari delle strutture pubbliche e di quelle private e accreditate compresi i convenzionati, i dentisti e le altre categorie di liberi professionisti e di dipendenti di aziende fornitrici di beni e servizi». Esclusi sarebbero solo i camici bianchi che si sono ammalati di Covid-19 che hanno sviluppato immunità. Ma già si muove la fronda delle decine di operatori ammalatisi ma che, per caratteristiche peculiari dell’infezione, sono privi di anticorpi per ora ugualmente esclusi.

Con i primi giorni di febbraio, proseguendo poi per tutto il 2021, il Piano vaccinale nazionale continuerà ad allargarsi progressivamente a tutta la popolazione residente procedendo per fasce di rischio e attingendo agli altri vaccini opzionati per un totale di oltre 202 milioni di fiale di cui il 10 per cento destinate alla Campania (Moderna, Astra Zeneca, J&J, Sanofi, Curevac). Pur considerando le doppie dosi necessarie per l’immunizzazione soddisfano ampiamente il fabbisogno delle regioni. Il criterio con cui si procederà non è ancora stabilito ma è certo che si individuerà una precedenza per livelli di rischio in base alla professione svolta, alle patologie croniche da cui si è affetti, all’età. «Un programma vaccinale basato sull’età è generalmente più facile da attuare e consente di ottenere una maggiore copertura vaccinale - conclude Antonio Postiglione, direttore del dipartimento Salute della Campania - in quanto aumenta la copertura anche nelle persone con fattori di rischio clinici e raggiunge tutta la fascia di popolazione maggiormente colpita dalla letalità del Coronavirus».



